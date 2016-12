OPINIÓN PÚBLICA/ Los bienes de Cabeza de Vaca

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿No que no hay dinero y menos en el PRI? El diputado Anto Tovar García, de Matamoros, organizó una millonaria posada con la rifa de 60 regalos, entre ellos una camioneta doble tracción último modelo.

El dato quedará registrado para la historia. Muy pocos políticos “consiguen” o se deshacen de su dinero para llevar felicidad a sus fans.

Que se recuerde, solo Victoria registra antecedente parecido. El político panista Arturo Soto Alemán organiza posadas y mítines con la rifa de autos, motocicletas y electrodomésticos.

El festejo de Don Anto fue exclusivo para los priístas del distrito 10, Matamoros, que le dieron el voto para llegar al congreso local desde donde quiere brincar a la alcaldía de la Heroica.

Reza la propaganda que el hombre “cumplió las promesas de campaña con la rifa de una camioneta”, además de premios en efectivo de diez mil , cinco y dos mil 50 pesos.

Las palabras que pronunció enternecen al más rudo y deshumanizado corazón: “Les devuelvo la fiesta como diputado, es lo menos que puedo hacer para verlos felices, es un orgullo y satisfacción convivir en familia y cerrar el año cumpliendo uno de mis compromisos de premiar a las personas que me hicieron triunfar en el pasado proceso electoral”.

Y si hablamos de posadas para los fans, Doña Elva Valles Olvera, la diputada federal por el PAN, organizó este jueves la posada para Juan Pueblo en un local del 13 Sonora donde también hubo de todo.

La señora goza un buen de simpatías entre gente del PAN, PRI y PRD, de tal suerte que desde Palacio de Gobierno la podrían “palomear” para la alcaldía de la capital allá por enero del 2018. Bueno, si es que no la encaminan desde la ciudad de México a alguna senaduría.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca hizo pública su declaración “3de3” que un sector de la sociedad viene exigiendo a los políticos como demostración de su honestidad. Más bien de la honestidad en el futuro, porque son bienes que ya tienen.

A la fecha son 22 los gobernadores que han cumplido con la presión popular. Solo faltan los de baja California, Chiapas, Coahuila, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

No es obligación que lo hagan, aunque exigencia que observan el Instituto Mexicano de Competitividad y Transparencia Mexicana. Sin embargo la mayoría de los gobernadores ya aceptaron informar.

El de Tamaulipas declara bienes en acciones, valores, cuentas bancarias, inmuebles y muebles por alrededor de 80 millones de pesos (difícil evaluarlo con precisión por lo abierto de las respuestas).

Entre él y su conyugue manifiestan 13 inmuebles ubicados en la ciudad de México, Reynosa y Mc Allen, Texas.

Destaca un departamento en Santa Fe, Cuajimalpa que tiene un valor de 14.3 millones de pesos y la casa de Reynosa, con una extensión de 722 metros cuadrados, que se valúa en 905 mil pesos.

Díez propiedades, entre ellas la de Mc Allen, no traen valor alguno y se refieren por lo general a terrenos.

El documento menciona que el matrimonio se hizo de los bienes por compra o donaciones a él y su esposa.

Cuentas bancarias son siete con alrededor de diez millones de pesos (no declara cuentas en dólares, aunque una corresponde a un banco de los Estados Unidos).

Por lo que se refiere a inversión en valores, son más de 42 millones de pesos en una productora rural y una constructora, donde posee el 95 y 50 por ciento de las acciones.

Señala que no tiene conflicto de intereses y algunos de los bienes se compraron con créditos que todavía debe.

Eso de hacer públicas las propiedades no ha “pegado” mucho. El dato nos dice que en todo México han respondido 842 funcionarios.

De ellos apenas un secretario del gabinete federal, 22 gobernadores, 31 senadores, 307 funcionarios estatales, 124 diputados federales, 43 alcaldes, nueve partidos políticos y 121 diputados locales.

Si le echamos lápiz en más cortito, podríamos agregar que el único alcalde tamaulipeco que ha cumplido es Enrique Rivas Cuéllar, de Nuevo Laredo, quien fue postulado por el PAN.

Diputada federal una, Yahleel Abdala Carmona, también de Nuevo Laredo, primer distrito. Una diputada local, Georgina Cárdenas Thomae, curiosamente de aquella misma esquina de la entidad.

Aquí entre nos, eso de la “3de3” no tiene mucha credibilidad. Cada quien escribe lo que quiere o le conviene si ninguna autoridad va a ir a “checar” que sea cierto o que efectivamente los valores se ajusten a escrituras o de mercado.

Las declaraciones formales ante la Función Pública o las Contralorías Estatales tampoco tienen sentido. Nadie le va a escudriñar a los funcionarios que es lo que poseen, o si lo tienen a nombre de terceros.

Es más, son datos que nunca llegan al ojo de los analistas y menos del respetable. A nadie se ha encarcelado por mentir en su declaración patrimonial. Es algo moral, muy interno de cada servidor público.

Por lo que vemos, son muy pocos los tienen algo de moral.

El que trae ritmo fuerte es el coordinador parlamentario del Congreso del Estado, Carlos García González. Hará reunir a la Comisión Permanente, que también preside, el lunes 26 a las doce del día. De hecho dijo que él no saldrá de vacaciones, fuera del 25 de diciembre y uno de enero.

Se publicaron las convocatorias del ayuntamiento capitalino que preside Oscar Almaraz Smer, para la adquisición de 20 patrullas de tránsito, 16 camionetas estacas y cuatro chasises para servicios públicos.

Serán vehículos económicos; patrullas de cuatro cilindros, 1.5 litros y 160 caballos de fuerza, y las camionetas también de cuatro y 2.5 litros, con lo cual se cumple el principio de ahorro presupuestal para el 2017.

Quieren arrancar el año con equipos nuevos, también de limpieza.

