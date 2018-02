OPINIÓN PÚBLICA/ Los pendientes de Don Peje

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con la novedad de que el abogado defensor de Ricardo Anaya Cortés, para las broncas que se trae con la PGR, es victorense.

Las obras del desaparecido Cronista de Victoria, Antonio Maldonado Guzmán, dicen que Ambrosio de Jesús Michel Higuera “ve la luz universal en esta ciudad” (Victoria) en 1967. Es hijo del licenciado Ambrosio Michel Campos y la profesora María Antonieta Dinorah Higuera.

El abogado es un experto en temas de lavado de dinero, primero como Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, y ahora como defensor de presuntos pillos.

A Don Ricardo le gustan mucho los billetes por la vía fácil. En los últimos meses ha tenido señalamientos de enriquecimiento a través de métodos que constituyen delito. A ello responde que es la “guerra sucia del PRI”.

A como va, el llamado “chico maravilla” no llegará a las boletas electorales. Su partido, el PAN, y los otros que lo postularon, están en tiempo de reponer candidato.

Diego Fernández de Ceballos, de la línea ortodoxa del PAN, define a Anaya como un tipo “de mecha muy corta”.

Pendientes de si el experto local -residenciado en la ciudad de México- saca del atolladero al muchacho.

Otra novedad nacional es que el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa, nativo de Matamoros, aparece en el equipo de campaña de José Antonio Meade como Coordinador de Estrategia para el Campo. Es el único tamaulipeco.

Si lo entendemos bien, en caso de que Meade gane las elecciones y llegue a Los Pinos, a “Bacha” le irá bien con posible inclusión en las chambas de desarrollo rural. Ya fue jefe del Procampo.

No se ven más tamaulipecos. No aparecen por ahí el joven Ramiro Ramos Salinas o Doña Mercedes del Carmen Guillén, metidos ellos en el CEN del tricolor.

En el grupo predominan elementos con experiencia como Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la Reforma Agraria en los tiempos del echeverrismo, y quien estuvo a punto de ser Presidente, Enrique Jackson Ramírez, Heriberto Galindo, Humberto Roque Villanueva y otros de la vieja guardia priísta.

Faltaron de nombrar los delegados estatales. En Tamaulipas no hay un delegado tricolor que venga a coordinar la chamba. Como que los políticos del centro del país le “sacan” a venir a la frontera.

Los del Revolucionario están en plena efervescencia. Este fin de semana tienen el registro interno de sus candidatos. Concretamente el sábado deben presentar la lista única de 43 (incluyendo algunas reelecciones).

Este lunes el jefe del CDE, Sergio Guajardo, reportó haberse reunido con dirigentes de los comités municipales y secretarios de organización de municipios enmarcados en los distritos electorales federales 3, 5 y 6. Está preparando el terreno.

Le quedan cuatro días para negociar. Se sabe que hay municipios en que es difícil tomar una decisión. Tendrá que hacerlo. Solo puede haber un candidato y nada de consulta a la base.

Por lo pronto el fin de semana Checo y los suyos tomaron el acuerdo de nombrar a Daniel Peña Treviño como precandidato en Nuevo Laredo. No había más opciones.

Proviene de la CTM; ya fue alcalde de aquella fronteriza donde realizó una buena labor.

Al final, la contienda neolaredense enfrentará al alcalde Enrique Rivas Cuéllar, del PAN y socios; Daniel Peña por el PRI, y Ramón Garza Barrios por el grupo de Morena.

Garza es desertor del priísmo, fue alcalde y diputado local en los tiempos de Eugenio Hernández Flores. Quiso ser candidato a Gobernador por las siglas y, de la noche a la mañana, se convirtió en moreno.

El fin de semana recibió en aquella ciudad al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, aunque oficialmente nadie anunció la decisión para postularlo.

En cambio, sí se dio la de José Ramón Gómez Leal, mejor conocido como JR, para edil de Reynosa. Ya fue candidato independiente y perdió.

Don Peje tiene bastante trabajo sobre la mesa. Debe dar el dedazo sobre las diputaciones federales y presidencias.

Tendrá que avalar o rechazar a Carlos Canturosas como abanderado por el primer distrito, Nuevo Laredo; Rigoberto Garza Faz o Armando Zertuche, por Reynosa, o bien Daniel Sampayo por el IV distrito, Matamoros.

En el V, Victoria, le queda la opción de Felipe Garza Narváez, después que este abandonó las filas priístas. Para El Mante está más puesto que nada el ex alcalde de Jaumave, Ricardo Quintanilla Leal.

Necesita El Peje confirmar si para Madero va Erasmo González Robledo, y por el VIII Olga Sosa Ruiz o Fernando Azcárraga, que también vienen del PRI.

Y tiene las broncas de los precandidatos a las alcaldías. Son decenas que se disputan los mismos cargos.

Por ejemplo en Reynosa son cinco los aspirantes: Mauro de la Fuente, Armando Zertuche Zuani, Juan Priana, Rosalinda Villarreal y Rigoberto Garza Faz.

No se quedan atrás los militantes de ciudad Victoria: Eduardo Gattas Báez, Juan Vital, Ernesto Lavín Hernández, Juan Manuel Flores y Enrique Yáñez Reyes.

El común de todos es que creen que van a ganar con el efecto López Obrador, hagan o no campaña.

Y este, Don Manuel, ya se siente presidente. Nombró con tiempo a su gabinete y ahora se concentra en los organismos descentralizados. Ya desapareció el Cisen y el Estado Mayor Presidencial; ya empezó a concertar con criminales de cuello blanco y vendió al avión presidencial.

Lo ha envuelto la “pejemanía” que vive el país, que ciertamente es un fenómeno. El video en que Garza Barrios lo recibe en Nuevo Laredo registró 44 mil reproducciones en 24 horas.

De todas maneras se está adelantando a los tiempos.

Para ese martes tiene sesión el consejo local del INE. Es a las once de la mañana en 17 Rosales y Democracia. Entre los temas a tratar está la ubicación de las casillas receptoras de votos.

PD.- Tiene razón el alcalde victorense Oscar Almaraz cuando dice que las redes difunden noticias falsas. Los fabulosos sueldos con que aparecen funcionarios de la COMAPA no son por mes, sino trimestrales. Pero nadie lo ha sabido explicar.

Cuarto Poder de Tamaulipas/