OPINIÓN PÚBLICA/ Multas en “abonos chiquitos”

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzó año nuevo y no todo es felicidad para los partidos políticos que gozan de financiamiento público.

A partir de este mes los líderes comenzarán a recibir en sus cuentas bancarias, vía transferencia, la ministración mensual (chivito seguro) que proviene del Instituto Electoral.

Unos tendrán más dinero que en el 2016; otros verán mermadas sus ganancias por falta de clientela y las multas que les aplicó el INE por el descarado centaveo de sus ¿líderes?.

Yo, el que escribe, tengo la seguridad que los gerentes estatales de las filiales partidistas en Tamaulipas, ya le echaron lápiz a la proyección de pérdidas y ganancias en el año que se estrena. Tontos no son.

Como se dice por ahí, en caballo de hacienda marcha Acción Nacional. Recibirá para gastos ordinarios la bonita suma de 44.6 millones de pesos durante 2017. De la noche a la mañana tendrá 12 millones adicionales que jamás había visto (y pensar que el primer subsidio oficial fue rechazado por Lydia Madero García).

Es el resultado de los 721 mil sufragios que alcanzó su candidato a Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Se verán reflejados en la chequera.

En el año que se fue, el azul registró ingresos oficiales por 32 milloncejos procedentes del erario de Tamaulipas (aparte están los subsidios federales).

Nada ha dicho el gerente estatal Francisco Elizondo Salazar, pero se entiende que tendrá dinámica, utilizará el dinero adicional para “posicionarse”, crear una estructura de partido en el poder como lo es a partir del uno de octubre.

Si hoy tiene 32 comités municipales, necesita los 43. Además comités de barrio o células que lo acerquen con los que votan, que fluya el “aceite”, la despensa, los paquetes de materiales para construcción.

Hasta podría echar a andar aquella famosa tarjeta azul de campaña que prometía entre 800 y mil pesos mensuales para quienes votaran por el partido, de las cuales se repartieron miles en el territorio del viejo ceno mexicano.

No por algo sus acérrimos contrincantes (¿enemigos?), los tricolores, permanecieron en el poder por largos años. Es la escuelita que nació en 1929 y donde tomaron clases las demás organizaciones políticas. Lo aprendieron muy bien, incluso mejor que el maestro.

De la lanita que tiene asegurada Don PAN en el 17´, el IETAM le descontará la irrisoria de 3.1 millones de sanciones por “burradas” cometidas en las campañas para Gobernador, diputados y alcaldes.

Como quitarle un pelo a un gato. Es más, ese recurso ya debieron haberlo pagado al árbitro.

Don Jesús Eduardo Hernández Anguiano, mandamás del Instituto, antes de cometer errores acertó en preguntar a los que en verdad mandan en materia electoral en el país, a los consejeros del INE.

Le contestaron que no puede quitar más del 50 por ciento del subsidio mensual que cada partido tenía en el 16´ y en el que ya comenzó.

Esa mitad mensual para Acción Nacional era de un millón 335 mil, superada en un 116 por ciento por las multas.

En verdad que el señor Hernández consultó.

Con fecha 19 de octubre le envió oficio al órgano nacional, preguntando la forma de hacer efectivo el cobro de las sanciones. Le respondieron que no más de la mitad y así lo está haciendo.

Los priístas son los que van en picada. Si no reducen sus gastos tocarán fondo antes de tiempo. La lanita que reciben del gobierno no pueden acumularla a menos que sea bajo el colchón.

Para el año que arrancó verán reducido su financiamiento –ordinario- de 42.7 millones a 33.9, es decir, casi nueve melones de devaluados.

Difícil para una empresa cuyos jefes estaban acostumbrados a llevar un tren de vida muy alto. Ya protestaron. Sufrirán. En lugar de avión, los jefes tendrán que acostumbrarse a la suburban.

Por el desvió de dinero oficial durante la fracasada campaña de Baltazar Hinojosa Ochoa, -aparte de sus conyugues Verde y Panal- recibió 35 multas por la bonita suma de 7 millones 765 pesos.

El 25 de octubre (pasado), los jefes priistas pidieron esquina al árbitro nacional solicitando piedad en el monto de las reducciones.

La decisión no cambió: Hay que pagar aunque en “abonos chiquitos”.

Resumiendo: Estos partidos “grandes” ya debieron haber liquidado las sanciones al señor Anguiano para poner la lana a disposición de los becarios del Cotacyt, una iniciativa que surgió de Erika Crespo Castillo, una diputadita del PANAL.

Para que “aprendan” para las elecciones que siguen, las multas del PRD fueron por 5.5 millones; el PT por 2.6; Verde 2.7; MC 3.7 y Morena 1.6 millones de pesos. El más honesto fue el PANAL cuyo castigo apenas fue de 16 mil pesillos.

Pero ese es otro cantar del que luego hablaremos.

Una semana antes que el gobierno y los ayuntamientos, la UAT regresó a labores administrativas para efectuar las inscripciones y reinscripciones del alumnado.

El Rector Enrique Etienne Pérez del Río dijo que a partir de este jueves cinco de enero serán publicados los resultados del examen de aspirantes a primer ingreso. La evaluación se hizo antes del periodo de vacaciones de diciembre.

También mencionó que, en la matrícula, se mantendrá el costo de colegiaturas con la finalidad de apoyar la economía de estudiantes y sus familias.

Para quienes ya cursaban, y los que llegan, la reinscripción se dará entre el dos y seis del presente. Las clases deberán comenzar el nueve. El límite para pagar ante las instituciones bancarias es el 16 y 17.

Antes de irnos: Algunos comunicadores de Victoria que profesan la religión católica, apostólica y romana anunciaron una misa para las once de la mañana de este miércoles en Catedral del 15 Hidalgo y Juárez.

Es para aquellos que conmemoran en esta fecha el Día del Periodista.

Cuarto Poder de Tamaulipas/