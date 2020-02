OPINIÓN  PÚBLICA/ Para Rodolfo “homenajes” por Internet

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo lloraron bastante. Al menos eso dijeron e hicieron creer. En diez años secaron lágrimas y lo expulsaron de sus corazones.

Como suele suceder con los muertos, a Rodolfo Torre Cantú le aparecieron las virtudes una vez que murió (asesinado). En el marketing político explotaron su figura y discursos. Lo olvidaron cuando ya no les generó votos.

Este 14 de febrero el malogrado candidato a la gubernatura estaría cumpliendo sus primeros 56 años, ya en calidad de es Gobernador.

En el sexenio de su heredero hermano abundaron los reconocimientos en la fecha de natalicio, aniversario de cuando cayó abatido por balas asesinas y el “Día de los Fieles Difuntos”. Lo hacían puntualmente su familia, amigos y el partido que lo postuló rumbo a la gubernatura.

Todavía el año pasado los priístas lo hicieron frente al monumento (que se parece a muchos menos a Rodolfo) que le construyeron en la explanada del edificio del CDE.

Este vez el “recuerdo” fue por Internet.

Edgar Melhem Salinas, el jerarca estatal, publicó en redes sociales: “Un fuerte abrazo de aquí hasta el cielo… Feliz cumpleaños”, y la imagen sonriente del galeno victorense.

Primero eventos físicos, ahora por redes sociales “hasta el cielo”. Al rato el homenaje será en la imaginación.

A diferencia, sí tuvo tiempo de asistir en domingo al recuerdo de dos líderes agrarios de ayer, Juan Báez Guerra y Bernardo Turrubiates, realizados en Padilla y el ejido La Misión, en Victoria, este 16 de febrero.

Recordó Melhem una de las frases atribuidas Báez, ex dirigente de la CNC: “Ni más grande cuando mando, ni más pequeño cuando obedezco”.

Sin embargo el partido de Rodolfo no tuvo presente la frase de campaña que, a su caída, prometieron sería “un legado” para quienes aspiran a ser gobernantes: “Daré todo mi esfuerzo y más…”.

Después de disfrutar el poder que les trajo “Rodolfito”, el hermano menor, pronto la familia olvidó el llanto ¿plañidero? de aquel 29 de junio de 2010:

-Nos partieron el corazón, nos arrancaron el alma. Si Tamaulipas y México tienen coraje ¡imagínense como estamos nosotros!. Rodolfo era mi hermano, tengo el alma rota”.

Dicen que el tiempo sana heridas, pero más pronto sanan el poder y el dinero.

Si los ideales –que los tenía- del médico pudieran todavía generar votos, tenga usted la seguridad que lo levantarían de su tumba.

Quienes fueron sus auténticos amigos y admiradores generan una conclusión: El alma de Rodolfo no descansa en paz.

Para él los homenajes fueron por Internet; para otros con presencia física.

La justificación del olvido solo pudiera tener un elemento: Que están ocupados en la renovación del Consejo Político Estatal, para lo cual deberán integrar una sola planilla de unidad, una “superplanilla” formada por 250 integrantes, lo cual no es nada fácil.

Para este lunes 17 tendrán que registrarla en los órganos distritales de procesos internos. Si logran la unidad no habrá necesidad de ir a las mesas receptoras de votos.

Mientras tanto en el CDE del PAN, el fin de semana fue “presentado” como activista de sus filas el legislador Mario Alberto Ramos Tamez, de mayoría por el V distrito, Victoria, proveniente del Partido Movimiento Ciudadano.

Pareciera que no pero tiene mucha importancia. No se trata de un solo voto para los comicios del 2021 sino de votos de la bancada azul en la Cámara de Diputados. Con él Tamaulipas aumenta sus escaños a tres, sumados los de Salvador Rosas Quintanilla y Vicente Verástegui Ostos.

Si la coalición morenista salió triunfante con siete distritos (Tamaulipas), se queda con seis…. Y contando posibles más bajas.

La verdad es que el joven ex regidor no le veía mucho futuro al MC y menos con la presencia caciquil de Gustavo Cárdenas Gutiérrez, representante estatal. Para el 2021 es muy posible que pierdan su registro y la lana en efectivo, que es lo que más interesa al ex alcalde.

Decíamos que el fin estuvo por tierras cuerudas el arroz de muchos moles de Morena, Alejandro Rojas Díaz Durán, quien se promueve como aspirante a la dirigencia nacional.

Pues bien, el muchacho se trasladó “viaje todo pagado” (de parte del ayuntamiento morenista) al ejido Plan de Ayala, municipio de Guémez, donde sostuvo reunión con citricultores adictos al alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez, que pretenden aterrizar apoyos federales de la 4T.

Rojas le llama “ala campesina, ganadera y pesca” de Morena, lo cual está muy lejos por tratarse de un solo municipio y que él, carece de representación en el partido.

Y otra consecuencia: El guinda no tiene posibilidades de refrendar en Güémez y por tanto Reyes dejará la “caja de las galletas”. Perderá la reelección que ya busca.

Aparte, con la ausencia de ella, este domingo el nuevo partido de Elba Esther Gordillo, Redes Sociales Progresistas, realizó en ciudad Madero su asamblea estatal constitutiva. La Doña envió a su yerno y gerente Fernando González Sánchez.

No necesita perder el tiempo en cualquier cosa. Un velador es más que suficiente para cuidarle el “changarro” ¿no?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/