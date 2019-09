OPINIÓN PÚBLICA/ JR en precampaña por el gobierno

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Mal, muy mal. La Cuarta Transformación es el gatopardismo (cambiar para quedar en lo mismo) de la realidad política mexicana.

Utilizando recursos públicos, el “superdelegado” del pejismo, el “inmaculado” JR Gómez Leal, anda en plena precampaña por la candidatura de Morena al Gobierno de Tamaulipas (2022-2028) ¿delito electoral? Debe recordar que ya no hay derecho a fianza.

Con ello les agarra ventaja a sus contrincantes, identificados por sus propios colabores con nombres y apellidos: Héctor Martín Garza González y Américo Villarreal Anaya.

Gómez utiliza la estructura, recursos humanos y programas del gobierno federal como quedó demostrado en una grabación clandestina que realizaron tres “servidores de la nación”, al entrevistarse con un funcionario de segundo nivel en el CADER de Soto la Marina.

La denuncia en contra de José Ramón Gómez Leal y uno de sus colaboradores ya está en la Secretaría de la Función Pública, fue presentada el 11 de septiembre firmada por Irene Sánchez Zúñiga y como testigos Rodolfo García del Angel y Gildardo Sobrevilla Castillo, empleados de la 4T en Aldama.

Ellos fueron citados por el funcionario al que identifican como “Julio”, para explicarles de algunos programas de apoyo económico que pondrán en marcha.

Desconfiados por problemas que traían, decidieron grabar una entrevista “en privado” que les pidió el delegado regional luego de la “capacitación”.

Son 17.15 minutos de conversación, realizada el 31 de julio último en que les pidió “a nombre del delegado” cerrar filas en torno a “su gran proyecto” por la gubernatura.

En concreto el tal “Julio” dijo que Gómez “quiere estar en las próximas batallas”, cambio de dirigentes del partido (Morena), alcaldías, diputaciones y la gubernatura.

Según la grabación, la invitación a sumarse la hicieron en toda la estructura de la oficina de representación de López Obrador en la entidad.

“Nos estamos articulando, ya estamos trabajando para JR”, dice, y agrega que “tenemos esta oportunidad y la debemos capitalizar, no oigan el canto de las sirenas con otra gente. Si quieren participar en este proyecto, tenemos que ser francos”.

Al mencionar como contrincantes a “El Guasón” Garza y Américo Villarreal, de este último no se expresa muy bien que digamos.

-A mi no me van a poner a un cabrón que viene de otro pinche partido y todavía quiere humillarnos.

Luego de recitarles el sermón que quien sabe cuantas veces habrá repetido, el segundón hace mención a la discreción que deben guardar.

-Vienen otras metas. Por ahora tenemos que ser discretos, se los digo con toda franqueza.

Al final no fueron discretos. Esa grabación fue enviada como prueba a la Función Pública sobre posibles “hechos que considero pueden ser constitutivos de faltas administrativas graves”.

Aparte de señalar la ruta de la precampaña interna del señor Leal, la denuncia demuestra que las patadas bajo la mesa están “a peso”, cuando faltan por lo menos dos años y medio para que aparezca el humo blanco de la candidatura.

La pregunta es ¿demasiada honestidad de Irene Sánchez, Rodolfo y Gildardo? ¿fue una traición urdida? ¿un cuatro tendido desde otro establo del mismo partido?.

Vaya usted a saber. Por lo pronto está la denuncia que el joven JR utiliza la Delegación de los Programas Federales para apalancar su precampaña rumbo a la gubernatura. Seguramente la Contraloría (Función Pública) no lo “castigará” por faltas administrativas y menos lo meterá al bote. En cambio nos da una idea del tamaño del pleito interno y, a los contrincantes, pues que sepan a que atenerse.

Les lleva ventaja. Es mucha la gente al servicio del funcionario ¿renunciar? Se la debe pedir el Presidente López para emparejar el piso ¿no cree usted querido lector?.

Si continuamos con el mismo partido, por fin después de tener en ascuas a los morenistas, este lunes Don Alejandro Rojas Díaz Duran, el cargamaletas del senador Ricardo Monreal, dio a conocer el sistema de intercomunicación y redes que implementará para con la militancia, si es que gana la gerencia nacional.

Anuncia un número gratuito, el 800 83 MORENA “para servir y atender a todos los lopezobradoristas y morenistas de México”.

El fin de la línea: Una plataforma para crear comités protagonistas del cambio verdadero en cada municipio, barrio, colonia, pueblo, comunidad, distrito o sección electoral del país.

Quiere morenizar a todo México. Que los líderes de cada grupo en esos pueblos, barrios o colonias, abran un “chat” (whatsapp) que se llame “Me canso ganso”… con el nombre de la comunidad de que se trate.

A través de este sistema, afirma, interconectados todos los pueblos del país, “les haremos llegar información relevante acerca del proceso de renovación de dirigentes y sobre temas de afiliación y credencialización”.

Se le olvidó decir que también por quien votar.

Como proyecto no está mal. Si el Movimiento tiene el presupuesto más alto de subsidio oficial, hay canicas suficientes para crear comités en barrios y hasta el último ejido.

Tiene ideas Don Alex ¿le funcionará?. Le hará la lucha cuando gane la presidencia nacional. Antes no.

Magnánimo el muchacho. Es una “diarrea” andando. Promete que “en su momento donaré el número –que es suyo- a Morena”.

En su precampaña, pronto lo tenderemos por estos lugares ofreciendo chamba a los ex priístas y ex panistas ¿de a gratis? No lo sabemos.

Otra vez la burra al máiz, como dice el ranchero: Morena y PRI pidieron reconsideración a la Sala Superior del TRIFE para tumbar a los diputados de mayoría de los distrito 10 y 12 con cabecera en Matamoros, en este caso a Héctor Escobar Salazar y Gloria Ivett Bermea Vázquez.

Igual, insiste Ernesto Navarro Acosta en que quiere una plurinominal. Con ello, el Congreso local estaría integrado por 18 muchachos y 18 muchachas ¿cómo la ve usted? ¿le harán caso los magistrados?. Pendientes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/