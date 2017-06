OPINIÓN PÚBLICA/ Penales, el tema inconcluso

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Llegaron a ciudad Victoria visitadores adjuntos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar seguimiento a los acontecimientos del penal de Tamatán.

Este miércoles el titular del organismo, Raúl González Pérez, emitió un boletín en que “reitera nuevamente su condena a la violencia”, demanda a la autoridad estatal la eficaz aplicación de la Ley en forma pronta y expedida, y “lamenta la pérdida de todas las vidas” tanto de personal de seguridad como de internos.

Don Raúl le envía condolencias “a sus deudos y al personal del sistema penitenciario”.

Penales es el tema inconcluso que se fue deteriorando en los últimos años por la incapacidad y apatía de administraciones estatales recientes. Hoy explota en toda su intensidad con muchos muertos y heridos de bala.

El 15 de abril, González le mandó al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca una recomendación sobre las situaciones de los penales y en particular el de la capital.

En ella manifiesta que en cuestión de reclusorios, Tamaulipas tiene una calificación de 4.5 sobre la escala de diez, es decir, estamos reprobados.

Las causas: Hacinamiento, inadecuada protección a la salud, inadecuadas instalaciones, deficiencia en alimentación, falta de custodios, insuficiencia de actividades laborales y educativas, AUTOGOBIERNO.

En particular, sobre las condiciones físicas, el señor Pérez le dice al Gobernador que: “Los dormitorios carecen de lavabos, regaderas y agua corriente, el área de ingresos carece de ventilación. Hay filtración de humedad en techos y paredes, como fugas en inodoros. En la cocina, las ollas y utensilios para la comida se encuentran en mal estado”.

Son minucias en comparación a lo que efectivamente estaba sucediendo, pero bueno, es su opinión y lo que vieron sus visitadores.

Le comenta que desde el año anterior se habían enviado tales recomendaciones, y lo mismo en enero.

En octubre del año pasado estuvieron por estas tierras nueve enviados de la CNDH para supervisar 30 centros de confinamiento.

Pareciera que el señor ombudsman trae de encargo a este girón de la patria.

El reciente 22 de mayo, el propio Gonzalez Pérez pidió juicio de controversia constitucional en contra de autoridades de Tamaulipas, por motivo de las reformas y adiciones al Código Penal al imponer prisión preventiva de oficio y mayores castigos para los delincuentes.

La resolución está por emitirse y seguro que viene en contra del sistema jurídico estatal. Argumenta que, además de nuestra Carta Magna, se viola la Conveción Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (los compromisos internacionales están por sobre nuestra Constitución).

Preceptos presuntamente violados: Derechos la libertad personal, derecho de tránsito, al debido proceso legal, seguridad pública y principios de excepcionalidad de prisión preventiva.

Tamaulipas quiere mandar directamente al bote a quien cometa los delitos de atentados a la seguriad de la comunidad (halconeo), tortura, peculado, robo y extorsión.

Derechos Humanos dice que solo se permite el homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos (con armas y explosivos), libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Los penales, es un tema que no va a concluir en fecha próxima. Los tamaulipecos debemos prepararnos para seguir con ese problema que lleva años.

Hoy vemos que el gobierno de los vientos del cambio le pone atención. Es buen principio querer acabar con los autogobiernos que han lastimado no solo a la propia población interna sino a la sociedad, por las extorsiones cometidas. Es en los Cedes donde se “ocultan” los cabecillas de los grupos delincuenciales.

Si vamos con asuntos de partidos y precandidatos, para este sábado fue anunciada la presencia de Andrés Manuel Lopez Obrador en ciudad Victoria. Que viene a firmar compromisos sobre la regeneración del gobierno federal.

Estará a la una de la tarde en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad, allá en la loma.

Como avanzada de su comitiva, para el jueves es esperada la señora Yeickol Polensky, funcionaria de Morena, aquella que se cambió de nombre porque no le gustaba el de Juana Pérez.

Anunció conferencia de prensa para dar detalles sobre la presencia de su soberbio jefecito.

Acá entre nos, querido lector, si nos adelantamos al contenido del discurso del señor López, lo más seguro es que anunciará, como primer acto de gobierno –si llega a Los Pinos- la desaparición del Estado Mayor Presidencial, el grupo de militares que “cuida” a los presidentes y sus familias.

Dirá a los simpatizantes que inmediatamente que llegue a la residencia oficial, firmará también los acuerdos para venderla o convertirla en un parque público. El irá a vivir a Palacio Nacional.

Venderá los aviones presidenciales y él, López, viajará en autobús y en avión de línea.

Antes de su primera quincena, le pedirá a su Secretario de Hacienda que le reduzca a la mitad el sueldo del Presidente y decidirá que, los secretarios del gabinete, hagan lo mismo.

Levantará aplausos entre los asistentes cuando anuncie, una vez más, que en las preparatorias y universidades oficiales de México se acabará el examen de selección de los alumnos, porque todos tendrán matrícula.

El Congreso del Estado aprobó este miércoles las últimas Leyes del Sistema Estatal Anticorrupción y emitió las convocatorias para designar al Fiscal Anticorrupción y el Comité de Selección del Comité Ciudadano.

Antes de dar por cerrada la sesión, el coordinador parlamentario, Carlos García González, resaltó el esfuerzo que pusieron no solo los diputados sino el personal administrativo. Se desvelaron pero sacaron adelante el compromiso.

El alcalde capitalino Oscar Almaraz Smer anunció la construcción de un comedor en la primaria Mariano Matamoros, para 300 alumnos.

