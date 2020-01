OPINIÓN PÚBLICA/ Llega el partido obrero de la 4T

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La lista es “pesada” y, como dicen en los corrillos políticos, a lo lejos se ve que hay “muchos años de… Experiencia”.

Legítimas las aspiraciones de 22 hombres y mujeres que pretenden ocupar cualquiera de las tres plazas del Instituto de Trasparencia y Acceso a la Información (ITAIT), para lo cual están sujetos a un proceso público de selección.

Acá entre nos, se nos hace que le generan trabajo inútil a los diputados cuya Comisión, en una maratónica sesión, se encargará de entrevistar a cada uno por separado, para conocer mejor los perfiles. Desgaste también para los aspirantes que han tenido que reunir infinidad de documentos y estudiar, prepararse, “machetear” sobre el tema.

La mayor parte son “tiradores” ya desechados como candidatos a Consejero del IETAM y Magistrado Electoral en los últimos meses. A todo le tiran y a nada le pegan.

Para no errarle –deben saberlo-, tan fácil que es ir con los Dioses Mayores y pedir su voto.

Ahora que, para gusto de este colaborador, como simple ciudadano (como dicen los funcionarios, fuera de su horario de trabajo), hay un elemento que reúne a la perfección el perfil para dirigir el ITAIT, un elefante blanco desde su fundación hace tres sexenios. Cualquiera “la hace”, es donde no hay chamba y se cobra bien.

Ahí queda como anillo al dedo Don Humberto Rangel Vallejo, de Matamoros, titulado en Administración de Empresas, ex diputado local proveniente del Partido Verde Ecologista y luego “independiente”.

A su paso por las alianzas con varios partidos, el hombre aprendió de genuflexiones, “sabe por donde masca la iguana”.

Para no herir conciencias no vamos mencionar más nombres. Solo decir que, entre los interesados hay licenciadas en Comunicación, un ingeniero Industrial y en Sistemas, otro estudió Informática por el Tec de Victoria; un experto en Mercadotecnia Internacional, abogados y un Contador ¿son los perfiles que necesita el Instituto?.

En preparación académica se distingue una maestra de preescolar que también tiene títulos de licenciada en Educación Preescolar, licenciatura en Relaciones Públicas y Maestría en Administración. Tres al hilo.

La relación de inquietos fue publicada este jueves en el Periódico Oficial del Estado. Solo para sostener que la lista de candidatos es “pesada”, le vamos a comentar que hay ex magistrados del Tribunal Electoral y ex jueces del Tribunal de Justicia del Estado.

Los diputados tendrán la última palabra de a quien entregan los “premios” de permanecer hasta 14 años en la nómina del Instituto.

Ya que hablamos de chambas por convocatoria, pronto se resolverá la de presidente del Instituto Electoral (IETAM). El nombramiento debe aprobarlo el pleno del Instituto Nacional Electoral, INE.

Hace algunas horas se divulgó la posibilidad de entregar el cargo a Juan José Guadalupe Ramos Charre, domiciliado en la zona sur de la entidad y con amplia experiencia en temas electorales.

La convocatoria dice que el órgano designará a más tardar el 23 de enero al presidente o presidenta que se hará cargo por espacio de los siguientes siete años (hasta el 2027).

Sin embargo el pleno no había sido convocado, lo cual puede suceder de un momento a otro.

Lo interesante de la decisión: Si el nombramiento recae en Ramos, significa que los partidos no metieron mano y designaron al mejor candidato, lo cual no asegura que pudiera “cantearse” para algún equipo o partido.

Si cambiamos, el fin de semana en Matamoros (Salón Buen Hogar), quedó constituido en Tamaulipas el Partido Fuerza Social por México con un padrón de tres mil 752 afiliados según la certificación que extendió el INE.

Con ello el partido en vías de formación alcanza más de 20 asambleas estatales, suficientes para solicitar ya, antes del último de enero, su registro nacional.

Según el dato, los constituyentes tienen el respaldo de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), que en la 4T viene siendo la CTM de los tiempos del PRI en el gobierno.

¿Por qué en Matamoros? Otra referencia nos hace saber que su militancia en Tamaulipas anda por los 15 mil afiliados, en los cuales sobresalen integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora y Ensambladora (STIME) que preside Rubén Longoria.

Hablando políticamente, este grupo será el que le de la puntilla a lo que queda de la CTM. Le arrebatarán los contratos de obra que vengan del sector oficial.

El líder nacional es el senador Pedro Haces Barba. El estatal Nilson Said García Gómez, un abogado de la zona conurbada del sur. Aseguran que en la entidad tienen ya registrados a más de 60 sindicatos.

En caso de recibir la anuencia del Instituto Electoral, para el 2021 participarán con candidatos propios en la disputa por las alcaldías, diputaciones locales y diputaciones federales. Hasta podrían ir en coalición con Morena y asociados.

Son la dupla Haces-Napoleón enviados por la Cuarta Transformación para hacer la chamba política que copte al sector obrero, en lo cual van avanzando. No se descarta que para la siguiente legislatura local -y federal- lleguen a tener escaños.

Hablando en plata limpia, son estas las organizaciones que darán la pelea al partido Acción Nacional en la disputa por los puestos de elección en el 2021 y desde luego en el 22´. Pa´lla vamos.

En temas universitarios y futboleros, el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández recibió la visita de directivos, técnico y jugadores del Club de Futbol Correcaminos, mismos que se preparan para el Torneo de Clausura 2020 de la Liga de Ascenso MX.

Expresó el Rector que el grupo tiene todo su apoyo para que siga siendo el referente nacional de la capital del Estado e identidad de la Universidad en el futbol profesional mexicano.

Cuarto Poder de Tamaulipas/