OPINIÓN PÚBLICA/Morena, más leña a la hoguera

Por Felipe Martínez Chávez

marzo 10 2019

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se le sigue haciendo bolas el engrudo a Morena para nombrar a sus candidatos a diputados de mayoría relativa. Como que les faltan “ingenieros” electorales. No están preparados para ser el partido en el poder.

Persiste el pleito entre la dirigencia nacional que comanda Yeidckol Polevnsky y el senador Ricardo Monreal y compañía, quien trata de apoderarse del timón partidista.

El cargamaletas de este último, Alejandro Rojas Díaz Durán, le sigue metiendo leña a la hoguera en Tamaulipas sin medir consecuencias.

Tal vez a la hora en que usted dé lectura a estos comentarios, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, estará generando el dictamen de por lo menos 60 inconformidades de priístas y panistas que esperaban “chapulinear” para ser candidatos.

¿Cuál será el resultado? Negarles la posibilidad de abanderar algún distrito.

Pensando en que les iría bien –asesorados por gente de Monreal y Rojas- se dirigieron a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la esperanza de que sus magistrados le dieran al partido la orden de postularlos.

Se equivocaron. El cinco de marzo el Tribunal tomó el acuerdo de regresarles sus papelitos.

– Los presentes juicios son improcedentes, toda vez que los promoventes debieron agotar los medios ordinarios de impugnación y no acudir de manera directa a esta Sala Regional.

Les indicaron el camino: Primero deben acudir a la Comisión de Honestidad, luego al Tribunal Electoral de Tamaulipas y, como último recurso, al TRIFE en su Sala Regional y luego a la Superior.

Para entonces estarán por terminar las campañas de proselitismo.

El registro de candidatos será del 27 al 31 del presente. Las campañas arrancarán después del 15 de abril, de tal forma que hay tiempo para correr el trámite según los magistrados.

Remarcan que se puede hacer la sustitución de candidatos antes que se manden imprimir las boletas electorales.

¿Qué pasará en la Comisión de Honestidad? Darles el portazo, ¿y en el TRIELTAM? Lo mismo si se considera que su presidenta, Eladia Hernández, pertenece al establo panista.

De darse alguna corrección sería en el Tribunal Federal ahí por los últimos de mayo. Luego entonces, los candidatos serán auténticos morenistas según la lista previa del primer cedazo.

El que no abona a la unidad es el asesor de Monreal, Don Alejandro Rojas, quien este domingo subió enésimo video en que amenaza no sacar las manos de Tamaulipas alegando derecho de sangre: De aquí son sus antepasados según él.

-Voy a seguir yendo a Tamaulipas, ahí están mis antepasados. Nadie me lo puede impedir.

Más fuego a la hoguera: “No tarda el Tribunal (federal) en decidir que se rehaga la lista (de candidatos). Vamos a incluir a los que no están”.

Ignora el jovenazo que a sus representados ya les dieron el portazo y será la CHJ de Morena la que conozca inicialmente los expedientes, para luego continuar con el Tribunal Estatal.

En su video, Rojas afirma que la intención del voto morenista anda en el 65 por ciento.

Equivocadamente considera a su partido como una “marca”. La verdad es que la marca es López Obrador, quien pudo haber ganado la Presidencia postulado por membretes desconocidos.

Por si no lo sabe, hay que decirle que López Obrador es Morena.

En otros asuntos, hasta que se le ocurrió algo bueno al pastor morenista en la Cámara de Diputados, Mario Delgado: Reducir en 50 por ciento el subsidio millonario que otorga el gobierno a los partidos. Con ello se acabarían tantas organizaciones fantasmas.

Por ahora, cada ciudadano inscrito en el padrón electoral le cuesta a los paga impuestos el 65 por ciento de una UMA (diaria), o sea. 54.91 pesos que van a parar a los partidos, distribuidos según la clientela de votos.

La idea es quitarles la mitad, para quedar el 32.5 por ciento del valor de Unidad de Medida y Actualización.

En 2019 el subsidio es de casi los cinco mil millones de pesos que salen del erario. Quedaría en el 50 por ciento y con ello la desaparición de siglas que mantienen a vividores del presupuesto.

Es una iniciativa que a mediados del 2018 había presentado una legisladora del mismo partido pero no le hicieron caso.

Justo y necesario que cada organismo se rasque son sus propias uñas ¿no lo cree usted amable lector?.

Otra buena iniciativa es la de Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, quien propuso la desaparición de los Institutos Electorales de los estados (Oples según el INE), que solo son una carga burocrática para el presupuesto. Ya solo se encargan de registrar a los candidatos y de extender las constancias de mayoría.

En Tamaulipas el Gobierno del Estado se ahorraría más de 500 melones de pesillos. El INE se encargaría de la preparación y realización de los comicios. Es la idea de los pejistas y aterrizarán su proyecto tarde que temprano ¿Indemnizaciones conforme la Ley? tiene que haberlas.

A partir de la reforma política de Peña Nieto, el Instituto Nacional viene monopolizando varias funciones que antes le correspondían a los árbitros locales, como la designación de los funcionarios de casilla y la fiscalización de los recursos.

Salen sobrando los mencionamos OPLES (Organismos Públicos Locales, según la jerga del árbitro) ¿no lo cree usted?.

Y falta otro de los proyectos más importantes que Peña Nieto no pudo cumplir por las presiones a que fue sometido: Reducir los senadores y diputados plurinominales a la mitad. Son unos auténticos inútiles.

Un boletín del Sindicato Independiente de los Trabajadores de la Educación en México (SIETEM por sus siglas en español) dice que le ganó un amparo al SNTE, para que la sección 30 devuelva las cuotas de más de dos mil sindicalizados que ilegalmente se les descontaban a los empleados.

Fuera de grillas partidistas, un comentario académico: La UAT y la Universidad Autónoma de Occidente, de Sinaloa, compartirán programas educativos, científicos, intercambio académico y movilidad de estudiantes y docentes.

El convenio respectivo fue firmado por el Rector José Andrés Suárez Fernández en el curso de la visita de la Rectora de la UAdeO, Sylvia Paz Díaz Camacho, en oficinas de Rectoría en Ciudad Victoria.

Al darle la bienvenida a su homóloga, el Rector Suárez subrayó que la Universidad de Tamaulipas es una institución abierta a la colaboración nacional e internacional, dispuesta a compartir fortalezas en el campo académico, investigación y el desarrollo de tecnologías.