OPINIÓN PÚBLICA/ Osorio, nada en el morral

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Los primeros informes procedentes de Reynosa dicen que “El Chino” Osorio Chong, en su visita de este lunes, no solo no traía canicas sino que tampoco morral.

La sociedad se había creado expectativas de que el Secretario de Gobernación haría anuncios importantes como un cambio de la estrategia en contra de la delincuencia organizada.

Por ejemplo, más recursos para comprar tecnología de inteligencia; más elementos policiacos federales, más vehículos y mejor armamento, o bien drones o aviones no tripulados equipados con cámaras de alta resolución, para vigilar las manchas urbanas tamaulipecas.

Pudo decir que nombraría –junto con la PGR-, un fiscal especial (de hierro) para manejar la seguridad en Tamaulipas y en especial de la frontera.

Hacer el anuncio muchas veces esperado de “limpiar” los cuerpos policiacos, militarizar los C-4 y entregar al Ejército el control de las aduanas fronterizas ¿es mucho pedir?

Sacarse de la manga la designación de un Comisionado Especial (estilo Michoacán) con poderes absolutos para tomar decisiones en el combate a la delincuencia.

De perdido Don Miguel Angel debió haberle dicho a los tamaulipecos que comprará papalotes (wilas) para vigilar el pueblo del acoso de los bandidos.

Y lo que también interesa a miles de ciudadanos ¿quién les pagará a las víctimas los millones de pesos en daños que han sufrido?

No teníamos los informes completos, pero lo más probable es que el inquilino de la cartera del interior se concretaría a mencionar cifras huecas. Decir que desde el 13 de mayo del 2014 las fuerzas del orden han detenido a tantas personas relacionadas con el crimen, algo que el respetable ya no cree.

Para nada mencionar que la estrategia ha sido un fracaso. Que no han funcionado los comisionados o comandancias en que fue dividido el territorio estatal, como lo anunció en aquella primera ocasión en que vino muy valiente a bajarnos las estrellas.

Mientras Tamaulipas se desangra, el de Hidalgo llegó con el morral vacío.

Como sabemos, el Gabinete Nacional de Seguridad se reunió en la fronteriza. Ahí estuvieron el Secretario de la Defensa, el de Marina y los jefes de la PGR. Claro, como anfitriones los jefes policiacos de nuestra entidad comandados por el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Para este miércoles, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, será ventilada la iniciativa de la diputada Maricela Contreras Julián (del PRD), para condenar el asesinato de la defensora de los derechos humanos Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, sucedido el diez de mayo en San Fernando.

Si “pasa” la iniciativa de la Presidenta de la Comisión para Delitos Cometidos por Razones de Género, más descrédito para nuestra entidad que ya anda por los suelos.

En otros asuntos, el PRI sigue preparando su Asamblea Nacional para el 12 de agosto.

Por lo pronto ya sabemos cómo estará integrada la Comisión de Procesos Internos para designar a los delegados que van a representar a los priístas de esta tierra: Presidente, Lucino Cervantes Durán; Secretario General, Jonathan Joshua Martínez Justiniani, y como Vocales Florentino Sáenz Cobos, Efraín de León, Ramón Hernández Manríquez, Susana Hernández Flores, Mayra Benavides Benavides, “El Betico” Valdez, José Cárdenas Castillejos y Horacio Reyna Guerra.

Este lunes sesionó el consejo del IETAM. Aprobaron ocho nombramientos de funcionarios que entran al sistema de carrera. Dos son “cuatitos”, es decir, hay dos personas con el mismo cargo.

¿Cómo está eso? Juana Francisca Cuadros y Jesús Castillo González son Coordinadores de Prerrogativas y Partidos Políticos; Horacio González Rodríguez y Patricia Rodríguez Cárdenas, se hacen cargo de la Coordinación de Organización Electoral. Tienen nombramientos iguales (aunque funciones diferentes) y ganarán lo mismo, algo que no decidió la autoridad local sino el INE.

Laura Elena González ya es la jefa de Participación Ciudadana; Luisa Rocío Ruiz, de Educación Cívica; Yuri Landeros Quintero, técnico en Organización Electoral, y Juan Manuel Guerrero, técnico de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Tiene actividades el Congreso del Estado desde este martes. Temprano se instalará la mesa de trabajo del Sistema Estatal Anticorrupción. Luego vienen los eventos “Tamaulipas Rumbo a una Democracia Paritaria” en el Auditorio Constitución de 1917 del Palacio Legislativo. Ya por la tarde se reúne la Comisión de Estudios Legislativos.

Eso de la democracia es único. Se firmará un Convenio del Observatorio de Participación Política de las Mujeres y otro del Protocolo de Actuación para atender la violencia política contra las mujeres. Más adelante las conferencias y mesa de diálogo.

Le dimos una revisada a las encuestas de intención del voto en las tres entidades en que se renovará el ejecutivo en junio, Nayarit, Edomex y Coahuila y ¿qué cree que encontramos?

Pues que ya no creemos en ellas. Después del desatino de las encuestadoras en la última elección presidencial en los Estados Unidos, el crédito de los sondeos cayó por los suelos. Es más, deberían eliminarse, o reinventarse.

En las tres entidades hay “empate técnico” pero va perdiendo por piernas el PRI por el estigma de corrupción que arrastra. Suma más cuentas malas que buenas.

En Nayarit va adelante una coalición que formaron el PAN-PRD-PT y un partido local para apoyar a Antonio Echevarría García, hijo del ex Gobernador Antonio Echevarría Domínguez que cometió muchas pillerías en el periodo 1999-2005.

Los partidos que lo apoyaron son los mismos. Solo cambia el nombre del abanderado.

¿Y Layín? ¿en dónde quedó ese orate que se las traga vivas? Los sondeos lo mandan al último lugar en intención del sufragio. Mala fama por robar poquito.

En Coahuila tienen posibilidades de ganar los abanderados del PAN, Guillermo Anaya, y Miguel Ángel Riquelme, del PRI. Las encuestadoras le dan una ligera ventaja al tricolor.

Por lo que hace a la Joya de la Corona, el Edomex, empate técnico entre el priísta Alfredo del Mazo y la morena Delfina Gómez. Ella poco arriba según los que realizan los sondeos demoscópicos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/