Opinión pública/ IETAM, la consejera embarazada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aquel 18 de junio del 2012, en la concentración de acarreados más grande en la historia de Tamaulipas, estampó su firma y se comprometió a cumplir.

Más de seis años después Enrique Peña Nieto, ya en su despedida como Presidente, regresará a Reynosa a inaugurar una arteria vial (de cuota).

El anuncio de que Peña estará de gira este jueves, para inaugurar el boulevard sur lo hizo el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, especificando que el pronto ex dejó temas pendientes con nosotros.

Bien que los dejó. Hay promesas que firmó ante notario y que no cumplió. El pueblo debe reclamárselas ¿qué castigo merece?.

La pura demagogia. Ahí en el Parque Cultural Reynosa, en un evento de al menos 30 mil almas, estampó su firma frente al notario Federico Dávila Cano, del distrito judicial local y con fíat 296 del año 2004 (Gobernador Tomás Yarrington).

¿Hay castigos por no cumplir la palabra? ¿le toca al Notario exigirle al Presidente? Son cuestiones de honor.

Para comenzar, el señor Peña hizo el compromiso (programa “Te lo firmo y te lo cumplo”) de realizar el aeropuerto de carga de Nuevo Laredo, también rehabilitar los drenajes de siete sistemas de riego en la entidad y, lo que indigna a los victorenses, hacer la segunda línea del acueducto presa Vicente Guerrero-Victoria.

Según las estadísticas de la Presidencia, en el país firmó 266 promesas, algunas estatales, regionales y nacionales, de las cuales once corresponden a los tamaulipecos ¿qué podemos hacer si nos falló Peña?. La venganza del respetable comenzó con el voto contrario a su partido.

Solo una cosa. Para la próxima hay que tener mucho ciudadano con políticos que firman ante notario. Rubricar o no, es demagogia.

Ahora bien, en los seis años de Presidente ¿cuántas veces nos visitó en plan de trabajo? La estadística dice que cuatro. Pasó por Tampico en son de “parada técnica” rumbo a la región huasteca u otras partes (utilizar el aeropuerto).

Los cuerudos no fuimos Santo de la devoción de Don Enrique ¿cómo quiere que los paisanos lo recuerden?.

Respecto al Libramiento Reynosa Sur II los transportistas, turistas y vecinos tienen poco que agradecer si es de paga. Tiene meses cobrando. No hay mucho que agradecer. Como alguien decía, así para qué queremos obras.

Variando un poco, definitivo que el abogado Samuel “El Oaxaco” Cervantes Pérez, representante del PAN ante el IETAM, va a descarrilar el arranque del proceso electoral 2018-2019. Presentó la respectiva impugnación.

Sostiene que es ilegal haber efectuado la sesión de instalación el dos de septiembre, cuando la Ley dice que el segundo domingo, en este caso el nueve.

Está en lo cierto. Una consejera embarazada no es motivo de adelantar una fecha tan importante para la vida democrática de Tamaulipas ¿se imagina usted –querido lector- que la instituciones se manejaran bajo esa premisa?.

Toda la razón le asiste a Samuel cuando manifiesta en su apelación: El estado de gravidez de una de sus integrantes y la culminación del encargo para otros tantos integrantes del Consejo, no deben trastocar y bloquear los ordenamientos legales.

No va a pasar mucho tiempo. Si los magistrados del TRIELTAM no toman el asunto por los cuernos, seguro que los del TRIFE sí.

Habrá de recomenzar el proceso, con el consecuente costo político para el árbitro electoral. Deterioro en su credibilidad. No había necesidad de eso.

En otros temas, en contra de lo que se pensaba, el Congreso del Estado, en su sesión de la Permanente, no lleva en agenda para este miércoles el análisis, discusión y en su caso aprobación del préstamo por más de mil 500 millones de pesos que solicita el alcalde saliente de Matamoros, “Chuchín“ de la Garza.

Lo más posible es que, al final de la tarde, Don Jesús se quedará con las ganas de esa lanita. El hombre ya se va.

Aprobarlo sería dejar un gran problema al entrante alcalde, Mario López Hernández y a los siguientes cuatro. Bueno, si es que el morenista no es ratificado porque ahora tiene la opción de reelegirse hasta por 12 años consecutivos.

Hay una Ley que dice que los presidentes municipales solo pueden endeudarse dentro de su periodo. Tienen prohibido heredar broncas.

La Permanente pondrá sobre la mesa el asunto de los préstamos que la administración tampiqueña de Gustavo Torres Salinas otorgó a varios regidores en el trienio 2013-2016, y que al final no pagaron.

En concreto, se pide a Malena Pedraza que informe qué medidas y acciones adoptó para recuperar la lana y cual es el estatus jurídico de cada quien. Se entiende que diga si avisó a la Procuraduría de Justicia y si se giraron órdenes de aprehensión. El dinero del pueblo tiene que reintegrarse.

Entre los “maiceados” hay varios panistas: Julián Aurelio Zorrilla Estrada, Bonifacio Bandala Olivo, Miguel Pérez Alvarez, José Alfredo Gallegos Neri y Aura Giovanni del Angel Serna, que en el futuro no podrán ocupar cargos partidistas ni de elección.

El más beneficiado fue Bonifacio con 600 mi pesillos, seguido por Miguel Pérez, quien alcanzó la suma de 538 mil del águila.

Pendientes de la respuesta que genere el ayuntamiento porteño, que también va de salida inevitable.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca presidió en la capital el arranque protocolario del programa “Con Mis Utiles a la Escuela”, mismo que beneficia en el presente ciclo escolar a más de 400 mil alumnos de dos mil 632 escuelas, desde educación especial a telesecundarias.

Como candidato electo a la alcaldía de Victoria, Xicoténcatl González Uresti visitó ese martes el Cebetis 24 donde él estudio la especialidad de laboratorista clínico hace muchos años. Los directivos le pidieron 25 computadoras y que baje la tarifa del recibo del agua que les cobra la COMAPA.

El lunes anduvo por la primaria Ejército Mexicano.

Después de culminar su ejercicio como diputada, la neolaredense Yahleel Abdale escribió en su cuenta de “feis”: Agradecida también con Dios por haberme dado la dicha de poder servirles. Hoy inicia una nueva etapa y mi compromiso con ustedes, la gente de Tamaulipas, se fortalece para dar pie a nuevos proyectos ¿qué se trae?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/