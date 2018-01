OPINIÓN PÚBLICA/ Las “juanitas” disfrazadas

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Este lunes a la una de la tarde sesionará el IETAM para decidir si acepta o no las coaliciones Juntos Haremos Historia y Por Tamaulipas al Frente, para buscar las presidencias municipales.

Con ello sabremos, ahora sí, en qué municipios van mujeres y en cuales varones, por aquello de que las quieren hacer fuera.

La verdad es que los gerentes partidistas, todos, tratan de evadir la igualdad de género ya sea en coaliciones o en postulación directa. Les faltan mujeres. Creen que van a perder con ellas.

Ningún partido se preocupa por capacitar a las mujercitas en el liderazgo, por más billetes que el gobierno les regale. Y ellas, por su parte, tampoco hacen por aprender y competir.

Ahora tenemos en Tamaulipas a 17 presidentas municipales y 26 alcaldes.

En el PRI están al 50 por ciento, ocho y ocho para hacer 16 ayuntamientos. Por los panistas, las féminas son nueve y los varoniles 15. Hay dos independientes y Díaz Ordaz, del PES, también hombres.

De que harán maniobras, las harán. Las “juanitas” ahora van disfrazadas. Son candidatas y llegan al poder pero las decisiones no las toman ellas sino los maridos o amiguitos o “consejeros”.

Ahora mismo vemos varias, pero el caso más representativo es el de Altamira, panista, donde Alma Laura Amparán es la presidenta pero el que manda es su viejo Juvenal Hernández Llanos.

Reynosa, también del PAN, no se queda atrás. La jefa edilicia es Maki Ortiz Domínguez pero el que maneja los asuntos es su marido.

En Palmillas, la titular es Genoveva Córdova Castro, del PRI. No manda el viejo pero sí el que la impuso, su antecesor Jaime Barragán Castro.

Detrás de ellas, en esos 17 municipios, por lo general hay un representante masculino que toma las decisiones más trascendentes. Las presidentas solo firman. Es la moda de las “juanitas”.

Lo que la Ley no puede impedir es que los partidos desistan de postular a reelección a las actuales jefas edilicias. Caso concreto el de Ortiz Domínguez, que seguramente no repetirá por andar mal con el centro del poder.

No deben ser postuladas exclusivamente por municipios condenados a perder. Hay una clasificación: Alta perspectiva, media y baja, por cada partido.

Estaremos al tanto. Parece que la igualdad de género no ha funcionado. Los gerentes de los partidos no las quieren porque tienen altas posibilidades de perder. Y no andan tan mal si repetimos que, ahora, la diferencia es de 17 a 26.

Por el rumbo del PAN, lo que se sabe es que las candidaturas ya están “palomeadas” desde Palacio. Fueron armadas en la segunda esquina del poder, pero nadie suelta prenda.

La atención está centrada más en lo municipal que lo federal. A las bases interesa más quien queda de alcalde que de diputado federal o senador. Es la relación inmediata que la comunidad tiene con la autoridad. Un alcalde puede ordenar que se barra una calle; a los diputados no se les vuelve a ver en la vida, salvo que tres años después busquen el voto para una senaduría.

Aparte del respetable ciudadano, el interés de la clase política está sobre los prospectos azules, para hacer una evaluación de sus posibilidades de ganar. Las oposiciones analizarán de inmediato fortalezas y debilidades.

Comenzará el camino para saber si los que acostumbran ir a las urnas, aprueban o desaprueban la política de los vientos del cambio. Si ganan sus candidatos, es que “vamos bien”. Si pierden tendrá que darse una sacudida como aquella que acordó Egidio Torre Cantú, como priísta, al perder seis de los ocho distritos electorales federales.

Mientras los partidos deciden sobre senadores y diputados federales, la inventiva popular sigue elaborando fórmulas, ya por conveniencia o por recreación.

La última señala que el jefe político impondrá a los dos senadores: Omeheira López Reyna y Gerardo Peña Flores, ambos sus colaboradores.

En el PRI conceden la rifa a Mercedes del Carmen Guillén y Baltazar Hinojosa Ochoa, mientras que en Morena y socios dan por “buenos” a Ramón Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz.

Muy creativos los inventores por las diputaciones federales. Por ejemplo para el Sexto Distrito, Mante, acomodan Por Tamaulipas al Frente a Mariela López Sosa; PRI-Verde-Panal a Florentino Sáenz Cobos y Morena (y socios) a Javier Villareal Terán.

La verdad es que están equivocados. El tricolor va solo y Verde y Nueva Alianza también. No llegaron al amasiato.

De la otra coalición, de San Peje López Obrador, no interesa mucho en dónde y a quiénes hará candidatos. Si ganan será por el efecto de su líder y guía moral. Para triunfar no necesitan estructura o representantes en todas las casillas. El voto se da por inercia.

Don Pepe Meade, precandidato presidencial del PRI (ciudadano) tiene actividades este martes en ciudad Victoria.

Llegará al cuarto para las ocho al aeropuerto, en avión de línea. A las diez tiene reunión con periodistas en el hotel Paradise; a las doce, ahí mismo, con la estructura priísta; 14:00 horas encuentro con empresarios y, a las cuatro jornada abierta con la militancia en el gimnasio de la Universidad Lasalle.

Pendientes de cual será el mensaje central del candidato que tiene apoyo del Revolucionario, Verde y PANAL.

Por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector José Andrés Suárez Fernández felicitó a investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, por su participación con el Gobierno del Estado en modelos de evaluación y monitoreo de programas sociales, que han sido premiados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El mensaje de felicitación se lo trasmitió al doctor Jorge Alberto Pérez Cruz, catedrático y líder del Cuerpo Académico de Estudios de Economía y Sociedad de la citada unidad académica.

En Victoria, el alcalde Oscar Almaraz Smer realizó el sábado gira por los ejidos donde hay ampliaciones a la red eléctrica y alumbrado con tecnología LED. Son beneficiados 18 de Marzo, Otilio Montaño, Estación Carboneros, Mariposas y Mahuiras, Rancho Nuevo y Aquiles Serdán. En total el programa es para 12 obras en comunidades urbanas y seis rurales.

