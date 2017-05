OPINIÓN PÚBLICA/ La industria del “tubo”

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues nada querido lector, que Tamaulipas se sumará a las entidades que prohibieron el funcionamiento de casinos y table dances (teibols).

La iniciativa del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca va por la misma línea que otros estados: A través de la Ley de Desarrollo Urbano.

Como el asunto de juegos y sorteos es competencia de Doña Federación, los gobernadores han buscado meter orden por el lado de las licencias de construcción.

La idea –incluido Tamaulipas-, es reducir el índice de delitos, impedir el lavado dinero, la prostitución y trata de personas además de proteger la economía familiar.

En otras palabras, no al vicio del juego ni a la prostitución ¿lo han logrado? Está en veremos.

En la lista tenemos que el Estado de Guanajuato –gobierno del PAN- prohibió desde abril del 2015 el funcionamiento de los casinos, casas de apuestas y juegos así como los table dances y anexas y similares. El candado está en las licencias de uso del suelo que corresponden a los municipios.

Coahuila (gobierno del PRI) prohibió el juego, las taiboleras y hasta los yonkes y deshuesaderos de vehículos en el 2012, argumentado que se convirtieron en nidos de delincuentes.

Parecido a lo de Tamaulipas, la Ley dice: “Queda prohibida la presentación de espectáculos con personas desnudas o semidesnudas, o en las que la vestimenta de los participantes permita al espectador ver en todo o en parte los órganos reproductores externos, o la región genital y además, en el caso de las mujeres, los senos”

El Estado de México (gobierno del PRI) emitió el decreto desde diciembre del 2014 para impedir los bailes eróticos y sexuales. Esto a través de la Ley de Ordenamiento y Competitividad Comercial.

Nuevo León hizo lo mismo en octubre del 2011 luego de aquella catástrofe en un casino donde fallecieron decenas de personas.

Chiapas reformó su Constitución con los mismos fines en febrero del 2014.

¿Ha funcionado en esas entidades? Los reportes periodísticos nos dicen que no. Hay una lucha simulada en contra de los congales; la corrupción se ha encargado de hacer el resto.

La versión agrega que, en los centros de baile, solo desaparecieron el “tubo” y las bailarinas ya no se presentan “desnudas o semidesnudas”. Lo demás sigue igual.

Coahuila anda por las mismas ¿qué ha faltado? La vigilancia de la autoridad para hacer cumplir la Ley. Meter al orden a los prostíbulos y casinos no llega del cielo.

Desde luego que es buena la iniciativa del Gobernador García Cabeza de Vaca, el Congreso se la autorizará la semana entrante. Quiere acabar con las fuentes de financiamiento de los grupos delincuenciales. Les quiere pegar “donde les duele”, en el bolsillo.

Para hacer cumplir estrictamente las reformas tendrá que ver que sus instrucciones se respeten. Similar a otras entidades, vendrá la simulación por corrupción y la clandestinidad.

Como vemos, la moda nacional es acabar con “la industria del tubo” en los centros nocturnos.

En su tiempo los gobiernos desaparecieron las zonas de tolerancia. Se recuerda que, una de las primeras acciones que realizó el gobierno de Emilio Martínez Manautou, fue acabar con las “zonas rojas” que pululaban por los municipios.

Los alcaldes lo aceptaron, menos uno. La referencia dice que el ayuntamiento de Nuevo Laredo no lo permitió, para hacerlo exigió que el Gobierno del Estado le pagara los ingresos que le generaba la región del pecado, un terreno bardeado en que operaban 50 negocios de baile y venta de alcohol, farmacias, hoteles y hasta una tienda de Conasupo.

Al terminar el gobierno manautouista, en Reynosa el alcalde Ernesto Gómez Lira ordenó la inmediata apertura del “cinturón del vicio” con la presencia de mujeres y prostitución en general.

Es de advertir que, como consecuencia del cierre de los giros, las prostitutas invadieron el centro de pueblos y ciudades. Comenzó aparte la era de los bares y cantinas con mujeres.

Ya lo habíamos visto cuando, en 1975, la administración del alcalde de Victoria, Magdaleno Mata Blanco, cerró la zona de tolerancia que operaba en la colonia Mainero. Las mujeres “de la vida” se alojaron en la plaza Hidalgo. En los últimos años invaden el boulevard Balboa.

La iniciativa del Gobernador Cabeza de Vaca prohíbe inclusive la venta de caricias, lo cual también es correcto. Solo faltó eliminar lo que se denomina “privados”.

Bien decía Don Lázaro Cárdenas en 1938 en su iniciativa de prohibir este tipo de casinos: “Son focos de atracción del vicio, las mafias y la explotación por parte de apostadores profesionales”.

¿Qué pasa en nuestros días con los casinos y centros de apuestas? El gobierno de Felipe Calderón comenzó a extender las licencias como volantes hasta crear un monstruo incontrolable. La clandestinidad hizo el resto.

En la cámara federal “duermen” varias iniciativas para regular el juego en México. Quieren que los tres niveles de gobierno perciban ingresos “frescos” de ese tipo de negocios.

Una por ejemplo, dice que los ayuntamientos podrían cobrar hasta cien mil pesos por la licencia, aparte de los ingresos mensuales por concepto de impuestos.

Menciona que el nueve por ciento de los ingresos brutos de los negocios irían al erario. De esa cantidad, el 50 por ciento a los municipios, el 30 a los estados y el 20 a la federación, pero …

