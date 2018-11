OPINIÓN PÚBLICA/ La “Constitución Moral” de AMLO

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Está en plena marcha el proceso para nombrar candidatos independientes a diputados, elección 2019.

Pero hay una cosa que tenemos que preguntar: Los que jugaron para alcaldes en el 2018 ¿ya pagaron las multas que les fijó el INE? ¿se fueron con hebra?. Es que varios de ellos podrían “repetir”.

Por ejemplo la victorense Nayma Karina Balquiarena cometió irregularidades en casi 263 mil varos y se le fijaron multas por 132 mil que, al final, se las redujeron a 42 mil por carecer de “capacidad económica” ¿ya le pagó al IETAM?. Si no ella, sus “padrinos”.

Entre otras omisiones no informó a los fiscalizadores sobre la compra de una pantalla de televisión de 50 pulgadas en la cantidad de 22 mil 923 varos, y la pinta de ocho bardas a favor de su campaña.

En otro ejemplo, el Instituto no no ha informado si José Luis “El Gallo” Gallardo, el que mordió el polvo como independiente en Jaumave, ya se presentó a pagar 37 mil pesillos.

David Perales Segura, de El Mante, recibo sanciones por ocho mil ¿ya se puso al corriente?. Son cuestiones que la opinión pública necesita saber.

Como los libres no tienen subsidio (el que reciben es insignificante) del gobierno, su situación es diferente a los partidos. No está en que se les descuente de las participaciones mensuales, sino que deben acudir o mandar pagar a la oficina del Instituto Electoral. Si no lo hacen debe intervenir Hacienda para realizar embargos de cuentas bancarias y propiedades, todo como Dios manda.

Y si hablamos de lana, mire que Don Jesús Hernández Anguiano decidió apelar la negativa del Tribunal Electoral de Tamaulipas, a que le paguen alrededor de dos millones de pesos por concepto de prestaciones laborales de cuando fue jefe del IETAM. Le quedaron a deber, dice.

El recurso jurídico está en la Sala Monterrey del TRIFE. Si los abogados que lo representan acuden más arriba es porque tienen la seguridad de ganar.

Por si usted no lo recuerda, Hernández es el presidente del Instituto Electoral que “renunció” entre el escándalo por la designación de “Lupe” Torres Carrillo como secretario ejecutivo del organismo, pese a ser panista.

No son los únicos asuntos laborales que tiene la SM. Hay otro de Valentina López Moctezuma, encargada del modulo del INE en El Mante. También reclama prestaciones.

Uno más es de Gustavo Alonso Sánchez Muñoz, capacitador de la Junta Local Ejecutiva en ciudad Victoria.

Y persiste la presidenta de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, en quitarse una multa de 40 mil del águila que le impuso el IETAM por orden del Tribunal Federal. Es por colocar propaganda en el equipamiento urbano, coacción al sufragio y uso indebido de recursos públicos.

La señora debería mejor quedarse callada y listo.

En estos tiempos, convulsionados por la llegada de un nuevo partido al poder, no se sabe en qué van a terminar los juicios que llevan los tribunales.

Un ejemplo más es de la presidenta de Altamira, Alma Launa Amparán, que Morena insiste en tumbarla. Ya está otra revisión suya en tribunales y, como dicen por ahí, “va tanto el cántaro al agua hasta que se rompe”.

No se dude que, alguna tarde de estas, estaremos informando que anuló la elección o tumbaron a Doña Laura de la presidencia del puerto.

Con los pejistas no hay previsiones. Un día dicen una cosa y al siguiente cambian de opinión.

Para el 25 y 26 de marzo tienen programada la segunda encuesta nacional “que México decida”, esta sobre el llamado Tren Maya y programas sociales. En total diez temas.

Esa encuesta no tiene razón. Si acaso tendría que preguntarle a los pueblos vecinos por donde va a pasar el ferrocarril, aparte de los expertos ambientalistas.

En la que sí tiene razón, es la anunciada tercera consulta sobre lo que llamaría “Constitución Moral” de los mexicanos, algo no obligatorio que quedaría en la conciencia de los ciudadanos. Un decálogo de no pecar.

Quiere revivir lo que se llama “cartilla moral” que en 1944 elaboró el regio Alfonso Reyes a petición del secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, para la realización de una campaña contra el analfabetismo.

Si bien hay situaciones ya caducas, un foro de propuestas podría arrojar buenos contenidos. Si la gente participa y sugiere, es que hay interés por elaborar normas morales.

El mexicano universal (Reyes) escribía: “Romper un vidrio por el gusto de hacerlo, destrozar un jardín, pintarrajear las paredes, quitarle un tornillo a una máquina, todos estos son actos verdaderamente inmorales. Descubren en quien los hace un fondo de animalidad, de inconciencia que lo hace retrógradra hasta el mono”.

Tiene razón cuando en otra parte de su cartilla apunta: “No hay que hacer todo al revés de los demás, solo por el afán de molestarlos”.

Cierto, para ese documento sí se necesita hacer una consulta nacional. Para las dos primeras no hay razón.

De lo que sí hay que estar bien seguros, es que las reformas constitucionales de López Obrador se harán porque se harán. Goza de la mayoría en ambas cámaras del Congreso de las Unión y con 19 de los 32 congresos locales.

Para una reforma Constitucional se requiere que la aprueben la mitad más uno de los congresos, y esa mayoría la tienen los pejitas. No habrá problemas para que le den el visto bueno.

Esta gran mayoría se dio en las elecciones de julio. En solo 13 estados no son dominantes.

Para explicarlo: En 14 entidades los gobernadores no son de Morena pero cuentan con la oposición morenista en sus congresos. En otras cinco estados Morena es mayoría.

Aun así, en entidades donde los gobernadores son del PAN y PRI, pueden dar la orden de sacar adelante las minutas de López Obrador, para congraciase con este ¿acaso no ha sucedido?. La política es un cochinero.

Con la participación de expertos del sector aduanero y empresarial, así como estudiantes de nivel medio y superior, se llevó a cabo el Tercer Foro Educativo Internacional de Comercio Exterior organizado por la UAT a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe.

Además del Gimnasio Multidisciplinario, participaron como sedes las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Lenguas y Lenguística Aplicada (CELLAP) de Reynosa.

