OPINIÓN PÚBLICA/ La perra muerde a los de casa

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Bien dicen que, cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde.

Lo anterior tiene vigencia en el Tribunal Electoral de Tamaulipas al negarle (como estaba previsto) el pago de sueldos por dos años, después de su retiro, al ex consejero del IETAM Jesús Eduardo Hernández Anguiano.

Por un lado la Ley dice que el ex titular del órgano no debe chambear en los siguientes dos años a su retiro (y menos litigar). Por otro, los magistrados determinaron que no le pueden pagar como si estuviera laborando, por una razón: Que Don Eduardo no cumplió los siete años para los que fue designado.

A esto cabe preguntar ¿por qué no pagarle la parte proporcional?. Se fajó dos años con tres meses en la chamba.

Después de hacer un cuentón de miedo que incluía los 174 mil pesillos cada 30 días por 24 meses, el jovenazo solo recibirá el pago de la prima vacacional (proporcional) y una compensación por jornada extraordinaria.

El cheque ya lo tiene elaborado Miguel Angel Chávez, el jefe del Instituto, pero el ex consejero se negó a cobrarlo. Ni se espera que lo haga.

Sobra decir que Jesús fue presidente del IETAM y saltó cuando el INE comenzó a investigarlo sobre posibles nexos de contubernio con el PAN.

No lo han confirmado pero es seguro que, los que promueven, no se quedarán así, van a apelar a segunda instancia. Hay tema para mucho tiempo.

Osiris Sánchez Rivas y su gente rechazaron también la pretensión del abogado moreno, Toño Leal Doria, de cancelar el convenio marco entre IETAM e Instituto de la Juventud firmado hace algunas semanas. El argumento es que el partido no tiene vela en el entierro.

El tribunal emitió tres resoluciones negativas.

En el Congreso del Estado, por segundo año consecutivo la fracción parlamentaria del PAN, la mayoritaria, rindió su informe de labores. Se declara como la más productiva en la historia del Poder Legislativo, según mencionó el coordinador Glafiro Salinas Mendiola.

Los panistas presiden 23 comisiones, presentaron 144 iniciativas en los dos ejercicios y participaron en sacar adelante 121 dictámenes de un rezago de 172 que heredaron.

Asistieron dos secretarios del gabinete estatal, Gilberto Estrella Hernández, de la SEDUMA, y Gloria Molina Gamboa, de Salud ¿hacen fu turismo?.

Sin embargo el que ocupó la atención de propios y extraños fue Arturo Soto Alemán, subsecretario de Ingresos de la cartera de Finanzas ¿por qué? Las voces lo ubican como posible candidato a diputado por el distrito norte de Victoria, en el 2019.

No hay precandidatura más cantada que la de Soto, dos veces ex candidato del PAN a la alcaldía y señalado como el más posicionado para sacar avante cualquier campaña del futuro.

Pese a su corta edad sabe de aguacates, bien que sabe dónde debe enaceitarse la maquinaria partidista, ya sea del PAN o PRI.

Otra candidatura muy anticipada es la de Gloria Garza Jiménez, subsecretaria de Gobierno, a quien se le menciona por el distrito sur o definitivamente en la lista plurinominal.

Muy cantadas ambas candidaturas.

Hoy por hoy, por el norte, el diputado es el priísta Carlos Morris Torre, como todos, con posibilidades reelegirse. El sur es de Teresa Aguilar Gutiérrez, del establo azul.

El que madrugó en jueves es el alcalde capitalino Xico González Uresti. Citó a la prensa a las ocho de la mañana en el edificio de Presidencia. Dio a conocer pormenores de la quita de los parquímetros por la calle Hidalgo.

Anunció haber llegado a un acuerdo con la empresa Victoria Meters para no pagar multas por el rompimiento del contrato y, en un tiempo de dos semanas, hacer peatonal dicha arteria principal de la capital.

Ante una treintena de periodistas, en el tramo del 12 y 13 Hidalgo, develó una placa metálica que fijará el antecedente de que por esa avenida, hasta el ocho de noviembre del 2018, estuvieron los aparatos tragamonedas.

Si hablamos del PRI y sus sectores, la renovación de jefes de la Liga de Comunidades Agrarias se les está complicando ahora que no hay un Gobernador que de “línea”. Siempre pegados al cordón umbilical de gobierno, se sienten huerfanitos.

Aprovechando el inter las fuerzas del norte, representadas por 14 comités agrarios, apoyan a Jorge Camorlinga Guerra, perteneciente al establo de Doña Guadalupe Flores Valdez, la única dama que ha pasado por la jerarquía cenecista y con bastante éxito por cierto.

El candidato natural es Camorlinga pero también la quieren Raúl García Vallejo, ahora Procurador Agrario en la entidad; Pedro Muñiz Camacho, ex alcalde (perdedor de la reelección) de Ocampo; Omar Martínez Marín, ex de Villagrán y Roberto Báez Huerta, el hijo de Juan Báez Rodríguez, también ex presidente del organismo.

Por primera vez en casi un siglo, los actores del “voto verde” quieren que se de la democracia, que se les libere para emitir un sufragio directo.

La renovación debió efectuarse por el cinco de octubre, pero es fecha que no hay ni convocatoria. Sigue como jefe Tino Sáenz Cobos hasta en tanto se ponen de acuerdo (si no lo logran, continuará por el resto del proceso electoral local, hasta septiembre del 2019).

Sin perder de vista a los priístas, el diputado Carlos Morris Torre desmintió que esté por renunciar a su partido como lo manejaron las redes sociales.

Afirmó que sigue firme en la bancada del tricolor que comanda Alejandro Etienne Llano. Y tiene razón ¿para que renunciar a su militancia en esta época de crisis del partido?.

El viernes, el INE local tiene rueda de prensa. Convocará a los ciudadanos a participar en el primer documental “La Identidad de México”. Es a las nueve de la mañana en 17 Rosales y Democracia.

Con la participación de expertos de España, Cuba y Venezuela, además de los nacionales, el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández inauguró el Congreso Internacional 2018 de la facultad de Enfermería Victoria, en que se presentaron hasta nueve ponencias y con presencia de más de mil estudiantes.

El evento se realiza dentro del 62 aniversario de la FEV. En este año se tocaron los temas relacionados a dos problemas de salud presentes en la población: Las adiciones y el cuidado enfermero al adulto mayor.

La representación del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo a cargo de la titular de Salud, Gloria Molina Gamboa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/