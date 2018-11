OPINIÓN PÚBLICA/ La “caballada” del PAN en Tamaulipas

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Sin tanto ruido se dejó venir a Reynosa y Victoria. No había necesidad –lo dijimos en colaboración anterior- pues ya tiene “tamaleado” el asunto.

A menos de dos días de las elecciones, Marko Cortés realizó proselitismo entre los militantes del PAN en Tamaulipas para llegar a la dirigencia nacional. La elección es el domingo.

Como anfitrión lo atendió el senador Ismael García Cabeza de Vaca y con la presencia también del diputado federal Vicente Verástegui Ostos, lo cual no es casual. Hicieron ronda además algunos diputados locales.

Temprano, el aspirante al CEN escribió en redes: “Muy buenos días amigos panistas de Tamaulipas, estoy muy contento porque hoy nos saludaremos en Cd. Victoria y Reynosa. Los invito a reunirnos para dialogar sobre el PAN que viene, el que México necesita. Por allá nos vemos”.

En la frontera la actividad se programó a la una y media de la tarde en el Club de Leones Los Cachorros, y en Victoria a las cinco y media en el salón Rincón del Viejo, el preferido por López Obrador para sus encuentros populares en la capital.

No dijo nada extraordinario, solo que ganará tres a uno a Gómez Morín, y se le cree. Ya tiene los amarres.

Al tiempo que se cierra la campaña proselitista, surge otro elemento que podría minar la reducida militancia panista: La creación de un nuevo partido por la ex candidata independiente Margarita Zavala y su marido el ex Presidente Felipe Calderón.

Emplazaron a que se van de Acción Nacional si gana la interna el señor Cortés (lo que es un hecho).

El partido se llamará LIBRE (asociación civil como antecedente). Si se integra en el 2019 tendrá posibilidades de ir a las elecciones intermedias del 2021.

Por la libre (en este 2018) la señora levantó un promedio de 900 mil firmas para registrarse rumbo a la Presidencia ¿seguirán con ella?. Habría que verlo.

Ya encarrerados en el proyecto ¿quiénes son sus aliados en Tamaulipas? Se antoja que ya no sus grandes amigas Lydia Madero García y Maky Ortiz Domínguez, la primera ex secretaria de Salud del estado y la segunda alcaldesa de Reynosa.

Ellas no tienen mucho que perder. De hecho Ortiz avanza con un pie en el estribo del caballo pejista. Distanciada como está del gobierno estatal, ha comenzado su transición hacia los morenistas aunque sin renunciar al establo azul.

Maneja la peregrina idea de ser candidata a la gubernatura en el 2022 por Acción Nacional ¿acaso por el partido LIBRE?. No hay pronóstico que los vientos le vayan a favorecer si la jefatura nacional la gana Cortés.

A como los astros están hoy acomodados, la candidatura de Acción Nacional para el 2022 está reservada al senador Ismael García Cabeza de Vaca. Bueno, si en tres años no se construye otra figura que los expertos en rating consideren que podría ganarle a los de Morena.

Si los alcaldes de Tampico, Jesús Antonio “El Arabe” Nader y el de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, quieren jugar en ligas más grandes tendrían que posicionarse por los 43 municipios y, para ello, pedirle permiso al jefe político lo cual es dudoso que se les de. A veces no es conveniente alborotar la “gallera”.

En cambio la mujer se puede “soltar” por su cuenta sin aviso previo. Lograda la reelección, todo lo que venga es ganancia.

Está claro que el reloj político lo va a manejar el inquilino de Palacio y el comité nacional solo tiene que marcar los tiempos. Si no es así, difícilmente podrían ratificar el dominio panista.

Pareciera una fecha lejana pero no lo es. En tres años (finales del 2021) el PAN estará por nombrar a su candidato al gobierno. Las reglas de facto por primera vez serán locales.

Si hay juego democrático podrían entrar otras figuras como Carlos Canturosas y Leticia Salazar, hoy en la oscuridad, y hasta José Julián Sacramento ¿César Augusto Verástegui? ¿Gerardo Peña Flores?. A otros santones azules los han minado los años.

Muy cierto que Acción Nacional carece de suficientes figuras (hombres y mujeres) de quienes echar mano. Ni próceres ni caudillos o caciques. Nadie quiere criar y engordar cuervos que luego le saquen los ojos.

En la praxis política –cualquier partido- los grupos se destruyen. Los jerarcas no quieren formar y proyectar cuadros, arropar figuras para que se midan en ventaja con sus contrincantes. Nadie quiere engordar de a gratis la caballada. La unidad no existe en los partidos, solo conveniencias.

Por otro lado, cuando uno conoce los sueldos de los funcionarios, le da la razón a San Andrés López Obrador en eso de quitar privilegios y cuidar los centavitos del erario.

Aquí en lo cortito, a nivel Tamaulipas, el ex jefe del IETAM Eduardo Hernández Anguiano reclamaba un millón 976 mil pesillos por prestaciones que dijo no le pagaron cuando, a finales del 2017, renunció sin dar explicaciones al respetable.

El jovenazo tenía un sueldo diario (bruto) de seis mil 129 pesillos. Con esa cifra se llevaba en un día lo que un obrero en casi tres meses (mínimo) de chamba. Para tratar de cobrar sus prestaciones demandó por juicio laboral al IETAM, vía Tribunal Electoral.

Los funcionarios del mismo le demostraron que, tan solo de aguinaldo, el 15 de diciembre del 2017 se le pagaron 355 mil varos. Le dieron garrotazo en sus pretensiones..

La UAT comenzó el proceso de selección de aspirantes a cursar la Maestría en Derechos Humanos en que participan además otras universidades. La recepción de solicitudes vence el 16 del presente; la selección se dará entre el 19 de noviembre y 31 de enero; publicación de resultados 8 de febrero y arranque de clases el uno y dos de marzo.

Es presencial y los alumnos deberán hacer presencia también en las universidades autónomas de Baja California Sur, Campeche, Guanajuato y Tlaxcala. Primera maestría en esta especialidad en Tamaulipas.

