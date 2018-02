OPINIÓN PÚBLICA/ Los sin esperanza

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se les acaba el tiempo a los independientes por las presidencias municipales. Si juegan por cuenta propia o de paleros, es lo mismo.

El plazo para reunir las firmas necesarias vence este seis de febrero. No habrá prórroga.

Le damos una “checadita” a los que andan en esos menesteres, y mire que, de los 21 que utilizan los medios electrónicos de captura (Burgos y Llera van a la vieja usanza), nueve ya rebasaron el umbral del requisito. Están del otro lado.

El gran campeón en reunir apoyos es Héctor Michel Salinas Gámez, de Padilla. De 339 firmas que le pedían, logró conjuntar mil 806 que aparecen en la lista nominal, confirmadas, que significan casi un 600 por ciento arriba de la meta.

¿Quién es? Datos aislados nos permiten saber que el uno de octubre pasado cumplió sus primeros 29 años. Se tituló en Ciencias de la Comunicación por la UAT y tiene una maestría en Docencia por la propia casa de cultura.

En 2013 ocupó la segunda regiduría en la administración que presidió Francisco Reyes Díaz (Padilla). Militaba y participaba en el Frente Juvenil Revolucionario (luego le cambiaron nombre) del PRI al lado de Mayra Benavides Villafranca.

Semanas antes de llegar la administración de los vientos del cambio, se le exhibió a Michel con otros 120 presuntos aviadores del Conalep Tamaulipas. Gente que presuntamente cobraba sin ejercer función alguna, en que aparecían algunos periodistas de ciudad Victoria.

Héctor Michel presentó casi dos mil firmas que, si le ratifican apoyo el día de los comicios, prácticamente tiene adelantado el 50 por ciento de su triunfo para llegar al edificio de presidencia.

En 2016 el actual alcalde, Eduardo Alvarado García ganó con tres mil 961 votos apoyado por las siglas del PAN. Superó con 189 a su rival priísta.

Votaron en esa ocasión, en el municipio, ocho mil 600 ciudadanos.

Al ritmo que va, y si no lo descarrilan otros factores, el joven podría dar la sorpresa y alzarse con la victoria. Como que sus paisanos no quieren saber nada de partidos.

En orden de porcentajes, de los independientes, le sigue José Luis Gallardo Flores, el músico, ya alcalde independiente de Jaumave, lo cual le demerita. No se necesita ser un genio para saber que utilizó la estructura y bienes para sacar su “lista” de apoyos.

La verdad es que el asunto del “Gallo” se considera como la crónica de una derrota anunciada, aun cuando vaya de pueblo en pueblo comprando sufragios y entregando alcohol un día antes de las elecciones, al estilo PRI de aquellos años.

Otros que pasaron la barrera (apoyos confirmados por el IETAM) son: Jesús Olvera Méndez, de Madero; Beatriz Reyes Nájera, de El Mante; Humberto Rangel Vallejo, Matamoros; Carlos Alberto Guerrero García y Miguel Angel Almaraz Maldonado, de Río Bravo; Lenin Vladimir Coronado, de Tula y Nayma Karina Balquiarena, de Victoria.

Aquí en lo cortito, querido lector, le decimos que, fuera de Padilla, no vemos a otro alcalde independiente a partir del uno de octubre del 2018 (sin contar a “El Sapito” de la Torre Valenzuela, en Llera, y Gonzalo Treviño Zúñiga, el burgueño). Son los sin esperanza.

El petrolero de Madero se desinfló. Comenzó bien el levantamiento de apoyos, pero no logró más allá del 150 por cinto de lo requerido.

Juegan en total 23 por la sin partido en 14 municipios. Por Nuevo Laredo buscan la presidencia tres, Jorge Luis Miranda Niño, Miguel Angel Santos Guatemala y Víctor Manuel Vergara Martínez.

Si seguimos, déjeme y le cuento amigo lector que, en esta ocasión es el PAN el que podría no postular candidatos en la región Hidalgo, Villagrán y Mainero. En el 2016 fueron el PRI y Movimiento Ciudadano (anularon las candidaturas).

De la alianza de San Peje, en esos municipios le corresponde postular al Partido del Trabajo. Alejandro Ceniceros y Arcenio Ortega Lozano se están aplicando en hacerlo.

Los que traen vuelo en la región son el Panal y el PRI. En última instancia el tricolor podría recuperar el terreno perdido en los comicios locales del 16´.

Por cierto que, el PAN, de infinidad de solicitudes de registros (El plazo para hacerlo vence el 11 de febrero) que ha recibido, incluso de alcaldes que quieren la ratificación, solo ha validado a dos: Carlos García González, de Matamoros, y Xicoténcatl González Uresti, de Victoria. No hay duda que serán candidatos. Los demás siguen en la cuerda floja.

Para que usted lo recuerde, los azules van asociados con el PRD y MC en 23 municipios. En 22 de ellos el PAN pondrá candidatos; le dejó Aldama al Movimiento Ciudadano.

Juegan solos en Burgos, Bustamante, Casas, Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Jaumave, Jiménez, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Nicolás, Tula y Villagrán.

Nadie de los panistas ha dicho que quiere las candidaturas a senadores y diputados federales. Como que temen dar un mal paso y por tanto “no salir en la foto”. A menos que se den presiones nacionales, el jefe político se llevará carro completo, es decir, seleccionará a los abanderados.

Si comentamos de los tricolores, posiblemente este martes presenten licencia los casi candidatos a las senadurías, Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, que siguen siendo diputados federales. Necesitan tiempo completo para ir en busca de los votos.

El PRI es el único que ya tiene precandidatos al Congreso de la Unión y andan en precampaña.

Por cierto, el fin de semana se les unió en Matamoros el derrotado aspirante Edgardo Melhem Salinas. Se dijo gustoso de acompañarlos.

La versión -no desmentida- dice que el CEN les comunicó que los varones irían en la segunda fórmula, para reservar el primero a las damitas, pero se rajaron Baltazar Hinojosa y el propio Edgardo. El que le entró dispuesto a todo fue Alejandro ¿Habrá algo de verdad?. Es que el tricolor podría obtener un escenario similar al del 2012 en que solo ganó la primera minoría que le corresponde a la primera fórmula.

Este cinco de febrero Don Jelipe Calderón Hinojosa, el ex presidente, escribió en Twitter:

-Es tal la pobreza intelectual y moral del dirigente del PAN, que se dedica a denostar y calumniar a los propios militantes. Pobre PAN.

Calderón luego que sigue siendo militante ¿Así de pesado de llevan?.

