OPINIÓN PÚBLICA/ La clientela de Margarita Zavala

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Por lo visto la aspirante presidencial Margarita Zavala Gómez del Campo, la mujer de Jelipe Calderón, no tendrá mucha clientela cuando este lunes visite Ciudad Victoria y la zona sur.

Para comenzar andará por la capital en horario de oficina. Los burócratas y funcionarios no pueden asistir a eventos políticos. Les descontarían el ingreso de un día.

Pueden pedir “permiso” pero… Al parecer no es la voluntad del único que manda en Tamaulipas.

Seguro que no veremos a ningún secretario del gabinete, directores generales ni tropa ¿acarreados?.

Es más, puede afirmarse que tampoco estará con ella su principal admiradora, la presidenta de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez. No porque no tenga interés, sino porque tiene “cola” desde alguna oficina amiga para apuntar sus desaciertos. Se la acabarían mediáticamente por abandonar el changarro donde cobra.

En cambio se espera la presencia de Don Juan García Guerrero, férreo crítico de la prensa, hoy en la fría banca después de permanecer ilegalmente en la Comapa de Reynosa por disposición de su amiga.

Le puede traer los saludos de la doctora chihuahueña junto con algún souvenir propio de la fronteriza ciudad: Una bala, carrillera o muestra de fusil.

¿Acarreo de colonos? No parece que habrá instrucción del 22 Berriozábal. Menos lana para la renta de micros.

Manglio Murillo Sánchez podría acarrear gente del Infonavit Tamatán y anexas, pero él tendrá prohibido asistir. Cobra en el gobierno.

¿Quién demonios estará presente? Don “Kiko” Elizondo, el jefe estatal azul. Así como fue a recibir a Rafael Moreno Valle (quien llevó la moderna industria del guachicol a Puebla), así participará con Doña Mague. Por compromiso, y tampoco obligando a los integrantes del CDE a rendirle pleitesía.

Los diputados locales sí estarán en condición. Ese día no tienen plenaria ni reunión de comisiones ¿Quiénes acompañarán a la señora? ¿María del Carmen Tuñón Cossío o Tere Aguilar?. Hasta que no se de “línea”. Tienen miedo a las consecuencias.

Evidente que los regidores tienen permiso de andar en eventos políticos y de partido, sin olvidar a los diputados federales y senadores.

Si le damos adelante con el pronóstico de clientela de Doña Margara, la conclusión es que Leticia Salazar Vázquez y Carlos Canturosas Villarreal, también en la fría banca, pueden asistir al evento y contratar a aplaudidores si les da gana.

En caso de ser Zavala la ganadora por la candidatura Presidencial, las probabilidades afirman que una de las fórmulas por el senado al 2018 serían Carlos o Leticia. Una sola posición ¿y la otra? Quedará para gente de quien va a financiar las campañas.

Son las reglas no escritas de la política, cualquiera que sea el partido en el poder.

Ahora bien ¿Hace falta que ande por acá Margarita?. La respuesta es que no. Con estos calorones mejor debería mantenerse en la Cdmx. De aquí solo necesita conquistar un voto. Así tendrá en cascada el respaldo del mundillo político panista de Tamaulipas.

Si acaso debería ofrecerles un convivio –almuerzo, comida o cena- a los diez consejeros. Son los que, en un momento dado, si llegara a darse la democracia interna, van a votar para designar candidato a la Presidencia de la República.

¿Necesita la oficina de representación? Tampoco. Es más, de esos gastos el INE ya debería estar tomando nota

Y la última pregunta ¿vendrá con su viejo Jelipe?.

Da la sensación que el hombre –los periodistas no han confirmado que sea un alcohólico-, en lugar de sumarle adeptos la perjudica en su imagen ¿no cree usted querido lector?.

Se recuerda la aparición de un joven con una cartulina colgada al cuerpo, que en Guadalajara (Feria del Libro) increpó con todo respeto a Doña Margara: “Su esposo le arrebató la vida a mi padre ¿usted quiere arrebatármela a mi?.

Si continuamos, hay que mencionar que Zavala le apuesta a Dios y al Diablo. Fue a la toma de protesta de Maki Ortiz a Reynosa, pero también a la de Francisco García Cabeza de Vaca.

Ahora bien ¿Cómo andamos en popularidad? Las empresas encuestadoras dicen que Margarita es la única –dentro del panismo- que puede frenar las aspiraciones del orate Andrés Manuel López Obrador. Si no es ella la candidata, perderán “la grande”.

Una encuesta realizada por Mitofsky para el periódico El Economista hace saber que la mujer anda arriba 20 puntos de Ricardo Anaya y más de Moreno Valle, por mencionar a los principales.

Otro documento, este de Gabinete de Comunicación Estratégica, informa que si en estos momentos fueran las elecciones, La Doña ganaría con arriba del 50 por ciento de los votos.

Volviendo con Mitofsky en intención de votos por partido, al PAN se le adjudica el 18.6 por ciento; Morena 17.7 y al PRI 16.6 ¿Será la próxima Presidenta?.

No corremos prisa, vamos a esperar el lunes –si no se pospone- para la visita que tiene programada, y para julio del 2018 las elecciones. El respetable ciudadano decidirá en las urnas.

Si hablamos de cosas reales y no especulaciones, la UAT y el INEGI firmaron un convenio de compromisos para desarrollar un amplio programa de actividades en los campos de capacitación, investigación, extensión y difusión de apoyos técnicos y tecnológicos.

El documento fue suscrito por el Rector Enrique Etienne Pérez del Río y el Coordinador Estatal del INEGI, Marco Antonino Chapa Martínez. Toda la infraestructura de la casa de cultura estará disponibles para fortalecer la vinculación entre ambas instancias.

Alumnos de primaria, ganadores de un concurso de dibujo y estudiantes de secundaria que buscan fortalecer sus conocimientos a través de la experiencia legislativa, recorrieron el edificio del Congreso del Estado y realizaron un ejercicio académico.

Son los ganadores del concurso “Diviértete pintando todo”, realizado en Altamira, y los recibió el diputado Víctor Adrián Meraz Padrón.

Los priístas informan que su dirigente Aida Zulema Flores Peña inauguró los trabajos deliberativos y electivos de la Asamblea Estatal del ICADEP, filial Tamaulipas, frente a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria.

