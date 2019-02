OPINIÓN PÚBLICA/ PAN y PRI, lista la caballada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues bien, PAN y PRI tienen listos a sus pencos para arrancar campañas a la medianoche del 15 de abril. Falta uno de los principales, Morena.

Si hay caballada flaca o robustecida, lo decidirá el respetable en las urnas el dos de junio. Ya de plano si no convencen, por ahí estará un independiente.

Como falta uno de los tres más populares, no podrían hacerse predicciones de quien está en condiciones de alcanzar la victoria en cada uno de los 22 distritos. Hay que esperar a los morenistas.

Las campañas están previstas del 15 de abril al 29 de mayo.

Del uno al tres, por Nuevo Laredo, los candidatos azules son: Manuel Canales Bermea, Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez, Félix Fernando García Aguiar.

Reynosa, del cuarto al séptimo: Juana Alicia Sánchez Jiménez; Javier Alberto Garza Faz; Gerardo Flores Peña, Alberto Lara Bazaldúa.

Octavo, Río Bravo, Roxana Gómez Pérez.

Noveno, Valle Hermoso, Marta Patricia Palacios Corral.

Matamoros, del diez al doce: Héctor Escobar Salazar; Verónica Salazar Vázquez, y Gloria Ivett Bermea Vázquez.

San Fernando, distrito 13, Nohemí Estrella Leal.

Victoria, 14 y 15: María del Pilar Gómez Leal y Arturo Soto Alemán.

Xicoténcatl, distrito 16, Juan Enrique Liceaga Pineda.

Mante, 17, Sonia Mayorga López.

Altamira, Miguel Gómez Orta.

Distrito 19, Miramar, Karla María Mar Loredo.

Por el 20, Madero, Joaquín Hernández Correa.

Tampico, 21 y 22: Edmundo José Marón Manzur y Rosa María González Azcárraga.

Para la nominación interna –lista que próximamente debe ser avalada por el CEN- no hubo problema alguno. Si en estos tiempos hay disciplina, es en Acción Nacional.

Bueno, solo un pequeño desliz que se dio en Reynosa. Por una equivocación se registró en la interna, distrito sexto, el jovenazo Francisco Javier Garza de Coss, representante del Gobierno del Estado en la zona norte.

Ahí mismo, alguien le hizo pensar al jovenazo Carlos Peña Ortiz, cachorro de la alcaldesa Maki Ortiz Domínguez, que podría ser candidato (por lo menos eso) a diputado. No lo llamó su partido.

Ni fue problema que, por el 19 Madero Altamira, en un principio estuviera “encandilada” Doña Elizabeth Humphrey, esposa de un prominente priísta que tiene rato navegando en dos barcos.

Miel sobre hojuelas en Acción Nacional, por el momento. Leves las deserciones.

Es que los rumores van y vienen. En esta ocasión se vuelve a atravesar Don Alejandro Rojas Díaz Durán, personero del líder parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, quien amenaza estallar una “bomba política” para el sábado 23. Asegura que prominentes azules tirarán el arpa para incorporarse al equipo de la Cuarta Transformación.

En entrevista radiofónica (Claudia Vázquez, ORT) adelantó desde el lunes que en el curso de la semana tendrá “sorpresas”. A pregunta expresa de la periodista se negó a dar un adelanto.

Dos días después el personaje que aceptó que anda en Tamaulipas sin nombramiento oficial de su partido, comentó algo: La sorpresa será un escurrimiento que viene de Acción Nacional ¿Quiénes? Siguen las especulaciones.

Anunció que para el domingo 24 hará la “presentación” oficial de un nuevo delegado de Morena en la entidad, Marco Carlos Cruz Martínez, de Durango, ex alcalde de allá; tres veces diputado federal y dos senador. Sus orígenes están en el Partido del Trabajo.

La asamblea será en la Unidad Deportiva de Madero a las cinco de la tarde. Si resulta cierto el nombramiento del nuevo enlace, le dirán adiós a Renato Molina Arias quien ha ganado fama –cierto o no- como experto mercader de candidaturas del partido pejista.

De lo que sí puede hablarse, es que Cruz tiene tablas en la política.

A consecuencia del mensaje enviado por Rojas, las especulaciones siguen en los mentideros políticos ¿quiénes dejan al PAN? ¿Acaso la Maki? Carlos Canturosas ya está con un pie fuera.

Las miradas voltean hacia los diputados que querían repetir pero su partido no los tomó en cuenta. De hecho había una docena encandilados. Solo alcanzaron la bendición tres: Nohemí Estrella Leal -primero las mujeres-, Juana María Sánchez y Joaquín Hernández Correa.

¿Quiénes saldrán del closet en traicionar a su partido? En el PRI ya no es noticia, cada día surgen “chapulines”, pero se da el caso que el PAN es gobierno.

El camino sería el mismo: Hacia Morena.

Si volvemos con Acción Nacional, sus todavía precandidatos ya le están metiendo dinero a la jornada. Edmundo José Marón Manzur se deshizo de más de 46 mil del águila, en tanto que Doña Gloria Ivett Bermea lleva gastados 43 mil 500 ¿no será meterle dinero bueno al malo?.

Miguel Ángel Gómez Orta, de Altamira, también tiene dinero suficiente para hacer una buena jornada electoral. Ya desembolsó casi los 45 mil, en tanto que Arturo Soto Alemán, de Victoria, ex Subsecretario de Ingresos del sector Finanzas, tiró “bolos” en su registro por 17 mil 835 pesotes (buena cifra para ser morralla).

Este mismo miércoles el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atestiguó la graduación de 29 alumnos de la primera generación del Diplomado en Mantenimiento de Generadores Eólicos, que se integrarán al campo laboral de la industria energética de Tamaulipas. Entregó también vehículos, equipo y mobiliario al ITACET.

Otro tema de interés que comenzó a ventilarse en el Congreso del Estado: La facción del PRI, que encabeza Alejandro Etienne Llano, solicitó que el siguiente Gobernador dure en ejercicio cinco y no dos años.

El asunto se fue a comisiones y deberá analizarse para decidir –como máximo- a finales de mayo del 2021.

Si lo vemos a la distancia, a Tamaulipas, a los partidos, les conviene “empatar” la gubernatura con las elecciones federales intermedias y no con la presidencial. Luego lo explicamos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/