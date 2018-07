OPINIÓN PÚBLICA/ Los misteriosos patrocinadores

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Estamos de acuerdo en que, con el plan de “codencia” de López Obrador, el ser político o trabajar en el gobierno ya no será negocio a menos que se consigan buenos patrocinadores en campaña.

Hacer inversiones en conseguir el objetivo podría no ser redituable para quienes se dedican al negocio de la grilla.

Vamos el caso de los aspirantes a senadores en la última campaña.

Según los datos que reportaron, Américo Villarreal Anaya, candidato por Juntos Haremos Historia se gastó dos millones de pesos en especie y en efectivo que consiguió con sus amigos, y él le metió 153 mil aparte de sus hijos Humberto y Américo Villarreal Santiago.

Realizó 257 eventos, de ellos 22 gratuitos y 32 onerosos, es decir, que le costó realizarlos.

El que debe haber quedado en pobreza extrema es el médico Héctor López González, ex diputado y ex alcalde de El Mante, quien le entró con la cantidad de 300 (trescientos) pesotes a la campaña americanista.

Si en el Senado va a cobrar 87 mil del águila, la mitad de lo que ahora se embolsan “Las Garcías”, Sandra Luz García Guajardo y Andrea García García, y Manuel Cavazos Lerma, la suma en 12 meses será por un millón y piquito.

Don gobierno federal, o sea los causantes, le pagó a la campaña de Morena en Tamaulipas algo así como 962 mil pesotes del subsidio a partidos. Para el 2019 ya no habrá lana…

El principal contrincante de Américo, Ismael García Cabeza de Vaca reunió la suma de nueve millones de pesos de los cuales gastó 6.2 y le “sobraron” 2.7 que desde luego irán a parar a las arcas del árbitro electoral.

Si le echamos números, los seis millones vendrían siendo mas o menos el ingreso que percibirá en los seis años en el Congreso de la Unión.

Claro que no se pasó de los topes de gastos que autorizó el Instituto, y que fueron por la cifra de 12.8 melones.

Oficialmente ningún candidato en Tamaulipas rebasó el límite autorizado, a menos que los fiscalizadores, en los siguientes meses, encuentren inconsistencias entre lo reportado y lo efectivamente invertido (o gastado).

Don Oscar “El Negro” Martín Ramos Salinas, hijo aparentemente destetado de Elba Esther Gordillo Morales, le metió al “cochinito” un melón 154 mil del águila pero no ganó, disfrutó como turista.

Sobre decir que la lana no era suya. De Lolita le llegaron un millón 67 mil y él y sus amigos se “mocharon” con 80 mil. En lo particular el profesor aportó 61 mil varos. No ganó pero cómo se divirtió el pala´o echándole mentiras a los tamaulipecos.

Por cierto que, entre los excelentes patrocinadores que apoyaron a senadores y diputados hay dos nombres misteriosos que no pudimos ubicar quiénes son: Nidia Zulema Guzmán Gastélum y Daniel Padrón Saucedo. Aparecen como benefactores en varias campañas de varios partidos tanto en lana como en especie (que para la fiscalización viene siendo lo mismo).

Sería interesante saber por qué razones le meten dinero ¿puro ganar ganar? ¿inversión a futuro?.

Para los candidatos a diputados (que ganaron) el negocio es menor porque el ciclo de chamba es de tres años. El tope de inversión anda por 1.4 millones de pesillos.

Para los que probaron derrota es dinero tirado a la basura, a menos que les haya llegado del erario.

El millonario neolaredense “Chava” Rosas, distrito Uno, informa que gastó 693 mil devaluados, mientras su colega priísta de allá mismo Juan de Dios Juanes, la cifra de 374 mil.

Dinero perdido pero experiencia pura para el joven Juanes.

En Río Bravo Copitzy Hernández García dijo meterle al negocio algo así como 455 mil pesotes, pero tampoco ganó.

De los candidatos todos a diputados, fue Vicente Javier Verástegui el que más gastó, un millón 116 mil. Su contrincante por el mismo VI distrito, Florentino Sáenz Cobos, 377 mil.

En el V, Victoria, Alejandra Cárdenas dijo haber utilizado 450 mil pesotes; su contrincante ganador, Mario Ramos Tamez, la cantidad de 788 mil, entre ellos 37 mil efectivo que le aportó su padrino político Gustavo Cárdenas Gutiérrez.

Echándole lápiz ¿sigue siendo negocio invertirle a las senadurías y diputaciones?. La austeridad republicana de López Obrador llegará en septiembre con el estreno del Congreso de la Unión, de ahí tendrían que modificar leyes y reglamentos.

La verdad, la verdad es que, según los políticos, una campaña para legislador federal cuesta varios millones de pesos que no se reportan a los fiscalizadores. Más una de senadores porque los candidatos se tienen que mover en los 43 municipios.

Cambiando de canal, mire que en la representación del gobierno federal en Tamaulipas habrá chamba para aquellos candidatos que mordieron el polvo, para los amigos y hasta los compadres y vecinos. El JR, José Ramón Gómez Leal, nombrará coordinadores municipales que manejarán una fuerte estructura político electoral.

De paso los representantes del Presidente, en sus ratos libres, se dedicarán a proyectos y programas de obra en tanto se vienen las elecciones de diputados locales y, dentro de tres años, las alcaldías otra vez.

Muy interesante la estructura, me suena ¿en dónde la he visto antes?. Así tendrán un control absoluto sobre conciencias y almas, repartirán a su gusto el pastel presupuestal desde proyectos a licitaciones.

Querido lector, en lo cortito y sin que lo sepa mucha gente ¿quién puede ser el coordinador o delegado en Victoria? Le atinó usted, Eduardo Gattas Báez. Se vale pero… Morena estaría utilizando los mismos procedimientos del viejo estilo priísta para proyectar a su gente rumbo a los puestos de elección.

Todavía no es gobierno Morena y los suyos pero a como se ven las cosas, se están preparando para durar en el poder dos o más sexenios al hilo ¿que le parece?.

El IETAM se dispone a asignar la primera “tanda” de regiduría de representación plurinominal en aquellos municipios donde no hay impugnaciones de partidos o contendientes, como Victoria.

Hay vacaciones en la burocracia pero la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado acordó guardias en las Junas de Conciliación y Arbitraje, Dirección de Conciliación y Relaciones Laborales, Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Dirección de Inspección y Previsión Social, con un horario de diez de la mañana una de la tarde para atender a trabajadores que lo requieran. El área de Turismo tampoco tiene vacaciones, se ocupan del periodo de asueto de verano.

Cuarto Poder de Tamaulipas/