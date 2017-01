OPINIÓN PÚBLICA/ Pactaron con delincuentes

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- De pronto, aunque solo por un día, El Mante se convirtió en la capital política del territorio cuerudo.

Inesperadamente el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca llegó acompañado de los secretarios de Bienestar Social, Gerardo Flores Peña; de Desarrollo Rural, Gonzalo Alemán Migliolo; del Trabajo, María Estela Chavira Martínez y el de Seguridad Pública, Luis Felipe López Castro.

Concurrieron al segundo foro regional para la integración del Plan Estatal de Desarrollo, en el cual participa activamente la sociedad civil.

Al primer evento, en Madero, el Gobernador se hizo representar por el jefe de su oficina, Víctor Sáenz Martínez.

En la cañera, Francisco pronunció un discurso de 21 minutos en que habló fuerte de los gobiernos del “antepasado”, o sea los priístas, lo cual merece análisis.

Repitió lo que ya había señalado en otras ocasiones: Que sus antecesores, “pactaron con delincuentes”.

El problema de inseguridad que vive Tamaulipas, dijo, “ha sido por la irresponsabilidad, pero sobre todo por la complicidad de unos cuantos gobiernos irresponsables que, con tal de mantenerse en el poder, entregaron lo más sagrado que tenemos después de la vida: La libertad. Pactaron con delincuentes”.

Comentó una realidad que, por descarnada, no se había tocado en el discurso oficial y se refiere a la falta de capitales e inversionistas.

“Nadie vendrá a invertir a un lugar donde los están secuestrando o extorsionando”, aceptó.

Pero tampoco les pidió a los empresarios y comerciantes “que se envuelvan en la bandera” (en parodia a Los Niños Héroes que se envolvieron en al pabellón nacional y sacrificaron su vida por la Patria), sino que le tengan confianza a él como Gobernador.

“Ustedes dedíquense a sacar adelante a sus familias, a generar riqueza y empleo, esa es su chamba. Solamente les pido que me comuniquen lo que está pasando aquí en la región”, les dijo a los sectores productivos.

Se echó a la bolsa a la concurrencia cuando dio a conocer líneas telefónicas donde sus colaboradores y él personalmente pueden contestar llamadas.

El 1-80063333 recibe peticiones; el 089 es para denunciar temas de violencia, “gente armada, extorsiones o secuestros”; el 911 para emergencias y el 8342477000 lo contesta él personalmente.

Un tercer foro será en ciudad Victoria este jueves 26. Por ahora no está programada la asistencia del Gobernador, aunque pudiera suceder.

En otros asuntos, la base panista de la capital de Tamaulipas menciona todo un sistema de mercado para hacer dirigente municipal a un tal César Guerra Montalvo, ex delegado del programa Oportunidades por espacio de diez años y reconocido como uno de los mejores “operadores” azules utilizando el presupuesto público.

De la noche a la mañana se le “calentó” el parche y, según las denuncias, es apoyado desde la General de Gobierno por dos figuras de la nómina, Pedro Navarro Medina y Gloria Garza Jiménez.

La versión dice que ellos ofrecen “chambitas” en el gobierno a quien aporte su voto interno.

Sin embargo la oferta no ha despertado mucho interés. Dicen que se trata de pagos por tres o cuatro mil pesos mensuales, muy apenas arriba del salario mínimo.

Para entender mejor el asunto, hay que decir que la renovación del comité local será el 12 de febrero. Se registraron solo dos aspirantes. Le sacaron al bulto Jorge Angel Camargo y Arturo Gutiérrez Pérez.

Se habla de un “choque de influyentes” en que la cuerda se romperá por lo más flojo.

El primer contendiente, ya señalado, apoyado por sector gubernamental y con el visto bueno del jefe del CDE, Francisco Elizondo Salazar.

En la otra esquina Juan Manuel Gómez Castillo, de las confianzas y con el respalda de Elva Valles Olvera, diputada federal que va trepada ya en el tren de Rafael Moreno Valle rumbo a la candidatura presidencial.

No puede hablarse de un “choque de trenes” sino de una lucha muy desigual. Gómez Castillo, mejor conocido como “El Pájaro”, no trae chequera abultada para atender a los 747 militantes activos que decidirán la elección.

Aun así, sus seguidores van a tratar de tumbar a Guerra con algo que, en su tiempo, descalificó al propio Pedro Navarro como candidato a la misma chambita: Que no ha pagado cuotas al partido en los últimos años.

Seguimos con los partidos para comentar que el PRI ya expidió las convocatorias para Gobernador en el Estado de México y Coahuila. Le falta Nayarit. Las apuestas callejeras dicen que perderá. Las encuesta dicen que no. De ello, y las alianzas truncadas entre PAN-PRD ampliaremos en otra colaboración.

En asunto diferente, no lo creemos pero bueno, la “noticia” es que Roberto Salinas Salinas ya cobra –otra vez- en el gobierno, allá por la Torre Bicentenario. Según esto en Bienestar Social.

Sale sobrando decir por qué “renunció” Don Roberto, ex dirigente estatal del PAN en tierras tamaulipecas. Es el briago que chocó en vehículo oficial y, al huir, se volcó.

Y si nos referimos a la misma dependencia, hay alguien por ahí organizando una protesta en contra del joven Alvaro Barrientos Barrón, que cobra ahí como Subsecretario, por lo arbitrario con que está manejando el reparto de despensas oficiales.

El señalamiento es que el muchacho tiene enlistados a quienes pertenecen a las iglesias Cristianas en lugar de personas y familias de escasos recursos. Además, la gran preferencia la tienen los militantes del PAN.

El show promete que habrá algunas mantas y pancartas ahí por la misma torre donde se dice que ya labora el briagadales.

Antes alcanzaba para mariachis. Gustavo Cárdenas Gutiérrez deberá conformarse ahora con un fara fara de la Plaza Hidalgo. Tradicionalmente las mañanitas han sido el 24 por la noche. El “cumple” es el 25.

Este miércoles tiene chamba el Congreso del Estado. Antes de la plenaria se reúnen las comisiones de Desarrollo Industrial y Comercial, Puntos Constitucionales y Educación.

Nos vamos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/