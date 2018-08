OPINIÓN PÚBLICA/ Llega “El Rey del Moche”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que ya llegó, que ya está aquí y viene por todo. Abrevó sus mañas de un tramposo de la calaña de Ricardo “El Negro” Gamundi Rosas, un ingeniero electoral para el que todo ente humano “tiene su precio”.

Sus panegiristas afirman que llegó de San Luis y trae el proyecto completo en la bolsa. Que no parará hasta colocarse como candidato rumbo a la esquina del poder del 15 Hidalgo y Juárez, capital Victoria. Así de grandes son los sueños de este muchacho abogado por la Universidad del Golfo.

La filosofía gamundiana es la de soltar la “resortera” para comprar conciencias, conceder favores materiales y hasta sexuales según la denuncia (en conferencia de prensa) que en su tiempo hizo un candidato de El Mante. Para ellos, en la guerra y en el amor todo se vale.

El método nunca le falló al jarocho. Le dio fama su “ocho de ocho”, ocho candidaturas a diputados federales por el mismo número de triunfos y la temible “gamundiña” de los días de jauja.

Pues bien, este hijo putativo del geñismo se ha ganado en los últimos años (a partir del uno de abril del 2013), en tierras potosinas, el apodo de El Rey del Moche. Maneja presupuestos para obras como si fueran propios.

Hay la afirmación que de allá “escurre” para Tamaulipas. Es el financiador de lo que queda del PRI a partir de julio del 2017, cuando ocurrió el tsunami de los vientos del cambio. Metió mano en las dos últimas elecciones y colocó a familiares en el reducto priísta en la capital. El que paga manda y se sirve con la cuchara grande.

Para el proceso federal de este año le entró el gusanito de querer ser él. Ya tiene ganas de mandar directamente y no detrás del trono. Se dio una vuelta por estos lugares para sondear el tema. Regresó cuando vio los cielos tamaulipecos “color de hormiga”.

Más tarde se siguió metiendo en los temas partidistas. He aquí una conversación vía redes que difundió el “fuego amigo” en plena lucha por la presidencia (interina) del PRI, en apoyo a Don Sergio Guajardo Maldonado, conocido hoy como el enterrador priísta al lado de Egidio Torre Cantú.

Se le dio amplía difusión.

-Ese tema lo estamos viendo entre César y los amigos. Solo espero a mi hermano que llegue de San Luis, hoy, para mandarte el apoyo que te prometí. Te lo mando por la tarde a tu negocio y no te olvides de mí.

El complemento es que en esa guerra intestina por un interinato del edificio del boulevard, se estaban repartiendo billetes para favorecer al agrónomo egidista.

¿De a cómo? Las malas lenguas aseguraron que eran 25 “milanesas” por una firma y levantada de dedo. Por primera vez en la historia del Revolucionario el voto de los consejeros tenía un valor en moneda. Los mercaderes se lo dieron. No olvidaron las lecciones que dieron desde la universidad del mapachismo.

Pues bien, que el susodicho ya está aquí. Es tal hábil para los negocios que allá en San Luis fue acusado de construir un millonario puente donde no había carretera.

Claro, lo hicieron sus cuatachos preferidos y no de a gratis. No necesita que le den ni que le paguen, solo que lo pongan donde hay. Sabe servirse con la cuchara grande.

Que ya llegó para mover a su favor lo que queda de la escuálida caballada tricolor y, de paso, en calidad de mientras, colarse a una diputación local plurinominal en el 2019. Son los dueños. Para esa no necesita hacer campaña, solo extiende la mano a partir de que llega el primer depósito bancario de la dieta.

Ahora que, si pone a cuota a los aspirantes a las 22 diputaciones de mayoría y la lista de 14 de minoría, no tendrá necesidad de empeñar el viejo edificio priísta. Del cuero siempre salen las correas.

Después de todo, si la política es un negocio, los políticos necesitan invertirle. Pasar la charola es lo más natural. En el negocio de los diezmos, veintes o treintas, siempre hay inversionistas dispuestos a “entrarle”.

El dato afirma que que ya se dieron los primeros encuentros de aquellos que buscan la gerencia partidista. Sin embargo oficialmente no hay nada para nadie.

De todas maneras, si no llega hoy el premio personal, seguirá con la mano y el pie metidos en el ex partidazo. Su retoñita puede brincar de una regiduría a un escaño en el caro Palacio Legislativo del Parque Bicentenario. La lana lo mueve todo.

En otros temas, el candidato electo a la presidencia de Victoria, Xicoténcatl González Uresti dio a conocer que la lista de “suspirantes” a colaborar con él ya rebasa las 500 cabezas.

Lo que no se dice, pero que se rumora, es que esa lista la constituyen en su mayoría tricolores en la fría banca, ex funcionarios administrativos y por elección que quieren seguir en la nómina pese a su pasado tormentoso. Juran y perjuran que son blancas palomitas.

Aunque el galeno político nunca dará a conocer esa larga lista de buscachambas, las versiones aseguran que hay hasta colaboradores del alcalde que va de salida, Oscar Almaraz Smer, de quien por cierto, también se le conocen aspiraciones para llegar a la gerencia partidista.

Este lunes se le vio por varias horas encerrado en oficinas del Palacio de Gobierno, y seguro no fue para felicitarlo. Hay versiones que lo dan en huida de la ciudad en los próximos días.

Si volvemos con el tema de Xico, es el primer alcalde (electo) que ofrece chamba a los desocupados. No pide muchos requisitos, solo que manifiesten su experiencia, las plazas de los últimos cinco años y tres recomendaciones.

Para la ciudadanía en general, el médico recibe proyectos comunitarios. Si alguien ve y siente un problema y tiene la solución, puede enviarlo vía Internet.

El ya tiene sus propuestas, 34 en total, que incluyen el Mercado rural a raza, Arte para salvarte, Sácale brillo a la tierra, Estación o complejo comercial El Paso, Vivirlo para presumirlo, Emprende y aprende a cobrar y otros que son interesantes.

En deporte, Xico propondrá al sistema educativo que se impartan clases de Historia del Deporte en las primarias, con énfasis en ética.

Tiene sesión este miércoles el Congreso del Estado que preside Don Glafiro Salinas Mendiola. Entre los cinco temas a dictaminar se encuentra el polémico asunto de la privatización del alumbrado público de Matamoros que quiere hacer el alcalde saliente Jesús de la Garza Díaz del Guante.

Se pronostica una sesión interesante porque algunos representantes del PAN no están dispuestos a que Chuchín deje endeudados a sus sucesores hasta por 12 años consecutivos.

Ya informaremos cómo queda el tema.

Cuarto Poder de Tamaulipas/