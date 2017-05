OPINIÓN PÚBLICA/ La recompensa del millón

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Pues sí que anda suelto el Procurador Inving Barrios Mojica. Firmó el acuerdo y tiene lista la “hulera” para pagar un millón de devaluados pesillos, a quien proporcione información sobre los asesinos de la activista social Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez (San Fernando).

El defensor de la sociedad tamaulipeca de pronto así se pone. Recordemos que publicó un acuerdo de chamba para “orejas”, “orejas ocasionales” y “medias orejas”, para lo cual ofreció pagos de no más de cinco mil tepalcates.

Quién sabe cómo el iría con eso de los informantes, si consiguió muchos, pocos o ninguno. Es que los quiere para que le pasen datos sobre delitos de “alto impacto”.

Es uno de los primeros cambios de estrategia que el procurador originario de ¿de dónde? trajo a Tamaulipas. Hacemos votos porque le den buenos resultados por la reintegración de la paz y tranquilidad del territorio.

Acá entre nos, querido lector ¿no se le hace poco un melón por la vida y procuración de justicia de Doña Miriam? ¿por qué no cinco millones? Solo un comentario sin ánimo de ofender a la autoridá.

Pues bien, aquel, aquella o aquellos que busquen cobrar los centavitos, tienen que proporcionar información exacta, veraz y útil para ubicar, localizar y capturar a los responsables del homicidio, según reza la letanía del Procu.

Los policías no tienen vela en el entierro. Nada que cobrar ellos. Es su chamba.

Si dos personas generan la misma información, cobrará el millón aquella (hombre o mujer) quien primero se haya comunicado con el “enlace” pagador de la PGJE.

Pero si el chisme llega al mismo tiempo a la dependencia, el pastel podrá dividirse por la mitad, es decir, 500 de a mil cada uno (o una).

Si le quitamos el humor, ya más en serio, el columnista felicita a Don Irving por la oportunidad de su ofrecimiento y hacemos votos porque consiga lo que quiere. Que el homicidio no quede impune. Es una demanda de la sociedad tamaulipeca.

En otro tema, el joven Luis Enrique Arreola Vidal (no es el de la historia delincuencial en la Uat de los años setentas y ochentas del siglo pasado) sí que tomó en serio el disparate de aspirar a la presidencia estatal del CDE del PRI.

Pero no tanto es el hecho de aspirar sino el método: Convencer a los consejeros, de a uno por uno, para que le firmen su voto.

Tenemos entendido que ya visitó Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y Victoria, donde recibió “apoyos” significativos de algunos de los más de 700 consejeros.

Por ejemplo, publica que ya tiene “cincho” al maestro Luis Humberto Hinojosa Ochoa, pilar del sistema educativo estatal por largos años, quien goza de simpatías entre el magisterio.

Que ya están con él, también, el líder nato de los campesinos de Tamaulipas, Don Librado Treviño Gutiérrez, originario de Río Bravo. Con una palabra suya el campo tamaulipeco se agita o se apacigua.

Lo malo es que tenemos conocimiento, como él lo publicó, que ya renunció al partido tricolor y se dedica a una labor social directa y personal. Ya no es consejero priísta.

Dice que también tiene el respaldo de “Chacha” de Alejandro Acevedo, activista que por largos años fue ninguneada por su partido para aspirar a puestos superiores a una regiduría en la capital.

De Nuevo Laredo que cuenta con el apoyo incondicional de priístas tan institucionales como Arnulfo Tejada Lara, ese que “controla” los sectores populares de aquella región.

Que ha sumado también, en la misma esquina, a los ex alcaldes Ramón Garza Barrios y José Manuel Suárez López, pertenecientes al establo del geñismo.

Desde luego con el voto de su coordinador general de campaña, Heriberto Ruiz Tijerina y de Juan Alonso Camarillo. Los dos manifestaron en su tiempo la inquietud de sacrificarse por el destino de los revolucionarios de la entidad.

Lo más extraño de todo es que no se ha pronunciado el gran compadre del alma, Alejandro Guevara Cobos, diputado federal que también quiere cobrar como presidente del CDE.

La neta que la “campaña” intertricolor de la otra Viruta no ha sido del todo mala. Ya consiguió el primer empleo y generará miles en cuanto se siente en el sillón del boulevard Balboa.

El propio Viruta Jr. lo publica en “feis”: Amigos Priistas nuestro movimiento ya creó el primer empleo y con tu apoyo vienen muchos más!!!.

Se refiere a la chambita que le consiguió (eso da a entender) a un tal Benito Hernández Pérez designado recientemente director Jurídico del CDE del PRI estatal (mas bien Arreola hace burla).

Publica que ya tiene su abogado defensor personal de la presidencia del CDE. Se trata de Héctor Manuel Palencia Galván, que proviene de la zona conurbada del sur.

Aparte, que el PRD estatal cargó con sus tiliches y se fue a radicar a ciudad Madero donde no pagará renta. Lo malo es que la Ley dice que los comités estatales deben tener su domicilio en la capital, ciudad Victoria.

Los caciques han colocado el último clavo del ataúd de su partido. Mamaron muchos años y no supieron aprovechar las oportunidades.

En Tampico inició la UAT el tradicional festejo que año con año ofrece a sus maestros de los campus y sedes, con motivo de “su día”. La representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río estuvo a cargo del Secretario de Finanzas, Guillermo Mendoza Cavazos, quien dirigió un mensaje de felicitación a los docentes. También se realizó el evento en la zona centro, ciudad Victoria, donde la representación la llevó el Secretario Académico, Marco Aurelio Navarro Leal. A su vez el evento se efectuó en Reynosa, que es la zona norte.

En Victoria el ayuntamiento que preside Oscar Almaraz anunció que en los próximos días arrancará la pavimentación de varias calles en la colonia Ampliación López Mateos con inversión estimada en tres millones de pesos.

Lo dijo al participar en la jornada oftalmológica gratuita “Mis Lentes” que en ese sector benefició a más de 300 personas. Los vecinos formarán un comité que revisará paso a paso el avance de las obras, dio el edil.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y su esposa estuvieron en el Palacio Legislativo, para participar en el evento de mujeres “Tamaulipas Rumbo a una Democracia Paritaria”. En ausencia del coordinador Carlos García González los atendió el segundo de abordo, Jesús María Moreno Ibarra. Antes de salir del edifico el Gobernador dialogó con los reporteros.

Cuarto Poder de Tamaulipas/