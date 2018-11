OPINIÓN PÚBLICA/ Nacen los virreyes estatales

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Llegó la “segunda entrega” anual de fiscalización realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto federalizado que se ejerce en Tamaulipas. Corresponde al ejercicio 2017 y hasta abril del 2018.

Hay algunos alcaldes y ex alcaldes con señalamientos de omisiones.

Por ejemplo, que Doña Magdalena Peraza Guerra, la ex de Tampico, al 31 de diciembre solo ejerció en infraestructura social el 67 por ciento del presupuesto que el autorizó Doña Fede.

Para abril tenía un subejercicio del 11.3 por ciento y, en materia de transparencia, reprobó de plano.

Los fiscalizadores determinaron ocho observaciones, hicieron una recomendación y promocionaron seis juicios de responsabilidad administrativa sancionatoria ¿a quiénes?.

A la de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, le encontraron subejercicios por 3.4 millones de pesos y deficiencias en los procedimientos de adjudicación de obra y en la integración de los expedientes técnicos.

Igual en Matamoros, la ASF encontró que “Chochín” de la Garza Díaz del Guante no abrió con oportunidad la cuenta bancaria para administrar los recursos del fondo, y cometió la gran burrada de no ejercer el 60.1 por ciento de la lana que le mandó la federación.

Al final, en abril del presente, se regresaron recursos por 15.2 millones de pesos que representaron el 21.3 por ciento de lo que le mandaron.

Acabar con este tipo de irregularidades es precisamente lo que quiere el futuro presidente López Obrador. Es que los alcaldes desvían la lana federal, se la quedan o la reparten entre sus amigos vía asignaciones de obra.

Por cierto que De la Garza y Peraza traen la intención de ser candidatos a diputados locales por sus distritos ¿son ganadores?.

Por otro lado y hablando de los pejistas, ya “nacieron” formalmente los virreyes que los representarán en las entidades federativas. La Cámara Baja dio su visto bueno.

Se les llamará Delegados de Programas para el Desarrollo, una función que representará la antesala de candidatos a las gubernaturas por el partido Morena.

Así como en la época de Carlos Salinas de Gortari las representaciones del Programa Nacional de Solidaridad se convirtieron en semillero de Gobernadores, en la administración de AMLO serán los del PRODE.

Del PRONASOL salió Manuel Cavazos Lerma rumbo al Palacio del 15 Hidalgo y 17 Juárez en ciudad Victoria ¿JR seguirá el mismo camino? Muy temprano para decirlo. Tiene competencia.

La figura de los superdelegados está contenida en las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública con que gobernará Don Manuel los siguientes seis años ¿o acaso más?.

El esquema dice que en total son 20 dependencias directas del ejecutivo, 19 secretarías y la consejería jurídica, aparte de la Fiscalía General que se entiende será autónoma e independiente, lo cual está por verse.

Nace la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y se “achica” la SAGARPA para convertirse únicamente en Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Como en los tiempos del salinismo, le dará un poder tremendo a la llamada Oficina de la Presidencia. De ahí dependerán los coordinadores de desarrollo, y hasta decidirá sobre comunicación social.

La dictaminación de los diputados dice que tal dependencia “se encargará de formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal con la intervención que corresponda a la secretaría de Gobernación”. Toda una mescolanza.

Una vez aprobadas, la virtual chamba que le acaban de dar al tamaulipeco Oscar Martín “El Guasón” Garza González como Oficial Mayor de la SET, ahora se llama jefe de la Unidad Administrativa.

No hay muchos cambios respecto a la iniciativa que presentó la fracción mayoritaria de los morenistas. No desaparecerán todas las delegaciones federales en los estados. Antes se hará una evaluación de sus necesidades.

Se habla por lo pronto que las delegaciones del IMSS continuarán, aunque no con los mismos jefes.

Si hablamos de partidos, mire que los pillastres Pineda Morín, los jefes del PES en Tamaulipas, andan desesperados correteando la chulea oficial que perderán a partir del uno de enero, las prerrogativas, o sea el subsidio del Gobierno del Estado.

Nada tiene que hacer el tribunal estatal pero con fecha 10 del presente mandaron extensos escritos de apelación, exigiendo que se les reconozca como partido y entreguen subsidio.

Abdíes y Enoc Pineda Morín, a través de sus representantes ante el IETAM, afirman que no pueden dejarlos fuera porque tienen 56 diputados federales y ocho senadores además de algunos regidores (sin especificar en dónde son estos últimos).

En su defensa inútil apelan a “una interpretación sistemática, justipréciatela, hermenéutica teolológica, axiomática y funcional de las bases fundamentales rectoras de la funcional electoral en el derecho mexicano”.

Quieren seguir mamado y danto topes.

Y viene otra consulta pejista. Ahora sobre programas sociales y el Tren Maya, aunque este ya tiene fecha de arranque y hasta los recursos disponibles ¿para qué consultar?.

También se instalarán mesas receptoras de votos en Tamaulipas, igual que con el aeropuerto.

Hay que advertir que, si en el caso de la terminal aérea votaron 22 mil 186 coterráneos, en eso de los programas sociales se esperan muchos más ¿quien no está de acuerdo en recibir un apoyo?. A nadie le dan pan que llore.

En Victoria capital, el alcalde Xicoténcatl González Uresti tiene programados cuatro eventos vespertinos, a partir de este martes, para ir integrando lo que será el Plan Municipal de Desarrollo 2018-21. Terminan hasta el viernes teniendo como escenario el Teatro de la UAT.

