OPINIÓN PÚBLICA/La carrera ya comenzó

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La lucha por la sucesión gubernamental del 2022 ha comenzado. El arranque fue la toma de protesta e instalación de las nuevas legislaturas del Congreso de la Unión.

No se puede ocultar que, dentro de tres años, los precandidatos más fuertes serán Ismael García Cabeza de Vaca y Américo Villarreal Anaya, quienes desde este miércoles ocupan sus espacios en el Senado.

Nadie les puede regatear ese derecho. Lo tienen y harán uso de él.

Ambos, aunque en partidos diferentes, parecen seguir vidas políticas paralelas.

Américo es hijo del ex Gobernador del mismo nombre, quien del Senado brincó a la candidatura del PRI al gobierno estatal; Ismael es hermano del hoy Gobernador que también pasó por la senaduría. Es el camino que buscan.

Solo llegará uno ¿quién de los dos? A menos que cambien las condiciones políticas y, dentro de tres años con diez meses, no sean el PAN y MORENA los partidos predominantes en la entidad, lo cual es bastante difícil. El PRI seguirá en la fría banca por varios años más.

En su mensaje inicial como senador, Américo recordó una de las frases de su padre: “A partir de hoy, todos los minutos de mis horas, y todas las horas de mis días las dedicaré a buscar el bien de Tamaulipas”.

Cierto que el ex Gobernador lo hizo. Comenzaba sus labores a las siete de la mañana y, en ocasiones, a las doce o una de la mañana del día siguiente culminaba las giras.

Por su parte Ismael, desde el Senado, dijo que cumplirá los compromisos de campaña de bajar la gasolina, reducir el IVA al ocho por ciento y trabajará en contacto permanente con los tamaulipecos.

La que sigue será una sucesión gubernamental diferente en cuanto a la designación de los candidatos.

Como partido en el poder, el abanderado de Morena será decisión del Presidente López Obrador, como ha sido la mecánica de quienes ocupan el poder federal, llámese PRI o PAN.

En Acción Nacional se dará un equilibrio entre el CEN y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, con posibilidades de que este sea el que lleve la delantera, como sucedió con el PRI cuando ya no estaba en Los Pinos.

Esto se interpreta en un “gobernador pone gobernador”.

Cuando el tricolor fue oposición federal, el Gobernador Manuel Cavazos Lerma impuso al Gobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba; este decidió por Eugenio Hernández Flores y, en los tiempos y con las formas partidistas, “Geño” ungió como candidato a su amigo Rodolfo Torre Cantú.

El ciclo trastabilló con la muerte de Rodolfo a manos de la delincuencia organizada. Aún así, Eugenio “dedeó” al hermano mayor de los Torre, Egidio, quien al final de la tarde encabezó los funerales del Revolucionario para entregar la plaza.

Por lo menos en esas dos figuras, la de Ismael y Américo, o Américo e Ismael, la competencia ha comenzado. Pueden surgir más de aquí a tres años.

Respecto al PRI, está en al lona. Solo un milagro podría hacerlo competitivo en la sucesión del 2022.

Otro factor que influirá: Los resultados de las elecciones de diputados locales en 2019.

Si los azules quedan en supremacía, serán favoritos. Al contrario, si los morenos toman el Congreso, tendrán recorrido buen trecho del que necesitan para triunfar.

Uno más: Las coaliciones.

Por ahora no se ve factible que Acción Nacional se presente acompañado de partidos “chiquillos”, que solo le estorban y le quitan posiciones a la hora del reparto. Casi seguro que irá solo. No necesita guajes para nadar.

Aunque se conformaron con poco, fue una mala experiencia hacer amasiato con el PRD y Movimiento Ciudadano. Le estorbaron.

¿Asociarse con el PRI? Pudiera ser, depende de quien sea el siguiente presidente estatal priísta. Formalizan su unión o siguen en concubinato como hasta ahora.

En última instancia, los panistas ya tienen en sus manos la estructura de Revolucionario, a los marrulleros y a los tramposos ingenieros electorales. Se les entregaron solos. No necesitan una coalición en papeles.

¿PRI con Morena? Tampoco se antoja. Cada quien jalará por su lado por orgullo. Los primeros para demostrar que tienen con qué tomar el poder y, los segundos, para confirmar que realmente presiden los hilos de la gobernabilidad.

No deja de ser interesante una posible alianza de tricolores con pejistas. Los revolucionarios ponen las mañas y los segundos la fama, aparte de los millones que por prerrogativas les llegarán en el 2019.

Si se saben mover, en la recta final estarán “ambos dos”, Ismael y Américo. Si no saben posicionarse quedarán en el camino. Por ahora la tienen en sus manos. Si la dejan ir será harina de otro costal.

El proceso electoral está muy cerca. Para el 17 de diciembre cada partido tiene que haber decidido el método para seleccionar a sus candidatos.

En el caso, como decíamos, solo se esperan “dedazos”. Al diablo con la democracia interna.

Para el diez de enero también deberán informar al árbitro de con quien van de socios, o se manejarán en solitario.

El gobierno del Estado publicó este miércoles la Licitación Internacional para comprar cinco ambulancias de terapia intensiva, 12 de urgencias básicas y cuatro de traslado (21 en total) que van a la Secretaría de Salud. Son unidades que se necesitan.

Quedó confirmado, el II informe de labores del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca será entregado al Congreso del Estado el 21 de septiembre, entre las once y once y media de la mañana. Para ello la Comisión Permanente convocó a sesión plenaria, solemne y extraordinaria que se efectuará en el propio recinto del Palacio de Justicia.

Tiene sesión ese jueves el Consejo General del INE Tamaulipas. La cita es a la una de la tarde en la avenida Francisco I. Madero 701 Sur ¿Temas? Nada importante. Es la despedida de los consejeros antes de salir de vacaciones por tres lindos añitos, bueno, ya casi dos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/