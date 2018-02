OPINIÓN PÚBLICA/ Plurinominales del PAN

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – El partido azul publicó la invitación a militantes y no afiliados, para que se registren rumbo a las senadurías plurinominales, algo en que los tamaulipecos no tienen futuro.

Son las más codiciadas porque no se hace campaña, no se gasta y, el sueldo y prestaciones, son las mismas. Se ganan con la mano en la cintura.

Que se recuerde, únicamente Lydia Madero García en el año 2000, entonces residente en Tamaulipas, llegó a la cámara alta por esa vía. Ocupaba el segundo lugar de la lista nacional. Fuera de ella, nadie.

Aunque la convocatoria es abierta, no hay muchas posibilidades de que participen ciudadanos sin partido. Primero están los compromisos de la alianza (con PRD y MC) y luego los militantes panistas. La elaboración de la lista quedará definida el sábado.

Los requisitos no son muchos. El principal es que “tengan un modo honesto de vivir” ¿Como quiénes?

Los registros se pueden hacer ante el CDE, en 22 Berriozábal de ciudad Victoria, convertido desde hace varios días en un hervidero de grillos que quieren cargos de elección.

Aparte de aquellos que se inscriban por la libre, el comité estatal tiene derecho a hacer una propuesta oficial. Si la hay, irá en el primer lugar.

En 2012 llegaron de senadores Maki Ortiz Domínguez y Francisco García Cabeza de Vaca por mayoría relativa. Los tamaulipecos no ocuparon ningún lugar de la lista de 32.

Más antes -seis años atrás-, los senadores fueron José Julián Sacramento Garza y Alejandro Galván Garza, también por mayoría. Mandaron a primera minoría a los priístas.

Así las cosas, lo más posible es que nadie acudirá a las oficinas estatales a solicitar inscripción para jugar. Aparte, se necesita contar con el apoyo de por lo menos diez consejeros. El control de ellos lo tiene la dirigencia. Nadie se saldrá del huacal.

En cambio, hay que apuntar que por la vía de mayoría el CEN reconoció el registro de Beatriz Collado Lara como precandidata al Senado. Lleva como suplente a Silvia Cacho Tamez, la misma que en fechas recientes anunció en redes sociales que abandonaba Tamaulipas porque ya es imposible hacer negocios con el gobierno estatal. Se fue con sus caballos a Veracruz.

De paso, el nacional dio el visto bueno -que reúne los requisitos- para que Elva Lidia Valles Olvera sea candidata a senadora. No significa que esté “palomeada”.

Valles no tiene posibilidades, ni de mayoría ni minoría si, como parece, su amigo y protector Rafael Moreno Valle va como plurinominal al Senado.

Por lo menos tendrán el gusto de decir que fueron aspirantes.

Otro “palomeo” provisional fue para Rolando César Ramírez Monroy, suspirante por el VIII Distrito, Tampico. Parece que anda de turista.

Donde sí hay reserva para los cuerudos es en la lista plurinominal de las diputaciones federales, Segunda Circunscripción, cuya convocatoria no tarda en aparecer.

Una idea de la buena suerte de los locales. En el 2015 quedaron enlistados la propia Valles Olvera en el sexto lugar; en el 15 César Augusto Rendón García; 20, Maricela Patiño Loya y en el 29 Alberto López Fonseca, el ex dirigente estatal.

Sobra decir que solo entraron a la Cámara Elva Lidia y César Augusto, que siguen cobrando en esa nómina.

¿Qué puede pasar en la elección de julio? Entre más votación alcance Acción Nacional, menos plurinominales podrá colocar. Si gana la Presidencia perderá plurinominales. Si pierde van más de los suyos.

Es por eso que, a quienes van muy atrás en esa famosa lista, no conviene que su partido alcance alta votación.

Solo como dato, en 2012 entraron nueve senadores de minoría y ningún tamaulipeco.

Así las cosas, no hay mucho futuro para los locales en la marcha hacia el Congreso de la Unión por las de a gratis que tanto gustan. Necesitan tener suficiente peso en el CEN como Lydia en su tiempo.

Para dejar en paz a los azules, oficialmente contabilizaron que votó el 72.4 por ciento de sus 281 mil militantes, para designar a Ricardo Anaya Cortés como su candidato a la Presidencia de la República. De ser cierto -lo cual se duda-, ya casi tiene en la bolsa, para la constitucional, más de 200 mil votos.

La duda está en que no hubo contrincante. En las casillas solo participó el representante de él. Independiente de los votantes, él será el candidato.

Si hablamos del Partido del Trabajo, su jefe estatal, Arcenio Ortega Lozano, anunció que “no hay nada para nadie” en cuanto a las candidaturas de los socios que juegan en Juntos Haremos Historia.

No las hay para ningún partido. No están seguros ni senadores, diputados ni alcaldes. No hay encuestas, dijo.

Según el convenio que firmaron para las diputaciones, el PT solo propondrá candidato a legislador por Reynosa (Noveno).

Para el Senado propone Morena la primera fórmula, y la segunda es del PES.

En cuanto a los ayuntamientos, los de Morena se reservaron los municipios más importantes como Victoria, Tampico, Reynosa, Madero, San Fernando, Miguel Alemán. Los de Encuentro Social tienen Matamoros y Altamira. El chiquitiaje es para el PT de Arcenio y Ceniceros.

Hay que recordar que los petistas no tienen registro estatal. Solo recibirán apoyo para las campañas, pero no para gastos ordinarios. Les urge ganar más del tres por ciento de la votación total de julio para tener derecho a subsidio.

Para este miércoles tiene actividad la 63 legislatura del Congreso del Estado, ahora presidida por el diputado neolaredense Glafiro Salinas Mendiola. Hay tres dictámenes en puerta, uno que recuerda los lodos del egidismo, cuando los policías de Fuerza Tamaulipas tuvieron que manifestarse frente a la Casa de Gobierno para exigir que les pagaran sus viáticos de muchos meses, que un funcionario de la secretaría se quedaba.

El martes se reunieron comisiones después que Salinas y el Auditor Superior, Jorge Espino Ascanio, sostuvieron encuentro con la prensa en las instalaciones del Palacio Legislativo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/