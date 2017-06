OPINIÓN PÚBLICA/ Perdió “El Peje” López

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El respetable así lo pidió: Coahuila y Edomex son para el PRI; Nayarit para PAN-PRD.

Quedaron despejadas las incógnitas aunque, en la tierra de los Moreira, con una diferencia de apenas poco más de 13 mil sufragios, los demonios podrían hacer sus travesuras. Todos los derrotados se han unido en contra del priísta Miguel Riquelme.

Por cierto, ahí perdió diputación Humberto Moreira Valdez, el ex Gobernador postulado por el Partido Joven. Le echa la culpa a su hermano Humberto, actual Gobernador, a quien dice le hará una gigantesca manifestación de protesta.

En el rancho de Peña Nieto la diferencia es de bastantes votos, tantos como 169 mil cuando el PREP contabiliza alrededor del 98 por ciento de las 18 mil 608 casillas. Tendencia irreversible sin duda.

Pero lo interesante no está ahí, sino en la actitud que tomará Andrés Manuel López Obrador, padre putativo de Delfina Gómez la candidata de Morena al gobierno del Estado de México ¿otra vez los bloqueos? ¿otra vez el voto por voto casilla por casilla?. Es la firma de la casa.

En la práctica fue una campaña que encabezó personalmente AMLO, decidido a medir fuerzas con el PRI-AN rumbo a la batalla del 2018 por la Presidencia de México.

No perdió la profesora Gómez. Mordieron el polvo el hombre de Tabasco y una profesora que sigue en el botellón, Elba Esther Gordillo, quien puso al servicio del Movimiento de Regeneración Nacional los recursos del gremio y los mentores que todavía creen en sus enviados.

No fue derrotada Josefina “Cuchi Cuchi” Vázquez Mota sino su operador Ricardo Anaya Cortés. Eso traerá sus consecuencias en el corto plazo como hacerlo perder la candidatura presidencial.

De haber ganado López Obrador, tendría más posibilidades de alcanzar el sueño que lo mantiene vivo: Los Pinos.

Después de los problemas –exhibidas- que ha tenido con sus “colectoras” de fondos, el Edomex era la fuente más segura de recursos para la gran campaña que se avecina.

Sin duda López es el gran perdedor, aunque seguirá con su lucha por conseguir la candidatura por tercera ocasión.

Lo cierto es que, el resultado en el Edomex, pone en duda de si el tabasqueño conquistará con facilidad la Presidencia. Sale muy desgastado. Insultó a sus contrincantes y hasta a la prensa.

Por cierto, lo tendremos por tierras cuerudas el sábado. Sigue en plan de precampaña.

¿Qué repercusiones traerá a Tamaulipas esa derrota? Decíamos en ocasión anterior que, de haber ganado Delfina, en esta región se daría una descomunal “cargada de los búfalos” hacia ese partido. De por sí la clientela se ha desbordado desde que aquí perdió el PRI.

Según el padrón de militantes de Morena, en Tamaulipas tiene 12 mil 300 en 40 municipios.

El mayor número de enlistados se encuentra en Matamoros con mil 902, seguido por Mante con mil 447 y en tercer lugar Victoria que suma mil 447 ¿con cuántos más llegarán al 2018?.

Una cifra no significa que todos vayan a votar por el partido en el cual militan. Es lo que le ha pasado al tricolor. Perdió no obstante que tiene el padrón más numeroso.

La gente ya no vota por los partidos sino por los candidatos.

Con este tropezón que sufrió en el Edomex, en la entidad se reducirá la intención de afiliarse a Morena. Con la derrota, aquellos que pensaban que se dirige a Los Pinos sin tocar baranda, la pensarán dos veces. No es seguro que gane en la tercera oportunidad.

Por el otro lado estará la ahora poderosa maquinaria del PAN para conquistar “carro completo”.

Sobre el tema de las elecciones del domingo, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se disculpó con los reporteros por no dar su opinión. No se han definido los resultados, viene el proceso poselectoral, dijo.

El Gobernador visitó el Congreso del Estado para entregar personalmente la iniciativa de la Ley de Cambio Climático. Lo acompañó el Secretario General de Gobierno, César Verástegui Ostos.

Después de eso se reunió con la prensa por espacio de 15 minutos.

En cambio hizo algunos comentarios sobre el primer aniversario de su triunfo en las urnas, con lo cual marcó un hito en la historia al haber derrotado al PRI.

-Por supuesto que estoy muy contento y orgullos de lo que sucedió hace un año. No solamente fue un cambio de gobierno. Mas allá de colores partidistas es un cambio de actitud, de visión, es el hecho que ya nos dimos la oportunidad los tamaulipecos de volver a empezar, volver a creer en nuestro estado.

Hubo cambio de gerentes del CDE del PANAL (Partido Nueva Alianza). El nuevo titular es Carlos Gamaliel Cisneros Ruiz, de Matamoros, suplente de aquella diputada local de nombre Rosa Icela Arizoca, producto de la alianza con el PRI.

Lleva como secretaria a Elena Guadalupe Mendieta Vázquez, de San Fernando, ex candidata a la diputación federal por ese distrito.

Pera variar son profesores y seguro que van a seguir cobrando en la nómina magisterial.

Esos profes son una bola de mañas. Mientras el PRI estuvo en el poder jugaron con él, vivieron en concubinato. Cuando perdió el tricolor, lo abandonaron y se asociaron con el PAN.

No hay mucho que buscarle de con quién van a ir en alianza en el juego del 2018. Lo que está por ver, es si al PAN, en este caso Francisco García Cabeza de Vaca, le van a sacar tres alcaldías y tres diputaciones como le hicieron con Egidio Torre Cantú.

En el mismo tren caminan ya los del Partido Verde Ecologista, por largos años caciqueado por Jesús González Macías, desde febrero del 2013 delegado de SARMAT.

Este martes tiene sesión el Tribunal Electoral de Tamaulipas. Tiene agendados dos asuntos de no mucha trascendencia en la opinión pública.

