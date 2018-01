OPINIÓN PÚBLICA/ Las amenazas de “Kiko” Elizondo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Surtió efecto la amenaza del jefe estatal panista, Francisco Elizondo Salazar, de tomar represalias y expulsar a aquellos militantes que trabajen en la recolección de firmas en apoyo de Margarita Zavala como independiente.

El jefe político, Francisco García Cabeza de Vaca, no puede permitir la imagen de una entidad dividida.

Si bien dio el visto bueno a que se paseara Rafael Moreno Valle por tierras cuerudas, al final del día debe responder con las decisiones nacionales de su partido. Acudió al encuentro con Ricardo Anaya Cortez.

La amenaza no solo fue para quienes recaben apoyos para la señora, sino los activos que se atrevan a firmar y enviar sus credenciales de elector.

De estos últimos no debe haber mucha preocupación en el establo azul, el patrón interno apenas supera los siete mil en los 43 municipios. Solo cubren el mínimo para ser partido político.

De plano la precampaña de Doña Calderona fue un fracaso en esta tierra. No levantó ni levantará; ella no ha venido a Tamaulipas. No hay promociones ni sus amigos y amigas se preocupan por instalar mesas receptoras como era el plan original. Los promotores le tienen miedo a Kiko.

Ha levantado más firmas “El Bronco” Rodríguez Calderón que la señora Zavala, que se entiende tiene más amistades por haber pasado por Los Pinos con su marido Felipe Calderón. Le fallaron sus amigas de la frontera, Maki Ortiz Domínguez y Leticia Salazar Vázquez. Parecen estar más preocupadas en defenderse ellas de los vientos huracanados que en ayudar a la precandidata.

En Victoria andan escondidos de la actividad Juan García Guerrero y Manglio Murillo Sánchez.

El equipo de Zavala ha recopilado 12 mil 896 firmas. Son el 54.4 por ciento de las que necesita capturar en esta región.

Don Bronco lleva 33 mil. Superó con mucho las 25 mil que le requiere el INE.

Otro de los aspirantes independientes, Armando Ríos Piter reporta mil 10 en Tamaulipas, en tanto que “Marichuy” Patricio Martínez (los zapatistas) 520.

La Doña está en la lona. No tiene partidarios con emoción, no hay la alegría de otras entidades vecinas. No hay quien colabore.

En Ciudad Victoria -según documentos-, la representante de la señora Zavala es Rosita Uribe Mora, que ya no es panista. Muy conocida por haber sido candidata a la presidencia de la capital por las siglas azules, dentro otros cargos en la estructura de Acción Nacional.

Rosita espera que la gente acuda a sus oficinas en la calle Cristóbal Colón (9) números 126 y 148 norte, o le hable a su teléfono 834 1442919, lo cual va a ser difícil. La ciudadanía no quiere broncas.

En Tampico el representante es Francisco Rangel, que dizque hace talacha en la Plaza Libertad.

Reynosa, que se entiende es gobernada por la principal amiga de Mague en toda la comarca, la plaza le fue encomendada a Julio Villafuerte que según despacha en la calle Aguascalientes No. 361, colonia Rodríguez.

Y se le en comendó Camargo, a varios kilómetros de distancia, en las calles Libertad y Escandón.

Ireri Calderón Cortés, ex regidora, es la jefa de firmas en Nuevo Laredo, en la calle Nayarit 1643 de la colonia Madero. Ella es panista ¿En vías de expulsión?.

En Matamoros la responsabilidad es de Gerardo Saldívar en la calle Pedro Cárdenas, colonia Victoria.

Sin embargo parece que esperan que los apoyos les lleguen de milagro, o efectivamente le tienen miedo a “Kiko” de que los vaya a expulsar o tomar venganza.

Si seguimos con los que quieren ir por la libre en el ámbito federal, casi es seguro que Don Francisco Arellano Conde, que quiere ser diputado por Victoria, no pasará la supervisión de firmas del INE. Tiene de Victoria pero le faltan de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Carlos, San Nicolás y Padilla, que corresponden a la demarcación.

Que el millonario constructor es banquetero y no quiso ir a los municipios rurales. Esperaba que le llegaran por arte de magia.

Se quedó con tres mil 822 firmas de las cinco mil 858 requeridas de todo el distrito (muniipios). Es una pena que se dedique a tirar “hueva”.

Ya encarrerados con los sin partido, aquellos que quieren sacrificarse por las alcaldías necesitan arrancar el levantamiento de apoyos a partir del lunes ocho de enero y culminar el ocho de febrero.

No será fácil para los 23 independientes, 20 hombres y tres damitas, en los 14 municipios.

Este miércoles sesionó el IETAM para autorizar la precandidatura de René Martín Cantú Cárdenas, de Matamoros. Estaba pendiente por no haber reunido los requisitos principales. Al final cumplió.

En cambio, el órgano le dio garrotazo a las aspiraciones de Cruz Armando Ruvalcaba Flores, de Tampico; Velia Elizabeth Torres Bermúdez, de Reynosa, y Patricia Velázquez Flores, de Nuevo Laredo.

No es lo mismo ser candidatas por decreto, postuladas en todos los partidos, que a buscarla en campo.

La Ley de las probabilidades dice que van directo a la derrota Nayma Karina Balquiarena Pérez, de Victoria; Lucero Zárate Pérez, de Altamira, y Beatriz Reyes Nájera, de El Mante.

En cumplimiento de la legislación de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector José Andrés Suárez Fernández entregó este miércoles su nombramiento como titular del Organo Interno de Control (Contralor) al victorense Sergio Leopoldo Bello Cano.

Le fue otorgado por la Asamblea Universitaria en base a convocatoria pública que se expidió, según las reformas al Estatuto Orgánico de la casa de estudios en el mes de noviembre del 2017. Se recibieron solicitudes de diversos profesionistas y Bello fue seleccionado como la mejor opción.

Es de las primeras actividades que realiza el nuevo Rector, después de la entrega recepción que se efectuó el martes, primer día hábil del año.

Cuarto Poder de Tamaulipas/