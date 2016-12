OPINIÓN PÚBLICA/ Los privilegiados de Egidio

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Hablando de impuestos estatales y las cuentas mochas que dejó Egidio Torre Cantú, da pena decirlo pero un dato de transparencia nos dice que no todos los empresarios fueron tratados con el mismo racero.

Hubo quienes gozaron de privilegios pese a que son de los empresarios más fuertes de Tamaulipas, además de forasteros, en tanto que otros se quedaron “milando”.

Ahora empieza uno a entender por qué, al 30 de septiembre, la administración tricolor dejó pasivos y un descalabro financiero que apenas se está conociendo.

Son fugas que, si se juntan, representan millones de pesos como eso del pago de los impuestos por parte del gobierno estatal, para que los empleados de la Secretaría de Salud recibieran efectivo en lugar de vales de despensa.

El documento nos dice que, por ejemplo, en el 2015 de la Secretaría de Finanzas se giraron oficios al Registro Catastral para condonar al ciento por ciento el cobro a los contribuyentes de escasos recursos domiciliados en el estado, lo cual es de reconocer y avalar.

Lo malo estaría en que, dentro de esos “de escasos recursos” se sumaron funcionarios de primer nivel para aprovechar el viaje.

A partir de ahí sigue el desatino.

La empresa regiomontana Casas Javer y Banca Firme, institución de banca múltiple y seguramente fondeador de aquella, recibieron el descuento del 80 por ciento en las operaciones de registro.

Si construyeron y vendieron miles de casas en Tamaulipas, ya se imagina usted la fuga de dinero que ahora le está haciendo falta a la administración, y que obligó a los vientos del cambio a elevar el Impuesto Sobre Nóminas.

Otra que gozó de los estímulos fiscales es Urbanizadora Eta de México y/o Desarrollos Fronterizos Kalos, con el 95 por ciento.

Una más: Promotora de Hogares SM de México, recibió apoyo del 75 por ciento.

Son empresas fuertes que realizan múltiples operaciones registrales y que contaron con la bendición de Torre Cantú y compañía (léase la pocha Mónica González García) para no pagarle al erario de Tamaulipas. Pareciera que nos hacen el “favor” de venir a esta tierra a ganar su lanota.

Es inexplicable qué, si manejan cifras millonarias en la compra o venta de granos, varios giros do ese tipo bailaron en el paraíso recreado por el gobierno de Torre.

Los sorgueros Chapa Quiroga y Graneros San Juan, de Valle Hermoso; Nancy Carolina Treviño Vega, de Reynosa, propietaria de uno de los fraccionamientos más importantes de aquella región, Villas de Loma Real. Se le quitó una paga del 90 por ciento.

Para nadie es un secreto que Abelardo Osuna Cobos es el empresario transportista más acaudalado de Tamaulipas y en un descuido de México. También se le descontaron entre el 80 y 90 por ciento ¿se vale? ¿usted cree?.

Claro que no es un delito. Los interesados lo solicitaron al gobierno y, si se les autorizó, pues ya la hicieron.

Dedicada a la venta de maquinaria y equipo, tampoco pagó completas sus operaciones registrales en el 2015 el Parque Industrial Nuevo Laredo 2000. Lo beneficiaron con el 95 por ciento (mejor le hubieran regalado todo ¿para que le sirve al gobierno el restante cinco por ciento?).

Dentro de los que se sacaron la lotería, tenemos al llamado Grupo Jáuregui, propietario de la Ciudad que lleva el mismo nombre en Nuevo Laredo, especializados en naves industriales que se jactan de tener rentados espacios por mas de 80 mil metros cuadrados de techos.

Desarrollo Vivendi, procedente del occidente del país, que se dedican a vivienda de lujo y desarrollos departamentales, aprovecharon bien la ganga del gobierno egidista mientras miles de empresarios cuerudos fueron pasados a “cuchillo” sin privilegios.

Bienes e Inmuebles Tres Picos, igual de Reynosa, afirma en su publicidad que cuenta con 130 empleados. Como la anterior, gozaron de un privilegio del 80 por ciento.

Hasta ahora se empieza a dar uno cuenta donde estuvieron las fugas del ingreso. Y fue para beneficiar no a los jodidos sino a los negocios más fuertes y lucrativos de la entidad y foráneos.

Entre los que no pagaron se encuentra un fideicomiso llamado Nuevo Santander, que porque tiene derecho de exención. Es un armatoste descentralizado cuyas operaciones no parecen ser muy claras y seguro darán mucho de qué hablar en los siguientes meses.

Es el fideicomiso que a finales del gobierno de Tomás Yarrington Ruvalcaba, vendió a precio de ganga una superficie de mil 600 hectáreas del Puerto Industrial de Altamira a uno de los empresarios que se prsupone son perseguidos por la PGR y la PGJE para capturarlos, el famoso Fernando Cano Martínez, dueño de la constructora Villa de Aguayo.

No dudados que sea uno de los particulares gananciosos de terrenos que pertenecen al Gobierno del Estado, como lo denunció el Gobernador Cabeza de Vaca, y que reiteró que va a recuperar para la haciendas pública.

Según el entonces diputado Loncho Mejía, del PAN, fue un gran atraco. El metro cuadrado valía 500 pesos , y a Fernando se le vendió en 29 centavos.

Es un tema del cual ampliaremos.

De la lista, el último que entró a la ganga es Equipos Agrícolas del Mante, que vende tractores e implementos (en dicha ciudad también se dio un atraco con seis hectáreas que regaló el Fideicomiso Santander, de lo cual también es necesario ampliar).

Si hablamos de otros temas, yo me quiero preguntar ¿a qué vino a Tamaulipas el señor Miguel Angel Osorio Chong, secretario de Gobernación?. La respuesta es que a seguir en su precampaña rumbo a la Presidencia de la República apoyado por el PRI, más los partidos que se acumulen de aquí al 2018. La seguridad de los tamaulipecos es lo que menos le interesa.

Un buen de prensa reunió este martes el tricolor Enrique Cárdenas del Avellano, cuando acudió al CDE de su partido a presentar una denuncia en contra del mismo organismo por no haber convocado a elecciones de presidente y secretario general, cuando tenían un plazo de 60 días después que renunció Rafael González Benavides.

La presidenta Aida Zulema Flores deberá enviar el escrito al IETAM para que comience el juicio por violación de derechos ciudadanos.

Igual este martes el alcalde capitalino Oscar Almaraz Smer, inició agenda recorriendo los trabajos de limpieza y pintura sobre el boulevard López Mateos a la altura de La Joroba. Luego visitó los puntos donde se hace bacheo, además de premiar a los ganadores del Concurso de Nacimientos organizado por el DIF local que preside la señora Tony Sáenz de Almaraz.

Cuarto Poder de Tamaulipas/