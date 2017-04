OPINIÓN PÚBLICA/ Las multas y su destino incierto

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya cumplió Don Jesús Hernández Anguiano, el jefe estatal del IETAM, al enviar al Congreso del Estado información sobre el destino de las multas aplicadas a los partidos políticos.

En 31 transferencias bancarias se han depositado al beneficiario, en este caso el COTACYT, hasta 20.1 millones de pesillos.

No hay duda del manejo, el recurso ahí está. Nadie lo ha gastado.

Sin embargo ahora surge la pregunta, a lo cual los señores diputados le deben poner toda su atención ¿cómo gastó ese dinero el Instituto de Ciencia y Tecnología? ¿en becas? ¿en viajes? ¿acaso en borracheras?.

Hay una cortina de humo en torno a las actividades del organismo descentralizado ¿es un barril sin fondo?. No se sabe si todavía es jefe un individuo conocido como el “tiratiros”, Francisco Hernández Montemayor (por aquello de haber agarrado a escopetazos y balas de otros calibres a los cuerpos de seguridad, desde su domicilio de la calle 17), o tiene uno del nuevo gobierno.

Es ahí donde debe estar la preocupación de los señores legisladores y no tanto por el manejo del IETAM ¿quien se puede “clavar” la lana si lo que cuentan son papeles?.

El informe es bastante detallado. Abarca dinero que se descontó a los partidos por el IETAM (cuando era su competencia), de las partidas de gasto ordinario en el 2015 y de las campañas del proceso electoral local 2016.

Aparte viene el billetito que tuvieron que aportar los independientes por portarse mal. La suma es bastante buena como para pasar por alto una supervisión de su destino.

No está claro qué demonios hizo el entonces jefe Montemayor con la lana, si la utilizó para viajes, aumentarse el sueldo o dar de alta en nómina a sus amigos y parientes.

Según los datos que publica la página oficial del organismo, Don Pancho percibe un sueldito que no baja de los 75 mil del águila cada mes, y tiene bajo sus órdenes a un promedio de 80 elementos que tampoco se sabe qué hacen.

Repetimos, es tiempo que los diputados envíen exhorto a la Secretaría de Educación –de donde depende el Consejo-, para saber si los centavitos se fueron a becas nacionales y en el extranjero, como presuntamente debe suceder, investigación científica u otro tipo de eventos que dejen algo positivo, o si sirvieron para engrosar los bolsillos de los funcionarios.

Un dato nos dice que el Cotacyt tiene un presupuesto anual promedio de los 15 millones de pesos, de los cuales el 58 por ciento se va en servicios personales de sueldos y aguinaldos.

La lana que el IETAM descontó a los partidos representa más que ese presupuesto. Sería bien investigar fue para apoyar a jóvenes o los funcionarios aumentaron sus prestaciones y compraron vehículos nuevos para su servicio.

Sin duda es en los organismo descentralizados donde la Auditoría Superior del Estado necesita poner atención.

Las Universidades Politécnicas son un barril sin fondo. Se han descubierto faltantes millonarios pero nadie ha devuelto dinero y menos ha parado en la cárcel. Lo mismo pasa en la Politécnica de Victoria que en la Ribereña, Altamira, Matamoros y Nuevo Laredo.

No escapan las cuentas mochas del Colegio de Tamaulipas, Colegio de Bachilleres, Colegio San Juan Siglo XXI (Matamoros), cuyos funcionarios han sido multados por no rendir informes y los procesos siguen “atorados”.

Lo mismo en Conalep, Centro de Formación Docente e Investigación Educativa, el Tecnológico de El Mante, Instituto de Becas y Estímulos, Educación para Adultos ¿quién audita al Parque de Tamatán? ¿cuántos recursos ingresa anualmente?, por decir otro ejemplo. Son decenas de descentralizados que representan una sangría para el erario. Es tiempo que el gobierno de los vientos del cambio le ponga atención.

Si continuamos con temas electorales, una más perdió el cacique del PRD en Tamaulipas, Osvaldo Valdez Vargas. Quería expulsar como militantes a Juan Manuel Rodríguez Nieto y Alejandro Castrejón Calderón, por un viejo pleito interno que se traen.

El Tribunal Estatal Electoral ordenó que fueran restituidos en su militancia. Valdez y su socio Alberto Sánchez Neri apelaron al TRIFE que les acaba de dar “garrote” en juicio.

Es lamentable que, pese a que el PRD está agónico en la entidad, las tribus hacia su interior se siguen peleando. Todo por disfrutar del presupuesto oficial.

Ahora nos informan que el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno Estatal, Carlos Talancón Ostos, sigue por el continente asiático, China y Corea promoviendo inversiones para Tamaulipas.

Que se reunió dentro del evento Seoul Motor Show 2017, organizado en Corea del Sur por fabricantes importadores y distribuidores líderes a nivel mundial. El paisano les presentó a 55 empresas y más de 120 ejecutivos la conectividad que tiene nuestra tierra con sus más de 13 mil kilómetros (sic) de carretera y 987 de vías férreas para trasladar mercancías y materias primas.

Este jueves en conferencia de prensa el coordinador del Congreso del Estado, Carlos García González y funcionarios del gobierno, dieron a conocer los avances del proyecto del Sistema Estatal Anticorrupción.

Ahí estuvieron el Jefe de la Oficina del Gobernador, Víctor Sáenz Martínez y el asesor jurídico Abelardo Perales Meléndez.

Anunciaron la creación de tres nuevas Leyes y reformas y adiciones a cinco más para establecer el sistema al cual se adhirió Tamaulipas en el contexto nacional.

Este jueves corrieron como reguero de pólvora versiones de la renuncia de Doña Lydia Madero García, la damita que no ha podido con la Secretaría de Salud que le encargó el gobierno de la alternancia.

Por la mañana la mujerona de sangre azul estuvo en una reunión con el departamento de Recursos Humanos de su dependencia. Oficialmente nada había. La renuncia podría llegar en enero o febrero del año venidero para encaminarla a un puesto de elección federal. Ahí es donde debe estar.

Lo que sí hay es una verdad: No ha podido curar ni a los enfermos ni al sistema y a los tamaulipecos nos urge que se vaya para otra dama lo haga.

Cuarto Poder de Tamaulipas/