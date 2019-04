OPINIÓN PÚBLICA/ Morir “de viejo” y no aprende

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo más seguro es que en la elección del 2 de junio el PRI de Tamaulipas quede extinguido como partido. Está por “morir de viejo” y no aprende a conducirse en el marco de la Ley.

Bueno, los que no aprenden son sus dirigentes.

Terminada la fiscalización de las precampañas 2019, el INE le aplicó una multa que pudiera resultar insignificante, pero se suma a la cola millonaria que arrastra de jornadas anteriores.

Según el Instituto, cuatro partidos resultaron “blancas palomitas” en el ejercicio que nos ocupa. No distrajeron un centavo partido por la mitad, no metieron dinero no reportado y menos de procedencia dudosa ¿tan genios son sus líderes?.

Estos son: Acción Nacional, De la Revolución Democrática, Del Trabajo, Verde Ecologista y Morena.

En cambio PRI y Movimiento Ciudadano cometieron pecadillos “graves ordinarios” que ameritaron sanciones por 133 mil 500 pesos.

Nada del otro mundo pero, para un partido tan “viejo” como el Revolucionario, su kárdex debería estar limpio por ser el más longevo.

No reportó dentro del plazo establecido por la reglamentación, y tampoco la aplicación correcta de gastos por la suma de 35 mil 446 pesos. Ambas faltas fueron una condena de once mil 530 pesotes que se descontarán del subsidio anual.

Les fue bien porque el monto involucrado es poco dinero en comparación con el subsidio que tienen.

El MC fue el más sancionado con casi los 122 mil varos, resultado de cuatro irregularidades que el árbitro no quiso tolerar: No reportar a tiempo 38 eventos de precampaña y tampoco el registro de lana ingresada, en tiempo real.

Manifiestan los fiscalizadores que no quieren que alguien les diga que no multaron porque desconocen la Ley. La conocen y muy bien.

Por cierto Don PRI se está jugando la última carta en la Sala Superior del TRIFE para quitarse las multas que recibió en 2017 por irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de revisión de informes de ingresos y gastos. Lo más seguro es que los magistrados ratifiquen el fallo de la Sala Monterrey.

¿Qué trato recibieron los aspirantes independientes? Para comenzar se les negó el registro a dos, Irma Gisela Aranda Benavides y Reynol Emmanuel Sánchez Jaramillo, por tomar a la ligera los informes que debieron haber enviado al Instituto.

A José Alfredo Gómez Hernández le impusieron el pago de cinco mil 964 pesotes; mil 47 a Kelvin Castillo Garza; Leticia Aidé Silvia Conteras Zarazúa, cinco mil 319, Leonardo García Vera 483 pesotes y el pago más alto lo tendrá que hacer Octavio “Tatis” Almanza Hernández, el único que logró su registro como candidato ciudadano, 20 mil 150 del águila.

Son cifras muy bajas si se considera que, en el 2016, las sanciones llegaron a los 400 mil pesos por candidato. No sabían que había que informar al INE.

Las elecciones son dentro de 39 días, dominguito y… La verdad es que las campañas no han “despegado”. Llevan ocho días pero se atravesó la Semana Santa. Pudiera ser la razón.

Para una buena jornada electoral es lo único que falta, candidatos fuertes que motiven, de arrastre hacia las urnas por propio pie de los electores y no “acarreados”.

El Instituto Nacional Electoral se reporta listo. Afirma que ya tiene los 32 mil 767 funcionarios requeridos para atender las cuatro mil 329 casillas básicas y contiguas que autorizó.

Contrató a mil 184 Supervisores y Capacitadores Electorales, encargados de localizar a ciudadanos insaculados y adiestrarlos para ejercer el dos de junio. Si hay inasistencias tiene una lista de reserva para tomar gente de inmediato.

Según el árbitro hay una copiosa participación ciudadana. De los insaculados prácticamente nadie rechazó ser funcionario de casilla ¿le creemos?. Está en duda pero la realidad es que no se ven problemas ni ahora ni el día de la elección. Todo marcha sobre ruedas… Hasta ahora.

De darse la sustitución de candidatos plurinominales de Morena, es harina de otro costal. Un pleito interno que solo corresponde a los morenos y a los tribunales federales. Hay que remarcar lo de federales.

Ello porque este mismo lunes en sesión de última hora, el TRIELTAM ratificó las decisiones del IETAM y por tanto la lista original de aspirantes a candidatos pluris del Movimiento de Regeneración. Se quedan José Antonio Leal Doria en segundo lugar, tercero Carmen Lilia Canturosas y Eliud en el cuarto.

Recibieron golpe a sus aspiraciones Román Enrique Pérez Bock, el gringo que vive en Houston; Ezequiel Ramírez del Fierro, Eliud Almaguer Aldape (buscaba el segundo de la lista), Vladimir Castellanos García y Angélica María Escobar y acompañantes en la aventura. Querían un reacomodo.

El que más se acercó fue Castellanos, a quien presuntamente le perjudica ser representante de Morena ante el IETAM. Según los estatutos de su partido, debió renunciar un año antes.

Pendientes de si apelan a la justicia federal en contra de la resolución de nuestros magistraditos estatales.

¿Debates? En prácticamente los 22 distritos surgieron “gallos” y “gallinitas” que le quieren entrar. El hecho es que se concreten. Cada elección es lo mismo y al final se arrepienten.

Según el reglamento, no se necesitan siete para ir al encuentro de ideas, o el desencuentro de insultos. Con dos que digan sí es suficiente y se reúnan en un local que no sea casa habitación, ni establecimiento fabril (fábrica), templo religioso o prohibidos para la instalación de casillas.

Con un par es debate. Los que no asistan podrían arrepentirse más tarde.

En lo académico, hay que decir que la UAT inició un trabajo para aportar nuevos conocimientos sobre el cambio climático, el reflejo en eventos meteorológicos cada vez más severos en la región y su impacto en la economía, algo que aún no se ha abordado como debería.

La investigación está a cargo de la doctora Yolanda Mendoza Cavazos, colaboradora del Cuerpo Académico Estrategias Para el Desarrollo Regional, quien ha aportado nuevos conocimientos al tema, así como a los contextos relacionados como la aplicación de estrategias de sustentabilidad entre los que se encuentra la huella de carbono.

