OPINIÓN PÚBLICA/ Nace la “Super Maki”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Qué le cuento amigo lector, en Reynosa ha nacido una superpolítica que dará mucho de que hablar en los siguientes cuatro años: Maki Ortiz Domínguez.

Si alguien la “infló” o no, los fríos números son los que valen. El domingo de la elección conquistó nada menos que 150 mil 700 votos, que son suficientes no solo para ratificar la alcaldía sino eventualmente disputar la candidatura azul al Gobierno del Estado en el 2022.

La “Super Maki” alcanzó una votación histórica en Tamaulipas en la lucha por las presidencias municipales, más que Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya ¿cual fue su secreto? ¿se lo debe a su partido?. Los políticos tendrían que preguntarle para seguir su ejemplo.

Incluso superó en 70 mil los resultados del 2016 cuando accedió por primera vez al palacio municipal ¿una superalcaldesa?.

En esta del 2018 conquistó más sufragios que sus colegas de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar, y de Tampico Jesús “El Arabe” Nader ¡juntos!.

Si desde el PAN estatal quisieron impulsarla con una intensa campaña de proselitismo, lo lograron. Han creado a una auténtica líder respaldada por amplia base y extenderse a crear más fenómenos en las urnas.

De las principales ciudades de Tamaulipas, Nader conquistó 65 mil; Rivas Cuéllar 59 mil y Xicoténcatl González en Victoria 67 mil, hablando de los abanderados panistas, que no significan ni el 50 por ciento de la popularidad de su colega.

Ellos recibieron sus constancias de mayoría para ocupar las presidencias a partir del uno de octubre, pero los números de las urnas no les da derecho automático a disputar la candidatura al gobierno en la siguiente renovación ¿seguirá Maki con la misma suerte?.

Conoce de aguacates. Ya estuvo en el gobierno federal, Secretaría de Salud, y en el Congreso de la Unión. Si el objetivo fue posicionarla, está cumplido.

Ahora que, si en el 2009 el PAN requiere de bateadores emergentes en la lucha por el Congreso del Estado, ahí estará ella para ocupar una candidatura por aquella mancha urbana.

Hay que advertir que Reynosa lidera en población a los 43 municipios. Quien gane ahí tiene un avance sustancial rumbo de la gubernatura.

Por otro lado, el INE entregó su constancia de mayoría al candidato de Juntos Haremos Historia (Morena) por el III distrito, Río Bravo, Héctor Villegas González, ganador del recuento casilla por casilla.

No es la victoria final. A una distancia de poco más de 300 votos frente a su oponente más cercana, María del Carmen Pérez Rosas, le podrían tumbar su triunfo en los tribunales federales.

Con esto se confirma –por ahora- que los morenos ganaron seis de las diputaciones federales y le dejaron tres escaños al PAN. El PRI se queda en ceros, “zapato”.

Hasta el viernes el Instituto Electoral había entregado ocho constancias. Le falta el cómputo del V distrito, cabecera en Victoria, donde el virtual ganador es el abanderado azul Mario Ramos Tamez. De todas maneras no se veía un cambio sustancial en el escrutinio. Aparece lejos de sus contrincantes Morena y PRI.

Seguía pendiente el recuento de votos rumbo al Senado donde el eventual ganador es Ismael García Cabeza de Vaca, apoyado por la coalición Tamaulipas al Frente, ante un morenista Américo Villarreal Guerra que alega irregularidades en el levantamiento de actas.

Como la diferencia entre el ganador y la segunda fuerza es de menos de un punto porcentual, el recuento abarca no solo actas sino voto por voto y debe terminar antes de la media noche del sábado.

Si el INE del veterinario Manuel Trujillo Trujillo no puede “limpiar” las dudas, deberán entrar los tribunales, a donde está dispuesto a llegar el hijo del ex Gobernador del mismo nombre. En última instancia, a lo más que pueden llegar es cancelar la elección y convocar a una nueva, lo cual estaría muy lejos.

¿De que se queja Don Américo? Principalmente de inconsistencias en las actas, como las siguientes:

Que en la casilla 432 instalada en la escuela Juan Benito Tijerina, centro de El Mane, presuntamente votó el 111.7 por ciento del padrón electoral.

Que en la 1500 que se instaló en la escuela Niños Héroes del barrio E Jicote, en Tula, emitieron su voto hasta un 107.6 por ciento del padrón.

Que en la colonia agrícola Guadalupana, municipio de Casas, votó el 94.2 por ciento y no precisamente por Morena.

Que en la sección 1,281 del centro de Soto la Marina, él Américo, alcanzó 88 votos en la casilla básica, y un voto en la contigua.

Los morenos traen una ristra de casillas en que habrían pasado situaciones parecidas. El Instituto ya irá solventando las inquietudes para dictaminar un ganador.

Es la “novateada” de Américo. Es la primera vez que participa en política. Da la imagen de ser un buen hombre, de buenas intenciones como para andar metido en estos asuntos. Ignoraba que las elecciones son de los gandallas y, al fin cuadrilátero de rudos, gana el que pega primero.

Con seguridad no tiene todas las acta de casilla. Su partido no pudo cubrir las representaciones y, si extendió nombramientos, no todos asistieron el día de la elección y menos esperaron el llenado de papelería, pero ¿qué tal si se las pide prestadas al PRI?.

El ayuntamiento capitalino puso a disposición de las empresas Aptiv 2 y GranD, una lista de aspirantes a ocupar 450 plazas laborales que generarán en su próxima apertura. Los interesados pueden concurrir hasta el 13 de julio.

La bolsa de trabajo del ayuntamiento la integran tres mil personas y en ella participan desde abogados, licenciados en administración, diseñadores gráficos, gerentes de recursos humanos, programadores, ejecutivos de ventas, dispuestos a laborar en cualquier empresa.

Por su parte el alcalde electo, Xicoténcatl González Uresti, apadrinó a un grupo de estudiantes de la primaria Adalberto J. Arguelles, a quienes exhortó a enfrentar y luchar en la vida con valentía para vencer adversidades y alcanzar metas en la vida.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio el banderazo inaugural de los boulevares Hidalgo y Mil Cumbres, Puente de la Paz, en Reynosa, una obra civil que impactará favorablemente en la conectividad de la ciudad, flujo, seguridad y desempeño de movilidad del dinámico corredor urbano.

