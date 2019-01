OPINIÓN PÚBLICA/ Héctor Garza, el más encumbrado

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Héctor Martín Garza González es el tamaulipeco más encumbrado en el gobierno de AMLO. Es Oficial Mayor de la secretaría de Educación.

El fin de semana visitó ciudad Victoria donde se reunió con la prensa que cubre temas políticos, con reporteros deportivos, estudiantes de doctorado, militantes morenistas y amigos personales. Venía de Altamira y se detuvo en González para atender a un grupo que le planteó problemas del sector educativo.

El objetivo tampoco era la capital. Quería llegar a Reynosa el mismo sábado para estar con su familia.

“Tengo tres semanas que no estoy en mi casa”, confió.

Sus principales contactos en Tamaulipas son Rubén David Rivera y Alfonso Solís. No son de ahora sino desde antes que López Obrador lo invitara a colaborar.

Tampoco venía a “placearse”. Poca prensa, pero los “muchachos”, como siempre, se salieron con la suya.

Preguntas discretas y respuestas ídem, casi un diálogo. Sabe manejarse. Hasta pidió un off the récord.

¿Qué destaca de este encuentro? El objetivo original era Altamira para conocer los problemas de la Escuela de Educación Especial (sordomudos) “San Jacinto”, que ni siquiera tiene asignada clave y con carencias mil.

De ese plantel salió la campeona mundial en carrera atlética femenil en especiales.

Hay muchas carencias. Encontró que una maestra tiene cinco meses sin cobrar, pese a que alcanza el récord de restablecer el habla a un menor que tenía siete años sin comunicarse.

Padres y maestros del plantel querían viajar a la Cdmx para entrevistarse con Garza y plantearle la solución de los problemas. Prefirió venir él, dijo, para que no gastaran; “estoy a la orden de los tamaulipecos, más que un halago es un compromiso que me da el Presidente de México”, comentó.

No lo invade un espíritu de pleitos ni camorras partidistas.

“No vengo a alentar odios ni rencores”, estableció. Sabe dónde está y qué pisa. En esta primera visita a territorio como alto funcionario federal dejó claro que tampoco quiere asumir funciones que no le corresponden: “Hay un hombre que se eligió (en las urnas) y tenemos que ser respetuosos”.

Lógico que se refería al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Su proyecto no es confrontar con nadie del gobierno emanado del PAN. La campaña por la gubernatura, en que jugó representando a Morena, quedó atrás.

“Si alguien me falta al respeto no voy a proceder con otra falta de respeto. Dejemos atrás eso”, manifestó al tiempo de ponerse a las órdenes de sus paisanos para resolver problemas o ser interlocutor del sector en que se desempeña.

Expuso el ejemplo.

Esta semana (que comienza el domingo) recibirá en su despacho al jefe de la SET en Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar y el miércoles al Senador Ismael García Cabeza de Vaca que solicitaron sendas audiencias.

Su rol es de funcionario. A un grupo de militantes de Morena que lo entrevistaron para pedirle su apoyo rumbo a las diputaciones locales, les dijo que no los puede ayudar; “no voy a inmiscuirme en los asuntos de mi partido”, reiteró.

A los jóvenes de doctorado que pretenden imponer el nombre de Héctor Martín Garza a su generación, también les dijo que no por ser “algo inmerecido”.

Respecto a los pagos atrasados a los maestros locales –y de otras partes del país-, el funcionario informó que está en marcha una “reingeniería administrativa” con moderno programa que evitará contratiempos. En tres meses las nóminas se estarán pagando con oportunidad.

Precisamente con ese tema acaba de estar en Michoacán, donde se instaló una mesa de diálogo entre los maestros y el gobierno del Estado. Ya se pagó a los profes.

En la austeridad Republicana, Garza, conocido como El Guasón, ganará 90 mil pesos mensuales sin derecho a uso de celulares y privilegios de funcionarios de otros tiempos.

Se despidió de los columnistas y periodistas políticos: “Voy a casa”.

Pero no llegó el sábado sino hasta el domingo. Se reunió todavía con los periodistas deportivos para cumplir compromiso de meses atrás y atendió audiencias de militantes y amigos.

Aunque los grupos políticos ya señalan a a Héctor Martín como uno de los precandidatos de Morena al gobierno del Estado en 2022, él se reserva comentarios. Sabe que ya son partido en el gobierno, no son la oposición incendiaria de otras épocas.

Y en Victoria no son los tiempos de privatización del servicio de recolección de basura, al menos por el 2019. No viene estipulado en la Ley de Ingresos. El ayuntamiento, a través de la jefa de Limpieza, Olga Lidia Vázquez, anunció que tienen capacidad para brindar el servicio con 28 unidades que, en 68 rutas, recorren el municipio las 24 horas.

Hay nuevo delegado del IMSS, llega Sergio Zertuche Romero y se va Roberto Jaime Hernández Báez, mejor conocido como El Bobby. Este último cobró casi los tres años, desde el 16 de febrero del 2016.

Dueño de una empresa de transportes, ex jefe de la COEPRIS en el geñismo, ex jefe de Semarnat en San Luis Potosí, siempre se dijo que su llegada al Seguro fue por influencia del ex Gobernador.

Zertuche no es Nuevo en el Seguro. Estaba como delegado en Nuevo León y más antes lo fue en Zacatecas. En Tamaulipas se desempeñó como subdelegado del ISSSTE que, por cierto, también tiene nuevo jefe en la persona de Eduardo Martínez Bermea, quien merece tema aparte.

Si hablamos de la UAT, la Unidad Académica Multidisciplinaria de El Mante registra un crecimiento sustancial en la matrícula con hasta dos mil 300 alumnos para, con el apoyo del Rector José Andrés Suárez Fernández, fortalecer los programas de Contador Público, Nutrición y Salud, Enfermería, Agronomía, Bioquímica Industrial y Sistemas Computacionales.

