OPINIÓN PÚBLICA/ Hasta dos foros de seguridad

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No podemos quejarnos, al final hubo hasta dos foros sobre seguridad, por la paz o como se llamen. Uno oficial y el otro organizado por grupos de familiares y amigos de víctimas de los delincuentes.

Al primero asistió Don Alfonso Durazo, el seguro titular de Seguridad Pública del gobierno pejista. Invitaron a los medios de comunicación pero, a última hora, no dejaron entrar a los reporteros.

Algunos estaban ya en el recinto, pero los sacaron con malas palabras de las instalaciones de la Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), campus Victoria (una universidad privada de las aproximadamente 70 que operan en la entidad).

Es lo que no se entiende ¿un foro donde se restringe la entrada? Lo hubieran anunciado como selectivo y sin invitar a los medios.

Al otro, el no oficial, asistió como máxima figura el doctor José Manuel Mireles Valverde, el histórico líder de las autodefensas en Michoacán, más tarde encarcelado por el gobierno peñanietista.

Ellos sí dejaron entrar a la prensa. Nada tienen que ocultar.

En última instancia los dos eventos serán inútiles al nuevo gobierno. Es un juego que no conduce a nada ¿acaso no saben cuáles son los problemas de las víctimas? ¿no saben cómo combatir la delincuencia?.

Concedemos a Poncho el beneficio de la duda, pero creemos que, cuando llegue al poder, sus promesas serán demagogia: “No habrá impunidad ni encubrimiento para nadie”, fueron sus palabras antes de despedir a la prensa.

Ahí estuvo el senador Américo Villarreal Anaya, de Morena, y la jefa organizadora de tales foros, Loretta Ortiz.

Decíamos que esas figuras de consulta son inútiles porque no conducen a soluciones. Nunca las opiniones ciudadanas son tomadas en cuenta ¿ahora sí?. Más bien en cada evento se han dado reclamos.

El de los independientes llevó el nombre de la activista Miriam Rodríguez Martínez, asesinada en San Fernando el 10 de mayo del 2017 por exigir justicia para los asesinos de su hija.

Y precisamente al mediodía, el Procurador Irving Barrios Mojica convocó a rueda de prensa para informar que el caso de ella está prácticamente cerrado con la detención, el fin de semana, del último de los responsables, Erick Leonel Villatoro Hernández, realizada en Jalisco.

Por otra parte, y hablando del mismo próximo gobierno federal, ya sabemos que en Tamaulipas se instalarán nueve urnas para recibir votos/opiniones sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

La lista dice que en Altamira, Madero, El Mante, Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Tampico y Victoria, en las plazas principales o De Armas, como se les conoció en otra época (En Ciudad Victoria frente a Palacio de Gobierno y en los demás municipios frente a las presidencias municipales).

Fuera de Altamira, son en las cabeceras distritales.

Las papeletas llevarán una pregunta con dos posibilidades de responder .- ¿Cual opción piensa usted que sea la mejor para el país?

1.- Reacondicionar el actual aeropuerto de la ciudad de México y el de Toluca, y construir dos pistas en la base aérea de Santa Lucía.

2.- Continuar con la construcción del Nuevo Aeropuerto en Texcoco y dejar de usar el actual Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

Sin embargo, como que no hay mucho interés. La gente ve muy lejos ese tema considerando que pocos han viajado en avión. Ya veremos cuántos acuden a depositar su opinión.

Dejamos atrás lo de los foros y mesa de votación pejista para comentar que este martes tiene sesión el consejo general del IETAM, para remover lodos de aquellos polvos, procedimientos sancionadores en contra de la ya alcaldesa (reelección) de Altamira, Alma Laura Amparán, el diputado Ciro Hernández Arteaga y la coalición Por Tamaulipas al Frente, que encabezó el PAN.

El presunto delito es actos anticipados de campaña y uso de recursos públicos, los que difícilmente se les podrían fincar porque ya es demasiado tarde. Ella despacha en palacio municipal para tres años consecutivos.

En la frontera, Reynosa, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca atestiguó en las instalaciones de la Cuarta Región Militar la destrucción de armamento asegurado en operaciones realizadas en Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, como resultado del combate a la delincuencia por los tres niveles de gobierno.

“El tema de las armas no es un tema mayor, está directamente relacionado con la violencia, por eso celebro y reconozco el trabajo y colaboración pero sobre todo la coordinación entre las fuerzas armadas, Policía Federal y autoridades de los estados para frenar el tráfico”, dijo el gobernante tamaulipeco.

En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Rector José Andrés Suárez Fernández presidió en Tampico los eventos conmemorativos al 45 aniversario de la creación del Sindicato Unico de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (SUTUAT).

Acompañado de su esposa María Cristina Canales de Suárez, encabezó la ceremonia junto al representante del Gobernador, el Subsecretario de Gobierno, Pedro Silva Rodríguez, y la dirigente estatal del gremio, Verónica Trejo Zúñiga.

En ciudad Victoria el alcalde Xicoténcatl González Uresti consiguió a nivel federal recursos para la realización del “Carnaval Victoria Viva 2018”, que se realizará en los últimos tres meses del año, octubre, noviembre y diciembre. En total 46 actividades artísticas y culturales, entre talleres y cursos de capacitación en danza, teatro, pintura, escenografía, manualidades, costura y otros.

Si hablamos de partidos, el PRI emitió la convocatoria para elegir a su secretario general del CEN, que concluirá el ciclo en el 2019. El registro de aspirantes es este miércoles y la asamblea del Consejo Político Nacional el viernes 19.

Por otro lado, y hablando de una familia de pillos en el sector educativo, Limas Sánchez, este primer día laboral de la semana el Cebetis 24 de ciudad Victoria amaneció con protestas de los trabajadores.

Piden la destitución de la directora Martha Aurelia Limas Sánchez acusada de “malos tratos, acoso laboral y robo”, y amenazan con aumentar sus presiones para ponerla de patitas en la calle.

Es hermana del tristemente célebre Adolfo Limas, responsable de vender cientos de plazas en todos los niveles del sistema de Cebetis y niveles básicos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/