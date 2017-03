OPINIÓN PÚBLICA/ Luto en el Club del Henequén

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se cimbró la estructura del centenario “Club del Henequén” de la capital de Tamaulipas. Una de sus “cachorras” fue “ganchada” en los Estados Unidos por varios delitos, entre ellos lavado de dinero.

Si el patriarca Luis Felipe Pérez Collado viviera, volvería a morir de pura vergüenza. Lo mismo pasaría con la alcurnia de los Zorrilla, Montemayor y similares de rancio abolengo, aquellos que robaron la fibra de Yucatán a comienzos del siglo anterior.

Las dueñas de la tierra urbana y rústica de la capital están de luto. Se creyeron intocables y pagan las consecuencias.

Fueron cómplices, hicieron de las suyas en el gobierno de Eugenio Hernández Flores. Se sirvieron con la cuchara grande. Dispusieron de aviones oficiales, gozaron de influencia y poder, mantuvieron empleados a su servicio y doblegaron instancias para seguir acaparando propiedades.

No tenían necesidad de meterse en camisas de once varas y menos incursionar en presuntos delitos que ahora se les imputan.

Desde 2011 la madre, una de las herederas millonarias, vive en Mc Allen. En Victoria funciona bien enaceitada su notaría (concedida en 1985). Por si llegara a faltar algo, ahí está las jubilación (por edad) como magistrada del Tribunal Electoral.

La cachorra también es notaria. La patente se la entregó Hernández en abril del 2010, meses antes de culminar el sexenio.

Segunda vez que el escándalo invade a grupos tradicionales capitalinos en menos de un mes. La primera fue la captura de dos notarios por cometer delitos en su desempeño.

Hablando de otros asuntos, no es una bicoca la “polla” de multas que aplicó el Instituto Nacional Electoral a los partidos que jugaron en la elección local del 2016.

Esta semana los diputados aprobaron punto de acuerdo para exhortar a los jefes del IETAM que rindan un informe de las transferencias del dinero. Quieren saber a donde se fue el recurso.

Hay un decreto previo de que tales partidas deben ser enviadas al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología para becas y apoyo a la investigación. Es algo que pidió el Partido Nueva Alianza.

Si le echamos lápiz, la suma de las multas llega a los 29.6 millones de pesillos que se aplicaron a nueve partidos por cometer irregularidades en el proceso electoral.

Lideró las mapacherías el PRI, al que se le impusieron multas acumuladas por 6.8 millones, seguido por el PRD con 5.5 y Movimiento Ciudadano con 3.7. A los panistas se les descontaron 3.1 millones y al Verde se le siguen quitando hasta completar un descuento de 3.3 millones.

Ellos así, pero ¿Qué pasa con los partidos que perdieron su registro? Porque ya no tienen subsidio del gobierno del estado y los gerentes no van a sacar de su bolsa para pagar.

Es algo que no ha explicado el árbitro. El Partido del Trabajo debe 2.6 millones de pesos por concepto de 18 sanciones ¿a quién se le van a descontar?. Lo más probable es que no vuelva a recuperar su registro en Tamaulipas, al menos en un futuro inmediato.

Caso similar el del PRD que ya está muerto y sepultado. Está péndulo con 5.5 melones producto de 21 sanciones económicas. A su futuro tampoco nadie le apuesta.

Ni se diga del PES que nació muerto, no alcanzó a instalarse ¿la lana sale del ayuntamiento de Díaz Ordaz?. Es posible que ya sea la “caja chica” de los Pineda Morín.

Cambiamos para decir que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió la primera reunión de la Junta de Gobierno de la Comisión de Energía de Tamaulipas. Viene a sustituir a la Agencia Estatal de Energía de los tiempos del egidismo.

Es un organismo descentralizado con oficinas en la capital Victoria y una representación en la ciudad de México. Un proyecto netamente del gobierno del cambio.

En la Junta de Gobierno que preside el Gobernador, hay algo que no se había visto en los últimos años. Por primera vez hay un representante de los municipios y uno del sector privado, además de instituciones de educación superior y del titular del Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología. Hay apertura.

Dicha Comisión será un facilitador para empresarios que tengan interés en invertir en la región tanto en energías renovables como en hidrocarburos.

En general vemos un nuevo estilo de gobernar. En el Congreso del Estado nunca “pasaba” un exhorto o una llamada de atención a las dependencias de ejecutivo. Era ofender al Gobernador en turno. Hoy se dan .

El líder parlamentario, Carlos García González, acaba de presentar iniciativa que exhorta al Gobernador a crear una sección especializada en comercio exterior dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Algo que era un imposible en los tiempos priístas.

Más. Los diputados le hacen una llamada de atención –jalón de orejas es mucho decir- a Carlos Fernández Altamirano, jefe estatal de Deportes y al titular del Instituto de Cultura, Luis Sottil Cicero, para que le metan más ganas a la creación y atención de espacios deportivos y culturales.

No sobra decir que están flojeando. Casi todos los días vemos en medios masivos quejas en contra de ambos. No le meten la energía que traen los panistas. No hacen honor a los vientos del cambio.

En partidos políticos, los reflectores de la semana fueron para Alejandro Ceniceros Martínez, quien presentó demanda de amparo para “tumbar” al Auditor Superior Jorge Espino Ascanio.

Comenzaron las opiniones. La mayoría aseguran que no le echarán abajo su nombramiento. Está dentro de las leyes estatales. Otros difieren.

La capital hace preparativos para la Semana Santa. El alcalde Oscar Almaraz Smer anunció que se disponen a meterle mano al tradicional paseo de Los Troncones, y volverá el programa del Sanmarcazo, como se conoce a la fiesta en el río San Marcos entre las calles 15 a 17.

Cuarto Poder de Tamaulipas/