OPINIÓN PÚBLICA/ La trampa azul

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Resulta que el PRI, en el ámbito federal, va solo en Tamaulipas. No le concederá candidaturas a sus socios PANAL y Verde.

Por tanto el ámbito de maniobra, para repartir el pastel entre su militancia, es más amplio: Dos senadurías, mujer y varón, y nueve diputaciones: Cuatro caballeros y cinco damitas.

Alianza parcial: Por el senado van juntos en 16 estados y en 133 de los 300 distritos de mayoría en que se divide el país ¿Por qué? Debe ser conveniencia, y estrategia.

En la mitad del país, el Revolucionario se fletará solo.

Acordaron ir en sociedad en: Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Edomex, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.

Aunque la coalición está definida (menos el nombre), falta determinar (en Tamaulipas) cuales de los cinco distritos serán para mujeres (con las respectivas suplencias).

Decíamos que falta la denominación porque el INE dijo que no se puede llamar “Meade Ciudadanos por México”. Sería llevarle ventaja a los demás aspirantes a Los Pinos.

En general, la competencia de partidos es clara en esta tierra (lo federal).

Los integrantes de la asociación Por México al Frente: Las dos senadurías son para el PAN; siete diputaciones para el mismo partido, y una respectivamente para el PRD y Movimiento Ciudadano.

De todas maneras el azul les “ayudará” a presentar candidatos. Las “prestará” gente para que no se equivoquen.

Por igual, el amasiato es bastante raro: Van juntos en 29 fórmulas del senado y 269 diputaciones. En el resto con sus propias uñas.

El grupo de Don Peje López Obrador (Morena, PT y PES) está listo para cosechar votos y pronto nombrará candidatos en Tamaulipas.

San Andrés reservó para su partido la primera fórmula, en tanto que la segunda, por el senado, es para Movimiento Ciudadano y debe ser una damita.

Las diputaciones: A Morena le tocan los distritos de Nuevo Laredo, Mante y Madero; para el PES Reynosa (segundo), Río Bravo, Matamoros y Victoria, y el noveno de Reynosa se entrega al Partido del Trabajo de Alejandro Ceniceros y Arcenio Ortega Lozano.

Una cosa es hablar de candidaturas. Falta ver quienes ganan.

Desde ahora puede afirmarse que, si no es por el arrastre de AMLO, los de Encuentro Social tienen perdidos los cuatro distritos que les entregó la coalición. Los tres partidos carecen de estructura. Hasta tendrán problemas para nombrar a sus representantes de casilla.

En otros asuntos, en Matamoros el abogado Miguel Angel Sandoval Treviño anda muy indignado por la presunta ilegalidad en que se manejaron los nombramientos de secretarios de los comités municipales electorales (ayuntamientos 2018). Apeló ante el TRIELTAM en contra del IETAM.

Quería -quiere- ser secretario del comité, sin embargo da la casualidad que no mencionó siquiera sus aspiraciones. Busca dar marcha atrás al acuerdo del árbitro electoral y que se convoque públicamente a ciudadanos, como él, un “profesionista ejemplar”.

El tribunal estatal, panista, dirá la última palabra.

Con la timidez de siempre, indeciso, con miedo, Eduardo Garza García, jefe de personal del Instituto de Infraestructura Física Educativa (antes CAPFCE) sigue su precampaña por la candidatura a la alcaldía de Victoria. Se quiere medir con gente grande como Xicoténcatl González Uresti y Arturo Soto Alemán.

No es nuevo en esa calentura. En la primera quincena de agosto organizó almuerzo con prensa para decir que quería entrarle. A favor de su causa ha realizado tímidas reuniones entre colonos.

Fue regidor local pero no “pintó”. Como el 99.9 por ciento que ocupa un asiento, fue a levantar el dedo.

El único reconocimiento -no se le puede negar-, es tener el valor suficiente para aventarse al ruedo y reclamar su derecho a ser tomado en cuenta.

Se presenta como empresario, y lo es. Es dueño de una frutería en el 5 Hidalgo (mercado Arguelles) y carece de los millones que se necesitan para una campaña. De llegar a ser el candidato le costaría demasiado dinero al Gobierno del Estado sin tener la seguridad de ganar, a menos que… Lo sacrifiquen de antemano.

Pero bueno, está mejor posicionado que el regidor Javier Mota Vázquez, una trampa azul andando por las calles del pueblo.

A su paso por el comité municipal del PAN, donde fue jefe, dejó una cola de 250 mil pesos que no pudo justificar dentro del presupuesto que le mandó el CDE, que es dinero público.

El CDE presentó recurso ante el TRIFE Monterrey para tratar de justificar y que le quiten multas millonarias por las cuentas mochas del señor Mota. Amparó 180 mil pero sigue con “hebra” por el resto.

Hay otros que se embuchacaron dinero del partido sin justificar para qué. Algunos ya son funcionarios del gobierno estatal.

María Esther Lozano Hernández, con 50 mil pesillos; Roberto Muñiz Arratia, 35 mil; Griselda Pombo Cruz (PAN Madero), 70 mil; José Patroclo Treviño Ramos, 22 mil; Sergio Teodoro Meza López (Pan Tampico), 103 mil; Enrique Linares Sánchez, de Soto la Marina, dejó una cuenta pendiente de 44 mil.

Como es dinero del erario, el INE aplicó sanciones en la cuenta de fiscalización 2016. El asunto se resolverá muy pronto (pudiera ser que con facturas falsas, como las del restaurante Don Elías, en época de Francisco Garza de Coss).

Les entregaron dinero “a comprobar” pero se lo gastaron. La lista es muy larga y abarca a hoy conocidos funcionarios del gobierno estatal.

Este lunes reanudan las actividades académicas alrededor de 40 mil estudiantes y tres mil catedráticos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, motivo por el cual el Rector, José Andrés Suárez Fernández, les dirigió un mensaje de bienvenida. Los exhortó a dar su mejor esfuerzo, comprometidos con desarrollar todas sus capacidades para formarse como buenos profesionistas y ciudadanos útiles a Tamaulipas y a la sociedad.

“El mensaje es que le echen ganas; el estudiante tiene que ser responsable también de su propia formación, tiene que atender su obligatoriedad, sus compromisos de pensar en ser persona útil en el futuro, aprovechando las bondades que brinda nuestro sistema universitario”, dijo el Rector.

