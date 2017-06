OPINIÓN PÚBLICA/ La corrupción no es gripa

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En estos tiempos, el último alarido de la moda política es hablar del tema anticorrupción.

Con Peña Nieto se revivió la época de Miguel de la Madrid y su renovación moral, misma que quedó en el olvido incluso antes que él terminara su ciclo.

Es lo que pasará en México y en particular en Tamaulipas. Después del 18 de julio el tema quedará sepultado como elemento de posicionamiento de los políticos. El mundillo de la res pública volverá a su “nivel”.

Entre el respetable no hay credibilidad. El ciudadano ve con indiferencia el armatoste Sistema Nacional Anticorrupción que se está creando dizque para sanear la administración pública en sus tres niveles de gobierno.

Le damos toda la razón. La corrupción no es gripa como para que se quite a los tres días.

Este sábado, a las doce de la noche, se cumple el plazo (del 8 al 17 de junio) para que los abogados –tamaulipecos o de todo México- interesados en ocupar la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, presenten sus documentos.

Lo raro es que, hasta la fecha, las fuentes del Congreso del Estado informaban que nadie había “metido papeles”.

No hay aspirantes a la chambita con nivel de Subprocurador y con un sueldillo que debe andar por los cien mil pesos cada 30 días.

Como siempre sucede con el pueblo mexica, ya caerán en tropel al cuarto para las doce.

Decíamos que raro porque los requisitos no son muchos: Ser mexicano, tener mínimo 30 años de edad y cinco de abogado, no estar suspendido o inhabilitado como funcionario, y el más difícil de reunir, gozar de buena reputación.

Aquí surgen dudas ¿cómo se puede medir la buena reputación? ¿cómo va a saber el Congreso del Estado –que emite la convocatoria- que un abogado tiene buena o mala reputación?.

Es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Pero ellos, los diputados que lideran bancadas y fracciones, tampoco son responsables. Es la misma convocatoria que expidió el Senado de la República para nombrar al Zar Anticorrupción.

Los senadores convocaron hace casi tres años y es fecha que no han designado al Fiscal ¿cuáles son los motivos?.

Aunque usted no lo crea, parece que hay deshonestidad para que el espacio no sea ocupado por nadie. Corrupción entre las bancadas del PAN, PRI y PRD, principalmente.

A tanto han llegado en su nivel de corrupción que la Fiscalía podría llegar al fin de su “vida”, el 20 de noviembre del 2018, sin que se designe a su titular.

Desde luego que en Tamaulipas no va a pasar lo mismo. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá estar listo para el 17 de julio del presente.

En última instancia, si no hay gente interesada, el Procurador Irving Barrios Mojica tendrá que mandar a que se presenten solicitudes. Es algo que no puede declararse vacío.

Es más, las opiniones consideran que el propio Procurador debió haber nombrado directamente al Zar sin necesidad de pasar por el Congreso.

Con eso se evitaría una larga y desgastante vuelta. Al final quedará una persona de confianza del abogado de los tamaulipecos. No puede darse el lujo de trabajar con contrincantes y menos con enemigos.

Ejemplos los hay a nivel nacional. En la mayor parte de las entidades, el Fiscal Anticorrupción fue nombrado por el Procurador –o el Gobernador-, y solo ratificado por el Congreso.

Al igual que en Tamaulipas, en Querétaro hubo desinterés de los abogados por aspirar al cargo. Muy apenas registraron diez.

Para nombrar al Zar Nacional los aspirantes fueron 32, de los cuales dos quedaron descalificados por algo tan burdo y tonto: Se habían “fusilado” textos de un mismo libro.

Párrafos completos –incluso con los errores de ortografía- los incluyeron en el ensayo que elevaron a la respectiva Comisión del Senado.

Esperamos que en Tamaulipas, aquellos que manden sus papeles a Don Carlos García González y su gente, no caigan en el mismo error de plagiar el trabajo de otros.

En resumen: Entre la ciudadanía no hay credibilidad de que, ahora sí, se vaya a terminar la corrupción en México.

Se repite: La corrupción no es una gripilla pasajera.

En el aeropuerto de Tampico, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio la bienvenida al Presidente Enrique Peña Nieto cuando este viernes hizo “escala técnica” rumbo a San Luis Potosí.

Acompañado de los titulares de SAGARPA, José Calzada Rovirosa y el Gobernador potosino, José Manuel Carreras, Peña Nieto solo transbordó en la terminal porteña.

Es una tradición de los gobernadores en turno acudir a la pista aérea, junto con representantes de los otros dos poderes, para saludar al jefe del ejecutivo federal.

En otros asuntos, el 30 de este mes el ayuntamiento de El Mante que preside Juan Francisco Leal Guerra efectuará la subasta de 220.7 toneladas de vehículos y equipos chatarra.

Hay de todo, desde camiones de bomberos a motoconformadoras, aplanadoras y barredoras, diez vehículos patrullas y un camión de limpia que quedó tirado en Nueva Apolonia.

La licitación partirá de seis pesillos kilogramo.

Don Francisco es un alcalde muy activo. Este sábado a las nueve de la mañana encabezará un bicicletón para conmemorar el Día del Padre. Junto con sus colaboradores pedaleará desde la salida a Tampico hasta el edificio del ayuntamiento.

El que también tendrá actividades para los papás es el presidente de Victoria, Oscar Almaraz Smer.

Está programada una megadiscada, bingos, recreativas, artísticas y de esparcimiento en el área verde de la colonia Bethel a partir de las diez de la mañana.

A los padres todos que quieran ir a almorzar discada, solo necesitan presentarse con mucha hambre. Oscar invita.

En los primeros cinco meses del año, gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, han sido creados en Tamaulipas 19 mil 240 nuevos empleos según las cifras del IMSS (que no engañan).

Esto es entre enero y mayo, que representan un crecimiento del 3.1 por ciento a como terminó el gobierno anterior. En el 2016 se crearon 15 mil 600 empleos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/