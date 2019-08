OPINIÓN PÚBLICA/ Los “olvidos” de Germán Pacheco

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tratamos de encontrar las causas por las que “se fue” Don Germ´An Pacheco Díaz del Instituto de Construcción de Escuelas, pero no hallamos indicios.

Lo único posible es un “olvido”.

Por costumbre el muchacho ha sido muy “madrugador”. Es muy inquieto en sus aspiraciones políticas pero olvida protocolos, como pedir permiso a su jefe. No se manda solo.

Respecto a la chamba, en este 2019 prácticamente no tenía que hacer en el ITIFE. Había programado una inversión de 676 melones de pesillos, pero los generales de la Cuarta Transformación hicieron de las suyas al igual que en otros renglones. Estrangularon el presupuesto.

El sustituto del CAPFCE ya casi no construye. Por lo general compran muebles escolares a través de Escuelas al Cien, que para el 2019 tendría un presupuesto de 450 millones. Con los pejistas y su austeridad no hay nada seguro.

Una “checadita” a los estados financieros del Instituto nos permitió saber que, en el 2018, el jovenazo devolvió a Tesorería de la Federación la cifra de cinco millones 248 mil pesotes por anomalías en el ejercido del presupuesto, lo cual no es nada para lo que devuelven la SET y la SS.

Bueno, también el año anterior reintegró casi 98 mil varos de un “cliente” que no cobró el respectivo cheque.

No es raro que en ese descentralizado los beneficiarios no cobren los cheques. No necesitan mucho el dinero. Al 31 de diciembre pasado quedaron pendientes sin hacerse efectivos, documentos por 175 mil del águila a nombre de Oscar Ruiz Pérez, Jorge García Charles, Edgar Ramón Escobar y la Presidencia Municipal de Victoria.

El informe de Don Germán al 31 de marzo del 2019 dice que tenía “vivas” 28 cuentas bancarias con la cifra de 18 millones de devaluados.

Y usted dirá ¿qué sabe de números un Ingeniero Mecánico Naval?. Bueno, para eso tenía a Eduardo Alanís Torrentera, el jefe administrativo que a lo mejor ya también está en la calle.

Desde que fue regidor en Tampico en 2002, a GP se le metió la idea de ser alcalde. Pasó también por la diputación federal que ganó “de chiripa” y no por su popularidad.

Es panista desde 1994.

Si jugó para la presidencia jaiba en 2016 y mordió el polvo, en noviembre del 2017 ya realizaba actos anticipados de campaña para volver a ser candidato. Se lo impidieron desde Palacio. No fue invitado.

Sin embargo las multas del órgano fiscalizador no se hicieron esperar por sus “olvidos”.

En 2016 “olvidó” reportar oportunamente ingresos por 360 mil pesotes para su campaña por la presidencia, lo cual le generó sanciones a su partido.

En la presente temporada ya estaba más puesto que un calcetín para, desde el Instituto, encaminarse otra vez a la presidencia, aunque quien sabe si con el permiso de quien usted ya sabe.

Muy movido en la precampaña. Para eso se las pinta solo. Aunque los niños no votan, utilizó muy bien la temporada de graduaciones.

El cuatro de julio presidió la ceremonia de egresados secundaria No. 8 de Tampico, “Rigoberto Castillo Mireles”. La generación se llamó directamente “Germán Pacheco Díaz”.

El tres de junio “apadrinó” a la generación 2016-2019 del Colegio de Bachilleres del puerto.

Aprovechó bien el viaje porque en la misma fecha fue el padrino de los niños de la primaria “Artemio Villafaña Padilla”

Un día antes hizo lo propio con la secundaria general número 14 de Reynosa.

De plano agarró “corte”. El uno del mismo mes “apadrinó” a la generación 2013-19 de la primaria “Amado L. Arechandieta”, también de la región donde quiere ser primera autoridad.

Dos días antes estuvo en la primaria Arenal, del puerto. Les “regaló” a sus ahijados una visita al Barco Museo del Niño.

El 20 de junio cumplió como “padrino” de la secundaria número 5 de Barretal, municipio de Padilla ¿Acaso aspira a Gobernador?.

Tres días antes, el 17, padrino de la secundaria “Valentín Gómez Farías” de Tampico.

También en su tierra, el 25 de junio presidió la graduación de la Cam “Tzehuali Mendoza Gamboa”.

En ese inter recorrió decenas de escuelas del puerto para “inaugurar” obras y acciones (Cecati 200, secundaria 7, primaria Amado Nervo, primaria Carlos A. Carrillo, entre otras); asistió a bodas, cumpleaños (David Vizuet, supervisor de zona 184, por ejemplo) quinceañeras, bautizos y hasta velorios y sin olvidar los partidos futboleros. Se pasaba la mayor parte del tiempo en el sur y no al frente del ITIFE.

Cuando por alguna razón el señor Pacheco tenía que estar en Victoria o en situaciones de emergencia (inundación de Reynosa a finales de junio, acompañando al Gobernador), su esposa Laura Rivera Salas se encargaba de organizar los guateques.

Al comienzo del año fueron los “arranques” de cursos en escuelas de todos los niveles. Asistió al mayor número de eventos.

Pues bien, solo resta decir que ahora sí Pacheco tendrá todo el tiempo del mundo para promoverse rumbo al 2021. Puede seleccionar cualquiera de los dos caminos: Diputación o presidencia municipal. Si quiere ser Gobernador tendrá que esperar un añito más.

Antes de irnos, este lunes 5 de agosto se reanudan las actividades administrativas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas después del periodo vacacional de verano. Los resultados de admisión se publicarán el viernes nueve, las inscripciones y reinscripciones son del 12 al 16 y el inicio de clases el 19.

Cabe destacar que para este nuevo periodo, alrededor de once mil estudiantes presentaron el examen general de ingreso a licenciatura, en un promedio de 80 programas (carreras) que ofrece la casa de cultura en todo el Estado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/