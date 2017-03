OPINIÓN PÚBLICA/ La trinca infernal del PVE

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La carretera 54 nace en la ciudad de Colima, cruza por Jalisco, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y llega a Tamaulipas. De la tierra cueruda le tocan 23 kilómetros. Termina en Mier.

La longitud total de la ruta son 900 kilómetros ¿Por qué 54? Las carreteras que van de poniente a oriente del país llevan números pares. Nones las que direccionan de norte a sur.

Pues bien, Nuevo León y Tamaulipas acaban de integrar una policía interestatal de facto en lo que denominan Ruta 54. Es a nivel de prevención o disuasión del delito.

El arranque de operaciones lo dieron los gobernadores de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, y Francisco García Cabeza de Tamaulipas, en un punto cercano al límite de estados por el lado de Mier.

Nuestros vecinos anunciaron la disposición de 298 elementos de la Policía Rural que utilizarán 36 patrullas, y 91 de la Policía de Caminos con 21 unidades. En total 389 agentes y 57 vehículos.

Tamaulipas anunció que pone su granito de arena con aproximadamente cien elementos.

Esto de las policías interestatales no es nuevo. Ya existe entre Coahuila y Durango en la zona metropolitana de La Laguna, que al parecer les ha funcionado bastante bien.

Entre el Estado de México, Michoacán y Guerrero, de carácter informal, para combatir a los talabosques y proteger a la Paloma Monarca. De paso combatir el robo de vehículos.

Líneas arriba decíamos que de facto, o de coordinación, porque en ambas entidades –Nuevo León y Tamaulipas- no aterrizó previamente legislación en la materia.

Hace falta la reglamentación, o bien el titular de la seguridad estatal no ha informado en qué términos quedó la colaboración entre ambas entidades.

Es importante saber hasta donde los policías de allá pueden adentrarse en territorio nuestro, y viceversa ¿en los municipios limítrofes? Porque Villagrán, San Carlos, Méndez, Mainero, Hidalgo y Guémez también colindan con el vecino.

Estar enterados de si los neoleoneses –por ejemplo-, pueden hacer aprehensiones en Reynosa, San Fernando, Miguel Alemán, Nuevo Laredo y otros, si es que vienen en persecución de malandros.

En otro ámbito, el fin de semana el Tribunal Electoral de Tamaulipas falló a favor de los derechos políticos del ciudadano Enrique Cárdenas del Avellano que, como priista, exige que su partido emita la convocatoria para renovar el comité estatal.

Los magistrados le mandaron la braza a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, que tiene apenas unas horas para pedirle al CEN que convoque.

Es de esperar que la CJP acate de inmediato la resolución. Lo acaba de hacer en el caso del estado de Morelos que presentaba una situación similar a la de Tamaulipas. En las siguientes horas deberá emitir el documento. El gerente Enrique Ochoa Reza acató la órdenes.

Por el antecedente, el panorama nos da a entender que ahora sí habrá humo blanco para reestructurar al ex partidazo, a poco más de nueve meses de aquella derrota que lo convirtió en oposición.

Aparte, el viernes último el CEN expidió convocatoria para Jalisco. Por el método de asamblea de delegados serán nombrados presidente y secretaria general. Incluye la opción de “candidatura de unidad”.

Previo a esto, tendrá que hacerse la designación de los consejeros que no son “de oficio”, es decir, los de estructura territorial que no son diputados alcaldes o dirigentes municipales.

Resumiendo: La inconformidad de Cárdenas del Avellano está por llegar a feliz término.

Antes el Consejo Político estatal tendrá que definir el método de elección y la Comisión de Procesos Internos ponerse a chambear.

Siguiendo con su campaña que ya tiene 18 años, nuestro mesiánico futuro Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador amanecerá este lunes en la ciudad de los rascacielos, Nueva York, para seguir promocionándose. La cita es a las cinco de la tarde en 328 West y 14 Street. El martes andará con el comisionado de la ONU

El 15 aterrizará en Washington para meterse a la cueva de los leones, el National Press Club, y el 16 volverá a la realidad en Ixmatlahuacán, Veracruz.

Parece que ya no le tiene a los gringos el odio de sus primeras dos candidaturas presidenciales. Ya no ve moros con tranchete más a allá de las fronteras. Los ve en territorio mexicano.

Por cierto que Don Manuel ya tiene en Tamaulipas otro político haciendo cola para esperar candidatura. Se trata de Héctor Quiroz Torres, quien renunció al Verde Ecologista para darse de alta en MORENA.

Asegura que tiene alrededor de un año de haber presentado renuncia pero no se la aceptaron. Ya no quiere estar porque le quedaron mal. No le dieron la regiduría prometida en 2013, ni le pagaron los gastos de campaña para alcalde.

Es que las siglas de esa empresa electorera desde hace más de 20 años están en manos de la trinca infernal que componen Jesús González Macías, Edgar King López y Humberto Rangel Vallejo.

No quieren dejar ir un solo peso. El señor Rangel es diputado por segunda vez; ya lo fueron King y González, este último actual delegado de la Secretaría del Medio Ambiente desde el 17 de febrero del 2014. El angelito está por cumplir cuatro años en la abultada nómina.

Comenzó un programa de conservación de la carretera interejidal por más de diez millones de pesos. El banderazo de arranque estuvo a cargo del alcalde victorense Oscar Almaraz Smer con la presencia del titular de Seduma, Gilberto Estrella; el delegado de SCT, Miguel Angel Torres Castillo y el de Gobernación, Rabindranath Juárez Mayorquín. Son trabajos de bacheo profundo, nivelaciones, riego de sello y señalización horizontal, en el tramo de Victoria hasta Hidalgo.

En el ámbito universitario, el Consulado General de Estados Unidos en Nuevo Laredo otorgó a la doctora Cynthia Ramos Monsiváis, el reconocimiento de Emprendedora del Mes por su contribución a la educación superior y al desarrollo de la innovación en la enseñanza. Es investigadora en la facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales de aquella ciudad fronteriza. Ha diseñado un software basado en inteligencia emocional para mejorar el sistema enseñanza aprendizaje en educación media y superior.

