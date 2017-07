OPINIÓN PÚBLICA/ Nadie brinca por amor

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Transcurrió la reunión estatal del PRI. Nada nuevo. El interés no estaba en el nombramiento de los delegados sino en la sucesión de la dirigencia.

No hay delegado. El jefe de organización del CEN, Carlos Iriarte Mercado (doctor en administración pública), pronunció un discurso hueco, ambiguo, lejos del interés de los asistentes. A nada dijo si sí o no, ni planes ni proyectos a inmediato o mediano plazo.

A ese ritmo que traen, el nombre del “bueno” se conocerá por el 11 de agosto, un día antes de la reunión de consejo ¿O la van a abrir al que quiera?.

Asistieron los que esperan sacar algo en los próximos meses ¿Mucho amor de Marco Bernal por su partido? Si duró largos años sin acordarse de sus paisanos.

Nadie da brinco por amor. Unos quieren las senadurías, otros diputaciones federales, alcaldías y hasta la reelección en estas. Se presentaron aquellos que buscan la presidencia estatal.

Ramiro Ramos ya dijo que quiere ser Senador. En las mismas anda Doña Paloma Guillén Vicente, ahora en la nómina como diputada federal, sin olvidar a Edgardo Melhem Salinas.

Pudiera convencer la sinceridad de Don Manuel Cavazos Lerma. Ya no tiene a donde ir. Su proyecto podrían ser sus hijos.

De los aspirantes a la presidencia del CDE, Luis Enrique “La Viruta” Arreola y Sergio Guajardo Maldonado le “bajaron” a su ritmo.

El primero con el estigma de esquirol al servicio de su compadre Alejandro Guevara Cobos; el segundo avanzada de las huestes de Egidio Torre Cantú.

Esta vez, en la asamblea, no se dieron estridentes manifestaciones de triunfalismo. Fueron ecuánimes. Por ejemplo Ramos Salinas publicó en redes: “Me dio mucho poder encontrarnos de nuevo compañeras y compañeros de partido. Vamos en unidad al triunfo. Un gran abrazo”.

Como siempre Alejandro Guevara Cobos: “Durante la Asamblea Estatal de los Priistas, en donde Demostramos una ves más que somos la mejor Familia , la más Unida bajo propósitos y la única que entiende que la Transformacion nos permitirá estar listos para ir por la Confianza Ciudadana!”.

El viejo y anquilosado PRI comienza a moverse después de más de un año de vegetar. Lo hace con los peores pronósticos en su contra.

Culminó la asamblea sin indicios de quien será el agraciado con la presidencia estatal. Primero irán a la XXII asamblea con 104 delegados de todas las corrientes hacia el interior. Era lo que querían, el incluyentismo

Es más, no necesitan delegado. Le pueden encargar la chamba al Subsecretario de Operación Política que es Ramiro Ramos Salinas, quien conoce muy bien estos breñales.

De las propuestas hacia la nacional, la más “novedosa” pudiera ser la de Juan Alonso Camarillo, aspirante la presidencia estatal. Que se nombre una Comisión Anticorrupción, pide.

Lo difícil no es crearla sino a quien poner al frente ¿No le parece querido lector?.

En otros asuntos, como estaba anunciado, el cargo de Fiscal Anticorrupción recayó en un funcionario de la Procuraduría de Justicia, gente de confianza del titular Irving Barrios Mojica. Van a hacer equipo. Ya son equipo.

Queremos decirle querido lector, que le buscamos cosas buenas y malas a Javier Castro Ormaechea. No las encontramos. No ha realizado labores sociales en algún club pero tampoco ha caído a la mazmorra de la policía preventiva.

No está afiliado a ningún partido político. Antes de octubre no había estado en la nómina del Gobierno del Estado, ni como maestro. Menos contratista o proveedor en algún sexenio.

Es victorenses, hijo de otro abogado egresado de la UNAM. Se ha dedicado a la litigada sin mucha trascendencia. No le gusta mucho la prensa.

Ha sido calificado como abogado de “medio pelo”. Ni exitoso pero tampoco en el fondo de aquellos que se mueven en el foro. Se da habilidades para sacar a un preso con la multa en la mano.

Luego entonces, si no aparece con tachas, si no está en los expedientes civiles ni con un divorcio de su mujer ¿No es justo darle el beneficio de la duda sobre su actuación?.

Cuando ya esté sobre la marcha, y si comete errores, habrá que señalarlos.

Y a los diputados que lo nombraron, que se ahorren el agotador proceso que los mantuvo tres días encerrados en el Palacio Legislativo.

Entrevistaron a cien aspirantes a la chambita de Fiscal y Contralores de cinco organismos autónomos. Si a cada uno le concedieron 20 minutos reales, nos da un promedio de dos mil minutos, que son más de 33 horas.

Necesitan modificar el procedimiento. El equipo de la Procuraduría tiene que ser uno solo. El Fiscal debió haber sido nombrado directamente por el Procurador.

Vaya problema que está generando el desabasto de medicamentos en clínicas y hospitales del sector oficial. En algunos ya suspendieron las intervenciones quirúrgicas (operaciones) por falta de materiales. Y va para largo según la secretaria del ramo, Gloria Molina Gamboa.

En el General de Victoria ya no hay servicio a menos que los pacientes o su familia lleven los materiales.

Una compañera que se fracturó en la banqueta de las calles 15 Hidalgo y Juárez, frente a Palacio de Gobierno, recibió atención en el Hospital General por el favor de amigos que compraron la anestesia y el yeso. Dice que gana dos mil 500 mensuales y le descuentan 400 por servicio médico.

El fin de semana fue muy movido para el alcalde Oscar Almaraz Smer. Se reunió con diputados federales que le ayudaron a gestionar el paquete de inversiones más importante autorizado para Victoria en los últimos años. Acudieron a campo y pusieron en marcha el Plan de Obras Municipales 2017 que contempla la pavimentación de 125 calles, remodelación de la Avenida 17, albergues, comedores, una ciclovía de 12 kilómetros, 18 electrificaciones entre otras.

Ahora digamos que, en coordinación con investigadores de Venezuela, la UAT busca alternativas para mejorar la producción de cabrito en la zona centro de la entidad.

El líder del Cuerpo Académico Mejoramiento, Biotecnología y Sistemas de Alimentación de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, Juan Carlos Martínez González, dijo que en el país sudamericano las cabras generan crías todo el año a diferencia de México en que la reproducción es estacional.

La idea es traer los genes para hacer más eficiente la producción de cabrito. Algo interesante para implantar en la zona árida de Tamaulipas.

Cuarto Poder de Tamaulipas/