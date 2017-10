OPINIÓN PÚBLICA/ Osorio, representante de lujo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – ¿Qué función tienen los representantes presidenciales en los informes de los Gobernadores? Evidentemente ninguna, y menos cuando no toman el micrófono.

Sin embargo, es una costumbre cuyo origen se pierde en los tiempos.

Este sábado, a Francisco García Cabeza de Vaca le tocó un representante de lujo, Miguel Osorio Chong, secretario de Gobernación ¿Por qué él? No es común que el jefe del gabinete –en la praxis- ande en esas funciones.

¿Quién se encarga de dar esas delicadas “comisiones”? Si no es la Oficina de la Presidencia, salen de la propia SEGOB.

Es lo que llamó la atención del protocolo sabatino. Al menos en Tamaulipas, que se recuerde, el de Gobernación (en turno) jamás ha venido a ser testigo de esos aconteceres ¿En precampaña? Pudiera ser, los demonios del futurismo se sueltan cada seis años.

Si es que no le ordenaron de Los Pinos, Osorio vino por cuenta, riesgo y conveniencia propia en busca de más simpatizantes. Es el mejor posicionado del establo priísta.

Don Miguel nació en Pachuca el cinco de agosto de 1964. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Estado de Hidalgo, por donde fue Gobernador y diputado federal, presidente del CDE del PRI, pasando por secretario del gabinete estatal en tres ocasiones. Ya desde la preparatoria fue grillo.

Está casado con Laura Vargas Carrillo, también abogada y funcionaria en varios niveles de gobierno.

Sus padres son Eduardo Osorio Hernández y María Luisa Chong Chávez, de origen chino. Tiene dos hijos, Miguel y Laura.

Decíamos que no es común que el jefe de la política interna ande por los informes de los Gobernadores. Bueno, al Estado de Hidalgo, su casa, ha estado acudiendo aun sin la representación presidencial. La voz popular que él impuso al actual ejecutivo, José Francisco Olvera y lo cuerpea cada que puede.

En Tamaulipas no hay antecedentes de representación de ese “lujo”, sin mencionar la toma de posesión de algún Gobernador.

Al primero de Egidio Torre Cantú vino como representante de Felipe Calderón Hinojosa, el de Comunicaciones, Dionisio Pérez Jácome. La secretaria del Trabajo y Previsión, Rosalinda Vélez Juárez acudió al segundo, todavía en los tiempos azules en Los Pinos.

Ya con Enrique Peña Nieto en la Presidencia, al tercero de Torre asistió Alfonso Navarrete Prida, el jefe de la STyPS.

Cuarto Informe, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía; al quinto otra vez Alfonso Navarrete, y al sexto José Calzada Rovirosa, jefe de la SAGARPA.

El señor Navarrete tenía la nominación, de facto, como enlace de Tamaulipas con el gabinete federal y el Presidente Peña Nieto.

En la práctica, cada miembro del gabinete federal –o del gabinete ampliado- es un enlace determinado para que los problemas no lleguen directamente a la figura presidencial.

Si mencionamos los dos últimos de “Geño” Hernández, al V vino Francisco Mayorga Castañeda, el titular de la SAGARPA, y al VI Juan Francisco Molinar Horcasitas, de la SCT.

Por lo general a Tamaulipas, a lo largo de los sexenios, han sido comisionados los titulares de Agricultura, como entidad eminentemente agropecuaria, o de Marina y Comunicaciones y Transportes, pero no de Gobernación ¿A cuántos informes más se ha presentado Osorio? ¿Cómo se puede interpretar su visita a la tierra cueruda?. Todo es política.

Y lo malo, decíamos líneas arriba, es que no pronunció mensaje alguno. Se quedó mudo.

Se repite, los representantes del Presidente no tienen función, y lo más seguro es que no los comisiona él y menos le rinden una crónica o bitácora del desarrollo de las actividades de sus visitas.

Pasa lo mismo con los representantes del Gobernador ante los informes de los 43 alcaldes. Ni modo que el jefe de Palacio vaya a abrir espacio para recibir a cada uno, para que le informen cómo les fue con los presidentes y en qué consistieron los informes.

Es una costumbre de políticos. Si no viajaran a las entidades –los informes son cada año-, habría un ahorro considerable en las arcas estatales y federal.

Las ausencias imperdonables al Primer Informe de Cabeza de Vaca. Para comenzar Ricardo Anaya Cortés. Es el presidente del partido que conquistó la alternancia, los vientos del cambio.

Se notó también el de Doña Margarita Zavala y su marido Felipe Calderón. Por aquí estuvieron en la toma de protesta.

Pasado el Informe de García Cabeza de Vaca ¿Vienen cambios en su gabinete? Pudiera ser que sí, o pudiera ser que no. Por experiencia a lo largo de los sexenios, es la época propicia para que los Gobernadores le den una sacudida a su equipo de colaboradores.

En los últimos días se rumoraba la posible renuncia de la Jefa de Salud, Gloria Molina Gamboa y del Procurador Irving Barrios Mojica.

Sin embargo, no pueden abandonar el barco antes de comparecer ante el Congreso del Estado con motivo de la glosa. A ella le toca el miércoles a la una de la tarde ante el pleno. Al Procurador el once de octubre a la misma hora. Por lo menos tienen asegurada su permanencia en la nómina hasta esas fechas.

Y si hablamos de los diputados, este domingo regresaron a su periodo ordinario de sesiones después de un largo receso. Llegan con más energías y dispuestos a chambear hasta el 15 de diciembre… Los de la Permanente, dirigidos por Carlos García González, no descansaron.

Vaya, ahora resulta que fue puro pico la promesa del PAN, PRD y Morena de renunciar al dinero público que prometieron regresar al INE. Echaron la hablada el 22 de septiembre, anunciando que la lana se iría a los damnificados por los sismos.

Los morenos de AMLO arrojaron demagogia desde antes. Fueron los primeros en sacarle tajada política a los muertos y damnificados.

El que sí cumplió es el PRI. Los 258 melones ya se retornaron al Instituto. Son prerrogativas de octubre a diciembre, tres meses.

Cuarto Poder de Tamaulipas/