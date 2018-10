OPINIÓN PÚBLICA/ Los que sudan la camiseta

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Octubre está por terminar. Los políticos y partidos no duermen, se preparan ya rumbo a los comicios del 2019.

El viernes anterior, el PRI nacional le dio autorización al comité tamaulipeco (léase Sergio Guajardo Maldonado) a integrar lo que se llama Comisión para la Postulación de Candidaturas (hombres y mujeres), que tendrá función de nombrar a 22 aspirantes a diputaciones locales.

Junto con la tierra cueruda, habrá comicios en Aguascalientes, Baja California, Durango y Quintana Roo.

En BC se dará la renovación de la gubernatura. Por tal motivo, el Consejo Político Nacional le dio autorización a la presidenta Claudia Ruiz Massieu a expedir la convocatoria.

En el mismo paquete nombraron como secretario General del CEN a un Arturo Zamora Jiménez, de Jalisco, doctor en Derecho y con aparente amplia experiencia en cuestiones partidistas.

Hablando de lo local, con más de dos años de andar de “huerfanitos” ¿quienes serán los abanderados del tricolor a las 22 escaños?. Para comenzar deben ir mitad damas, la otra de varones y aparte jóvenes.

¿Reparto por sectores y organizaciones? Los jerarcas han prometido que regresarán a sus “orígenes”, y eso es precisamente lo que hacían años atrás. Repartían el pastel entre la CNOP, CTM y CNC, muchachos y mujeres.

Antes de finalizar diciembre deben acordar el método de selección de sus candidatos ¿acaso por la consulta a la militancia? Es un tema que cada vez exigen con más fuerzas sus afiliados. Quieren que el instituto se abra a la democracia.

En el PAN, hoy el partido mayoritario a nivel estatal, están listos para arrancar su proceso interno, aunque es de presuponer que la nominación será por “dedazo”. Seguirá el mismo comité que encabeza “Kiko” Elizondo Salazar y no tienen problemas económicos vía prerrogativas.

Hoy están enfrascados en una encarnizada lucha interna por la dirigencia nacional. Son postulados Marko Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín Martínez, que ya se han dado hasta con la cubeta.

Utilizan por primera vez un recurso que toman de los procesos constitucionales, el debate entre aspirantes. Es la última novedad.

Tocarán dos temas: El PAN y su vida interna y el PAN como la voz de todos, con la posibilidad de un diálogo con la militancia vía redes sociales.

Esta figura novedosa puede abonar a la democracia interna de los partidos. Deben tomarlo otros y no solo ellos.

El debate será el 24 del presente a las ocho de la noche y durará una hora. La elección interna el once de noviembre mediante la instalación de urnas en cada cabecera distrital y algunos otros de los comités municipales.

Por primera vez se permitirá el voto desde el extranjero y voto en tránsito (al interior del país), lo que también es una muestra del avance de la democracia azul.

En Tamaulipas no habrá muchas consecuencias. Aquí son gobierno y el timón lo lleva una sola persona.

Ya va para dos meses que se instalaron nuestros diputados federales y vemos que algunos no han presentado iniciativas productivas (aparte de los puntos de acuerdo). Es el indicativo de que así seguirán por el resto del trienio, improductivos. La mayoría son de la alianza pejista.

No se pueden quejar por la rebaja en sus sueldos porque siguen ganando lo mismo que sus antecesores (63 legislatura). Si hay alguna quita será a partir de enero.

Si le hacemos caso a la Gaceta Parlamentaria de Congreso, Don Armando Zertuche Zuani (el tercer amigo de López Obrador en Tamaulipas), de Reynosa, ni se ha despeinado, no ha presentado ninguna.

Tampoco Don Vicente Verástegui Ostos, representante por el VI distrito, cabecera El Mante.

Don Salvador Rosas Quintanilla, I distrito, Nuevo Laredo, llegó a la Cámara sin haber despertado del sueño de estar ahí. Así se la pasará el trienio, como se la pasó en el Congreso del Estado, dormido.

El priísta y ahora morenista (prestado) Erasmo González Robledo, nada se ha esforzado en favor de sus representados.

Lo mismo pasa con Nohemí Alemán Hernández, plurinominal de Reynosa.

De los que ya sudaron la camiseta por sus distritos, está Héctor Joel Villegas González, del PES, III distrito. Le metió ganas para eliminar el financiamiento público a los partidos. Presentó su iniciativa el cuatro de septiembre.

Se fue directo y a la cabeza: Quitar el subsidio económico, espacios en radio y televisión, telégrafos y correos y la exención de impuestos.

Otra iniciativa suya adiciona la Ley Federal de Protección al Consumidor, en materia de redondeo (quita de los centavos a clientes, en las autotiendas, aparentemente para apoyos sociales).

Una que ya “desquitó” las dietas y otros privilegios es Doña Olga Patricia Sosa Ruiz, quien pidió reformas y adiciones a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos y la Ley Federal de Protección al Consumidor.

La líder de la bancada (es ella sola) tricolor tamaulipeca, Mariana Rodríguez Mier y Terán demandó reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de lograr la inclusión de garantías procesales que den certeza y seguridad jurídica.

Adriana Lozano Rodríguez, del PES, una que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Procedimientos Electorales, para permitir la incorporación del voto electrónico.

Por su parte Olga Juliana Elizondo, también del PES, se centró en la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de establecer la obligación de los patrones para que los menores de 18 años puedan recibir su salario a través de los bancos.

Este lunes acudirán al INE nacional, a entrevista verbal de 20 minutos, los aspirantes a consejeros del IETAM: Silvio Brussolo Gonzalez, Jeronico Rivera García, Edgar Iván Arroyo Villareal y César Andrés Villalobos Rangel.

El martes es el turno de Ma Minerva Vargas Carreño, Jaime Napoleón Báez, Diego Armando Avilés y Alicia Campos Almodóvar ¿será costeable para ellos ir a gastar sin tener la seguridad de que van ganar? ¿quiénes van recomendados por Morena?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/