OPINIÓN PÚBLICA/ Los dos “chisquiados”

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Deben andar muy necesitados de líderes aquellos aspirantes independientes –a puestos de elección- que piden el pastoreo de dos tipos “chisquiados”, Francisco Chavira Martínez y Gerardo Fernández Noroña.

Don Gerardo tiene fama –nacional- de ser “un chivo en cristalería”. La conquistó cuando fue diputado federal por el Partido del Trabajo. Más antes militó en el PRD y salió por lo mismo.

Ahora trae el cuento que quiere ser candidato presidencial independiente en el 18´ ¿usted cree? y en su grupo ha incluido a varios tamaulipecos a los que ha deslumbrado con su discurso procaz.

Concretamente en la ciudad capital, Noroña es el ídolo político de un regidor de nombre Alejandro Ruiz Nava, quien cobra por obra y gracia del médico Xicoténcatl González Uresti, y a que nadie impugnó que le tocara una tajada del pastel plurinominal.

Dedicado a la lucha libre, el señor Ruiz anda endiosado con Noroña y lo maneja como la figura “de lujo” para una presunta Cumbre Nacional de Independientes que según él tiene programada para el 18 de marzo en la capital.

Cada que puede le tira flores. Lo mencionó en otra presunta reunión efectuada el 11 de marzo en Tabasco, a donde dijo que iría lo más granado de los sin partido de México, lo cual resultó falso.

Anda encuerdado otro mito de los “independientes”, Francisco Chavira Martínez, ex candidato a Gobernador en el proceso del 2016, en que conquistó la “friolera” de nueve mil 150 sufragios.

Para alcanzar una diputación de partido necesitaba por lo menos 23 mil votos. Con esos nueve mil se llevó una secretaría (con casi el doble de sueldo) del gabinete para una de sus hermanas.

¿Cuáles independientes? No está en duda que en Tamaulipas tuvieron mal principio. Se desinflaron en el primer round. Para 2018 no se les pronostica mejor futuro.

La verdad es que no se trata de libres sino de “chapulines” que dejan un partido y al día siguiente aparecen con otra bandera correteando la nómina.

Bien de aquellos que pedían como uno de los requisitos para ir por la de sin partido, mantener una constancia de por lo menos cinco años de independencia. Era lo más acertado pero Egidio Torre no lo quiso incluir en la reforma electoral que firmó.

Esta vez podría no escapársele a los panistas del cambio. Lo que hemos visto son “grillos” que brincan de un bando a otro según su conveniencia económica. No hay principios ni valores. Carecen de proyecto y solo prometen ocurrencias.

Recodemos así que, cuando hace un año Chavira andaba en plena campaña, prometía a los tamaulipecos “erradicar en 15 días la delincuencia”; vigilar el territorio estatal con drones y hacer gratuito el transporte público para estudiantes y adultos mayores.

Decíamos que no se les vislumbra futuro. Apenas dos alcaldías están en sus manos, “El Gallo” Gallardo en Jaumave, y “El Sapo” de la Torre en Llera. Diputados ninguno.

Se habían registrado (se los concedió el IETAM por cumplir con los requisitos) 43 interesados en las presidencia municipales y 22 en las diputaciones.

A nivel México, hay un diputado federal, Manuel Clouthier Carrillo que lo es por el distrito de Culiacán, Sinaloa. El único que ganó de 22 registrados.

Gobernadores aspiraron tres. Solo ganó “El Bronco” Rodríguez Calderón en Nuevo León. Su mala actuación terminó muy rápido con la luna de miel que mantuvo con la ciudadanía.

¿Cuántos alcaldes (sin partido) hay en México? La historia nos dice que unos cuantos y no habrá muchos más.

Luego del triunfo y llegada de Calderón al poder en la entidad vecina, algunos locales y de otras regiones pensaron que le metería lana para crear toda una estructura nacional. Y comenzó bien.

En cuanto arrancó sus giras los fines de semana por otras partes del país, los neoleoneses se fueron sobre su Gober para reclamarle que, en lugar de andar en campaña, se pusiera atender los graves problemas de inseguridad y escasez de agua entubada que padece la zona metropolitana.

Le paró, dejó de aportar billetes a los interesado en llegar por la libre en el 2018 y el futuro se les vino abajo.

Y no, amigo lector, definitivo que no hay mucha esperanza para los sin partido el año venidero. No le quieren meter plata. Buscan que el boleto y el premio de la lotería les llegue del erario.

Si verdaderamente tuvieran interés, ya estuvieran en precampaña integrando las asociaciones civiles y haciendo enlaces con los grupos ciudadanos. No tienen por que esperar a que los partidos los dejen fuera para irse por la libre.

En cuanto al señor Chavira, no se duda que se vuelva a postular como independiente, ahora para senador. Al final de la campaña podrá asociarse con el candidato de un partido y conseguir chamba para otra de sus hermanas. Tiene carnales y carnalas como para cubrir seis sexenios seguidos.

Este 15 de marzo fue un día importante para la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Se cumplieron los primeros 50 años de la autonomía, como lo recordó el Rector Enrique Etienne Pérez del Río en asamblea universitaria efectuada este miércoles.

Mencionó que fue el 15 de marzo de 1967 cuando se expidió el decreto que le otorgó la autonomía a la casa de cultura, y cinco años después, el cuatro de noviembre de 1972, se le concedió la autonomía legislativa. Anteriormente el Congreso del Estado legislaba para la Universidad.

Importante también porque la Asamblea le concedió un voto de confianza al Rector para que designe director interino de la Unidad de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo, luego del conflicto de un grupúsculo interno que tomó las instalaciones.

Inicialmente el órgano colegiado nombró como encargada a la maestra Myrna Maribel Medrano Vargas, quien por cuestiones de salud está imposibilitada para atender sus funciones

Trabajo Social cumple con su programa académico a todo vapor.

