OPINIÓN PÚBLICA/ Mariana, la última diputada del PRI

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El desenlace fue una masacre. El PRI perdió todo, bueno casi todo. La última diputada federal tricolor por Tamaulipas será Marianita Rodríguez Mier y Terán. Ganó sin despeinarse y desde la sala de su casa.

Mientras los nueve aspirantes por mayoría fueron a sudar la camiseta y gastar suela, y perdieron, ella cobrará la jugosa dieta de la Cámara de Diputados por la vía plurinominal.

De un solo golpe el otrora poderoso Revolucionario cayó noqueado. De ocho escaños de mayoría que ahora tiene se quedó en cero.

Son las nuevas fuerzas políticas que emergen. El grupo de Morena ganó seis distritos y tres el Partido Acción Nacional. Las senadurías (mayoría) son para los morenos.

Sin que por eso pierda vuelo, la primera minoría es para Ismael García Cabeza de Vaca. Queda en posibilidad de aspirar, tres años y medio después, a la gubernatura de Tamaulipas.

Se alza con la victoria para senador el médico Américo Villarreal Anaya y, con esos 355 mil 500 sufragios que le entregó la ciudadanía, está ya en el arrancadero para disputar el gobierno en 2022 al propio Cabeza de Vaca, ya sea una administración de dos o de cinco años.

Víctima de sus adversarios y la traición de algunos de sus prominentes militantes, el PRI quedará como un “chiquillo” más. Si quiere seguir sobreviviendo tendrá que reinventarse.

Ha quedado reducido a la nada y, en los siguientes meses, tendrá problemas rconómicos. A partir de enero se le reducirán los subsidios oficiales al quedar como tercera fuerza política.

El nuevo panorama da paso a una competencia entre azules y morenos, los primeros en el poder estatal y los segundos en el federal. Son los que se disputarán las 22 diputaciones de mayoría en el 2019 para renovar el Congreso del Estado. El tricolor pasó a la historia.

Un tsunami llamado López Obrador acabó con los sueños de Yalheel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos para senadores, y de los diputados Juan de Dios Juanes, Armando Sáenz Barella, Copitzy Hernández García, Anto Tovar García, Alejandra Cárdenas Castillejos, Florentino Sáenz Cobos, Griselda Carrillo Reyes, Elvia Holguera Altamirano y Gustavo Rico de Saro.

Por lo menos a Anto Tovar y Copitzy les queda el consuelo de regresar al Congreso del Estado a cobrar sus quincenas de todo un año. A los demás nada.

Igual Guevara Cobos y Abdala Carmona, están en posibilidad de ir a cobrar el “retiro” al Congreso federal.

En lo local, el primer golpe demoledor que recibió el Revolucionario fue en el 2016 cuando perdió la gubernatura. Esta vez perdió hasta el conocimiento.

De 43 alcaldías se quedará solo con seis, la cifra más baja en su historia.

Por su parte Morena, a pesar del fenómeno obradorista, se “estrena” con cinco presidencias municipales. El independiente Héctor “El Sapo” de la Torre refrenda Llera.

Como gran ganador de este proceso electoral queda Acción Nacional. De 26 presidencias que tenía sube a 31 en dos años.

No solo eso, aumenta su influencia hacia las principales ciudades. Conserva Nuevo Laredo y Reynosa; conquista la capital Victoria; gana Tampico y pierde Madero. Refrenda asimismo El Mante.

Es un hecho que los panistas lucharon por todo, el carro completo. Les impidió hacerlo el naciente Movimiento de Regeneración Nacional que, de las ciudades grandes, alcanzó Matamoros y Madero.

La verdad es que no hubo muchas sorpresas, si acaso la alcaldía de Matamoros que parecía estar reservada para el panista Carlos Alberto García González. Se alzó con la victoria Mario Alberto López Hernández de la coalición pejista. El resultado en las urnas fue inesperado.

García tiene la opción opción de regresar como diputado al Congreso Local, a menos que reciba otras encomiendas en el equipo de gabinete del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Es un elemento competente que supo dirigir la coordinación del Congreso.

En cuanto a la elección presidencial, Don Peje López sumó alrededor de 424 mil sufragios que fueron suficientes para encabezar las preferencias en Tamaulipas. La clientela del PAN sumó 246 mil que lo colocan como segunda fuerza (en lo federal).

Sin embargo a nivel doméstico, los azules y coaligados suman 572 mil 800 votos (son cifras preliminares, claro), un poco lejos de los 800 mil que había pronosticado el jerarca “Kiko” Elizondo Salazar. De todas manera representan la primera fuerza política.

Para el PRI significó una catástrofe de la que difícilmente se repondrá en los siguientes años, a menos que haga alianza con los que fueron sus socios o contrincantes.

En resumen, Morena tendrá seis diputados federales: Olga Juliana Elizondo, Héctor Joel Villegas, Adriana Lozano Rodríguez, Erasmo González Robledo, Patricia Sosa Ruiz y Armando Zertuche Zuani.

Tres son para el PAN: Vicente Verástegui Ostos, Mario Ramos Tamez, y Salvador Rosas Quintanilla.

El PRI cero de mayoría. Le ganaron las nueve de nueve.

En otros temas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la presidenta del sistema DIF, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, lanzaron el programa “Conoce tu Capital” cuyo objetivo es promover y difundir las riquezas culturales y turísticas de ciudad Victoria. Está encaminada a estudiantes de 60 primarias de alta marginación de 22 municipios de la zona centro.

Por el rumbo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la catedrática y Directora de Servicio Social, Cinthya Patricia Ibarra González, asumió por un nuevo periodo la presidencia del Consejo Mexicano para la Acreditación de Enfermería , A. C., un organismo reconocido ante el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES).

Rindió su protesta en el marco de la Reunión Nacional y el Taller de Evaluadores del COMACE realizado en la ciudad de México ante la presencia de más de 150 evaluadores e invitados especiales.