OPINIÓN PÚBLICA/ Llevan agua a su molino

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que siempre sí se fue Doña María Gabriela García Velázquez, la secretaria de Finanzas originaria de Nuevo León y residenciada en la ciudad de México. No se quedó desamparada económicamente, va como representante del gobierno local en la gran urbe.

¿Quién la recomendó a Tamaulipas? ¿alguna “vaca sagrada” del PAN? ¿amistad personal con el Gobernador? Lo cierto es que no resistió las presiones del círculo interno.

En otras palabras: No es del equipo compacto, como tampoco lo es Lydia Madero, la septuagenaria ex jefa de Salud.

Casualmente las dos nacieron en Nuevo León, con la diferencia de que una se formó a la sombra de los priístas y la otra en Acción Nacional.

Las dos arribaron al gabinete local con un perfil muy lejos de su chamba. Lydia como abogada y experta en desarrollo regional; la García como especialista en industria de alimentos.

Le dimos una revisada y encontramos que la ahora encargada de Finanzas, María de Lourdes Arteaga Reyna, es originaria de Chihuahua pero avecindada en Reynosa (lo mismo que Maki Ortiz Domínguez).

Por tal motivo conoce al equipo en el poder. Participó en la administración municipal cabecista. Tenía una posición secundaria en Tesorería.

Es contadora pública por el Tec de Monterrey (Campus Monterrey) con una maestría en Administración de Relaciones Industriales por la Universidad Valle del Bravo de Reynosa (más tarde vendida a la Valle de México, que es de capital extranjero).

En lo académico, catedrática de la UAT en la Unidad Reynosa Aztlán en las materias de su especialidad, carrera de ingeniería Industrial.

Formó parte del equipo de transición del Gobernador Electo Francisco García Cabeza de Vaca (el pasado septiembre).

Con esa relación es fácil suponer que podría ser ratificada en dicha cartera. Sin embargo, hay versiones de que la caja de los billetes está reservada para un diputado fronterizo, lo cual perjudicaría sus aspiraciones porque él quiere ser alcalde del pueblo que lo vio nacer.

No creemos que la definición tarde mucho. La administración cabecista no se distingue por la tardanza y desentendido de los puestos de primer orden (como lo hacían Manuel Cavazos Lerma y Egidio Torre Cantú).

Hay que citar que, en cuanto se fue Lydia Madero de la chamba, el gobierno boletinó la renuncia y lo mismo pasó con García Velázquez. Los de Comunicación Social no le juegan mucho al misterio como le hacían los de otros gobiernos.

Por cierto que la jefa de Finanzas se lleva su buena lanita por mes. De sueldillo son algo así como 21 mil del águila (sobre los que se pagan impuestos), más 919 para becas y 359 de canasta básica.

La que sí está “copeteada” (parodiando al botudo Fox) es la sagrada compe: Son 115 mil por mesquite libres de polvo y paga –sin impuestos-.

Hay otros beneficios como celular, vehículos, gasolina, personal de servicio, viáticos, boletos de avión, comidas, gastos de representación y …

Los Subsecretarios, que son dos, no se quedan tan atrás en percepciones pues se chutan alrededor de los cien mil devaluados.

Doña Lourdes Arteaga Reyna nació el once de julio de 1960. Tiene muchas posibilidades de ser ratificada en la cartera de la lana en el gobierno de los vientos del cambio. Ya conoce el movimiento. Estaba como subjefa de Egresos.

En otros temas, la muerte de la activista social Miriam Rodríguez Martínez, de San Fernando, los “guachicoleros” y la violencia de Reynosa, han traído que en el Congreso de la Unión, senadores y diputados traten de jalar agua a su molino desde el confort, sin aventurarse a viajar a campo.

Así tenemos que, en la reunión del miércoles, el grupo parlamentario del PRI subió punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca “a fortalecer las acciones en materia de seguridad pública en la entidad” con especial atención a Reynosa, “donde recientemente se activó el semáforo rojo”. El objetivo es salvaguardar la integridad física y patrimonio de los ciudadanos, según el documento.

En la misma jornada, el senador Miguel Barbosa Huerta, del PT, exhortó a los jefes de Hacienda, Energía, la Comisión Reguladora de Energía y Pemex, a auditar y detectar en forma coordinada la compra y venta de combustible ilícito en las gasolineras en Tamaulipas, Puebla, Guanajuato y Veracruz.

Otra más: La legisladora María Candelaria Ochoa Avalos, del Movimiento Ciudadano, por el que exhorta a la PGR “a hacerse cargo de las investigaciones del asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en Sinaloa, y el homicidio de la activista Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, en Tamaulipas”.

Estamos casi seguros que Doña Cande no conoce esta tierra ni de paseo, pero se trepó a la tribuna a tirar grilla aprovechando la coyuntura.

También del PRI, iniciativa para que la Permanente condene el asesinato de la activista del colectivo de San Fernando.

Un paisanito al que ya conocemos como demagogo, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, del Movimiento Ciudadano, también punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Cabeza de Vaca “a que reconsidera replantear acciones, estrategias y directrices en materia de infraestructura de salud” para lograr la cobertura universal en la entidad.

Si comentamos algo que no es grilla, como cada año lo hace la UAT entregó reconocimientos y medallas a sus catedráticos que han servido en las aulas entre los 15 y 45 años en distintas escuelas y facultades, lo que representa un estímulo para ellos.

Esto fue en ciudad Victoria y la representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río estuvo a cargo del secretario Académico, Marco Aurelio Navarro Leal, en el Teatro Universitario.

Mientras tanto el gobierno de la capital que preside Oscar Almaraz Smer y la Comapa Victoria, continúan con la reposición de drenajes sanitarios con más de 50 años de antigüedad. Esto en el primer cuadro de la ciudad. De inmediato se cubren las carpetas asfálticas para evitar daños a los vehículos.

