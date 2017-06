OPINIÓN PÚBLICA/ La autonomía no se toca

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En aquel ya lejano noviembre del 2000, el Rector de la UAT Humberto Filizola Haces desafió al gobierno federal: No quería que le auditaran el ejercicio 1999.

El argumento que adelantó: Se violaba la autonomía universitaria.

Tenía casi diez años al frente de los destinos de la casa de cultura. Ejercía ya su tercer ciclo rectoral.

Los abogados presentaron juicio de amparo en contra de la Auditoría Superior de la Federación (Contaduría Mayor de Hacienda), la Comisión de Auditoría y hasta de la misma Cámara de Diputados.

La UAT recibía un alto presupuesto pero no quería que lo fiscalizaran en su aplicación. El juez distrital de ciudad Victoria falló en contra de la autoridad universitaria, pero Filizola apeló ante el Tribunal Colegiado.

Sabiendo de la magnitud del asunto, que fijaría un precedente en la historia de las universidades públicas de México, el Colegiado se declaró incompetente y envió los papeles a la Suprema Corte para que allá decidieran.

Lo hicieron casi dos años después. Declararon que, ahí donde se ejercen billetes públicos, hay derecho a realizar auditorías de su aplicación.

Así quedó establecido en la tesis aislada de la Corte según el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre del 2002, Tesis 2ª. CXXII2002, página 396.

Desde entonces los presupuestos que manda la federación son auditados, lo mismo que los que aporta el Gobierno del Estado.

Si una instancia pública, un ente obligado es auditado con tanta persistencia, es la UAT. La Contraloría Universitaria, el Patronato Universitario que autoriza las cuentas, Auditoría Federal, Auditoría Estatal y los despachos de contadores externos.

Este miércoles, en la sesión del Congreso del Estado, la autonomía fue tema relevante al momento de discutir iniciativa del ejecutivo, para que sea el propio Poder Legislativo el que nombre el Organo Interno de Control de la UAT.

Concurrieron altos funcionarios del gobierno y de la propia Universidad. Los priístas alegaban violaciones a la autodeterminación de la institución.

No era como la pintaban. La propia iniciativa lo señalaba: “No entraña una intromisión a su libertad de autogobierno, autoadministración y autonomía académica”. Los abogados lo confirmaron.

Quedó agregado el artículo 143 bis de nuestra Carta Estatal con lo siguiente: Gozará (la Universidad) de independencia para gobernarse, expedir su normatividad interna y nombrar a sus autoridades, personal docente y administrativo con excepción del titular de su órgano interno de control, el cual será designado por el Congreso del Estado en los términos de la Ley.

Ningún universitario que se precie de serlo, y con mayor razón los hijos de la UAT, podría estar en desacuerdo que se audite a su Alma Mater. Tienen la obligación de vigilar la correcta aplicación de los recursos que se asignan.

Es más, de haber algún indicio de violación al principio de autonomía, no lo hubiera permitido el Rector Enrique Etienne Pérez del Río, él que tiene toda su vida en la cátedra, fundador de Comercio y Administración, el Decano y maestro y guía de largas generaciones.

De haberse dado alguna intromisión, seguramente ya estaría encabezando la lucha por la reivindicación. Pero en el decreto expedido, la autonomía no se toca.

Quedó adicionado un párrafo al artículo Tercero de la Ley Constitutiva de la Universidad: Contará con un Organo Interno de Control dotado de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. La naturaleza del mismo, así como los requisitos para ocupar su titularidad, la duración en el cargo y el nivel de este, se establecerán en frecuencia con las disposiciones constitucionales, así como las Leyes generales y locales aplicables.

El nuevo Contralor Universitario durará en el cargo seis años. Entre los principales requisitos, está el no haber sido diputado, Procurador o Gobernador de alguna entidad.

Incluyendo la UAT, ya serán seis los organismos públicos autónomos como el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Instituto Electoral, Tribunal Electoral, Comisión de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Administrativa.

Al final tres diputados votaron en contra, del PRI ¿quiénes son? Nos dicen que los dos ex Presidentes del Tribunal de Justicia, Rafael González Benavides y Alejandro Etienne Llano, más Susana Hernández Flores.

Solo hay que agregar que, desde hace varios años, el Congreso del Estado, a través de la Auditoría Superior, ya fiscaliza las cuentas de la casa de cultura. Seguirá enviando la información.

Con Matamoros cerró el ciclo de conferencias “Una historia para no repetir” que impartió en Tamaulipas el arquitecto Sebastián Marroquín, hijo del narcotraficante colombiano Pablo Escobar Gaviria. Asistieron alrededor de 20 mil jóvenes y adolescentes de cuatro municipios.

El Gobernador Cabeza de Vaca escribió en Twitter sobre el tema: El testimonio de Sebastián muestra la realidad del mundo del narcotráfico y los criminales, el temor y desgracia que los rodea siempre.

Este lunes cinco de junio el Fondo Tamaulipas entregará 9.4 millones de pesos en créditos que beneficiarán a 605 emprendedores de los municipios de Abasolo, Guémez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Padilla, Palmillas, Soto la Marina y Victoria. El evento está programado en el Polyforum a las cuatro de la tarde.

Si cambiamos de tema, hay que comentar que el Instituto de Atención a Víctimas del Delito, convocó a los ciudadanos a formar parte de las Mesas Regionales para la presentación de propuestas que contribuyan en la elaboración de la Reglamentación de la respectiva Ley.

Es la oportunidad que tienen los colectivos –como el de Guillermo Gutiérrez Riestra-, y ONGs para participar y que sus puntos de vista sean incluidos.

Para este domingo, en el Paseo Libre 17 de la capital, el gobierno municipal que preside Oscar Almaraz Smer tiene preparada una edición especial con la primera Feria Automotriz en que participarán once agencias exhibiendo vehículos último modelo.

Usted podrá recibir información de las ofertas de financiamientos, tasas preferenciales, además de participación de empresas del ramo como refaccionarias. Las actividades comenzarán esta vez a las once y media de la mañana.

Cuarto Poder de Tamaulipas/