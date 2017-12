OPINIÓN PÚBLICA/ Non grato en Tamaulipas

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Luego de entregar la solicitud de licencia a la diputada Karina Barrón Perales, originaria de Villa de Casas, Tamaulipas, “El Bronco” Gobernador de Nuevo León salió con que quiere venir a hacer precampaña a tierras cuerudas.

Como que el hombre ya no quiere estar en el Nuevo Reino y busca ir a donde lo soporten.

Quien sabe quién le habrá dicho que aquí es bienvenido. Los tamaholipecos sabemos muy bien de las promesas demagógicas, incumplidas de Don Jaime. En campaña no midió su boca.

El ranchero de Galeana se quiere ir a partir del uno de enero por espacio de seis meses. Tiene planes de complementar las poco más de 869 mil firmas que le exige la Ley para jugar como candidato independiente a la Presidencia de México. Anda muy atrasado y puede quedar mal con quienes hizo el compromiso de quitar votos a los partidos ¿Apoco piensa ganar?.

Y le vamos a decir, querido lector, por qué no hay razón de que el señor ande calentando la jicotera por estos lares. Le queda muy bien el calificativo de non grato.

En Tamaulipas, según el INE, ya levantó los apoyos suficientes como para registrarse. Ya no necesita venir a poner gorro a los ciudadanos y distraerlos en sus actividades productivas. Debe ir a otros lados.

De esta tierra necesitaba levantar 25 mil 589 firmas, el uno por ciento del padrón, y salió sobrado, ya registró el 110 por ciento.

Ya no tiene razón de andar quitando el tiempo.

Mire usted, de las 32 entidades, Don Bronco ha cumplido con el ciento por ciento de firmas en cinco entidades, incluyendo la suya desde luego, cuyo gobierno se ha convertido en la Casa de Campaña.

Los datos del Instituto afirman que, fuera del Nuevo Reino de León, Don Jaime ocupa la más alta popularidad en Tabasco. No se sabe por qué allá pero superó el registro con el 145 por ciento (debe tener buenos operadores, y dinero contante y sonante).

La segunda entidad que le brinda apoyos es Edomex con un 124 por ciento; luego Tamaulipas con el 109 y Quintana Roo el 102.

Necesita levantar al ciento en por lo menos 17 entidades. Lleva cinco, incluyendo la Costa del Seno Mexicano, le faltan 12 y el tiempo se le acaba.

Este jueves los diputados locales neoleoneses discutirían en comisiones la solicitud de licencia de Rodríguez. El viernes llevarán el asunto al pleno. Decidirán si, como dice su Constitución, convocan a elecciones o dejan que el muchacho, una vez que pierda las elecciones, regrese a la lista de raya del gobierno.

No se sabe si Jaime Rodríguez sigue teniendo buenas relaciones con el Gobernador de Tamaulipas. Recuérdese que, hace meses, echaron a andar una Policía Interestatal de la que ya no se supo nada (como tampoco su constitucionalidad), pero más tarde vociferó por la violencia que, en Reynosa lastima seguido a regios que van al “otro lado”.

Que es falsa de toda falsedad una presunta encuesta que circula en redes sobre la intención del voto para Presidente de la República en 2018, según ordenada desde Los Pinos.

Cada vez los piratas intentan chamba más refinada pero olvidaron elementos básicos. Los papeles no traen logotipos. Los contenidos muy rústicos.

Como autor fue identificado un militante de Morena. Le da una ventaja a López Obrador con el 30 por ciento de la intención, 20 a Ricardo Anaya y el 19 para José Antonio Meade.

Circula profusamente en Tamaulipas y refiere que es “la fase final” de las encuestas.

Si cambiamos de tema, hay que decir que otra vez el INE pone en el candelero nacional a Tamaulipas. Cero y van dos.

Como consecuencia del manotazo que el órgano nacional asestó para pugnar porque el Instituto Estatal Electoral sea autónomo, renunció el consejero Presidente.

Es resultado del affaire Lupe Torres Carrillo como quedó de manifiesto en la sesión urgente y especial de la Comisión de Coordinación con los Organismos Públicos Locales.

Y puede haber más “renuncias” de consejeros. Se entregaron a los designios del PAN para manejar el organismo.

El resultado es un empate. Con Tania Gisela Contreras López, nueva Presidenta Interina, se fortalecen los priístas. Lo será hasta septiembre. Más adelante los panistas tendrán “chance”.

Desde que son gobierno, los azules quieren tener a gente suya en el árbitro colegiado y tribunal jurisdiccional. Tienen la creencia que beneficiarán a su partido en resultados de votación. Algo absurdo e inútil.

Ahora bien, no se trata de la salida o permanencia del titular, sino que el Instituto Nacional le da una exhibida más a Tamaulipas. Han formado la idea de que estamos peleados con la democracia y el cumplimiento imparcial de la Ley.

Mala asesoría. Los consejeros y el presidente Hernández Anguiano fueron designados en otros gobiernos pero son institucionales y deben acatar las normas. No se mandan solos, está el derecho de apelación ante las instancias jurisdiccionales (tribunales).

Tampoco abonan las impugnaciones del PRI, PAN Y MORENA en la designación de consejeros en los 43 Comités Municipales. Habrá problema.

Aumenta la lesión a la credibilidad del proceso para renovar los ayuntamientos. De por si tenemos esa famita de la narcoviolencia.

En Guémez, el alcalde Carlos Adrián Cárdenas González puso en marcha una procesadora de alimentos balanceados para ganado en el ejido San Andrés, en la región sur del municipio. Inicialmente con 20 socios, venderá sus productos a este y otro ejidos cercanos como Revolución Verde, Flores Magón, Constitución del 17 y Viento Libre.

El fin de semana, él y su equipo se apersonaron la comunidad maderera Los San Pedros, en lo alto de la sierra Madre Oriental. Llevaron su Navidad a los residentes, despensas, juguetes para los niños y cobijas para todos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/