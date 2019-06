OPINIÓN PÚBLICA/ Hasta cobrar la primera quincena

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues bien, ya tenemos candidatos electos. Quedan los mismos que perfiló el PREP: 21 para el PAN y uno para Morena.

Pero no deben cantar victoria todavía. La práctica demuestra que se es diputado hasta cobrar la primera quincena, sería ahí por el 14 de octubre.

La Ley dice que toda impugnación deberá presentarse antes de los cuatro días siguientes de tener conocimiento o recibir notificación del acto, omisión o resolución controvertida ¿quiénes lo harán?.

No se sabe. Desde luego que no el PAN. No se descarta que Morena en los dos distritos de Matamoros que no le fueron favorables y donde la diferencia con los ganadores es muy corta.

¿Pedir qué? En el derecho “de pataleo” por lo general los perdedores solicitan anular las elecciones, recuentos en ciertas casillas, la anulación de otras porque fueron habilitados funcionarios de mesas receptoras pertenecientes a seccionales distintos.

Ya no está el abogado morenista que se encargaba de eso, José Antonio Leal Doria. Falleció el mismo día de la elección.

Es de entender que el PRI se quedará callado. Como que está aprendiendo su papel de oposición en la entidad. Con el 10.0 por ciento de los votos contabilizados, sus abogados no tienen cara para apelar. De ser el primero, hoy representa la tercera fuerza política… Y contando.

Con el 1.7 por ciento, los del Verde de plano deben desaparecer del escenario. Abandonaron a su socio que les dio poder y dinero, el PRI. Tienen dos años para acercarse al nuevo partido en el gobierno, el PAN.

El del Trabajo está en la lona con el 1.9 por ciento de los votos. Los gerentes tienen la opción de regresar a su natal Monterrey donde podrían recibir nueva comisión del propietario de las siglas, Alberto Anaya.

En los siguientes días se repartirán las plurinominales. Quedarán entre PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. El mayor número de ellas para los partidarios de la 4T.

Repetimos, los electos no deben cantar victoria anticipada.

Luego de las impugnaciones viene la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral. Rebasar el tope es causa de anular la constancia de mayoría.

Nadie puede gastar más del cinco por ciento del tope y quedarse con la chambita, siempre que la diferencia de votos entre el ganador y el segundo lugar sea menor al propio cinco por ciento.

Otras causas de nulidad: Instalar la casilla sin causa justificada en lugar distinto; recibir la votación en fecha diferente a la señalada para la celebración de la elección, permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal.

Sin embargo el panorama no es para conformar esta figura, anular distritos.

En ocasiones los actores dicen que no se instaló el 20 por ciento de la casillas y piden echar abajo el mismo porcentaje, con lo cual se decretaría la nulidad en cierta demarcación (distrito). No es fácil demostrarlo.

Decidirlo tocará a los tribunales, estatal y federales a petición de quienes tienen vela en le entierro, partidos y contendientes.

Le dimos una “vueltecita” a los reportes de gastos de los candidatos, pero es fecha que no han enviado lo que corresponde a la movilización de sus representantes generales y de casilla.

Así por ejemplo, Don Bruno Aroldo Díaz Lara, aspirante por el distrito 17 con cabecera en El Mante, dijo haber gastado un millón 95 mil varos, pero no da detalles de lo que le pagó a sus representantes en casilla.

Héctor Escobar Salazar, de Matamoros, gastó un millón y medio pero tampoco ha reportado las operaciones del día de los comicios.

Asesorados por sus respectivos partidos, seguramente nadie rebasará la frontera de gastos. Con la fiscalización del INE no se juega.

Por ciento, si a nivel estatal la participación ciudadana fue del 33 por ciento, hay que resaltar que en algunos distritos fue mucho mayor, en especial de ciertas casillas.

Como ejemplo mencionemos que en la sección 1727 de Xicoténcatl, asistió el 72 por ciento. De los votos emitidos, 85 fueron para Acción Nacional y 10 para los pejistas. En total en el distrito votó el 47 por ciento.

En la casilla 1718, Villagrán, correspondiente al distrito 13 votó el 72 por ciento de la lista nominal. En sufragios, 232 se cruzaron a favor del PAN, cuatro por el PRI y uno por Morena.

Así pues, no todas las mesas receptoras estuvieron desangeladas o mosqueadas, como se dice.

En el distrito 15, Victoria, la casilla con la más alta votación fue la 1612 con el 41.4 por ciento de la lista.

Por otra parte, comentar que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, convocó este jueves “de manera respetuosa” al Presidente López Obrador a que reúna lo antes posible a los gobiernos locales, partidos, al Congreso y a los sectores sociales, para deliberar sobre el conflicto de aranceles con los Estados Unidos.

Incita a que la federación, estados y sociedad “debemos defender en unidad nuestra soberanía, causas e intereses”.

Comenta que la posición del Estado Mexicano debe ser “el resultado de un consenso interno compartido”.

El Gobernador de Tamaulipas tiene participación y se desempeña en la Conferencia Nacional de Gobernadores. Tiene peso político nacional, de ahí que se espera una respuesta de López Obrador a aceptar que no puede solo con el paquete y, por su tozudez, podrían resultar seriamente afectados los sectores productivos nacionales.

A partir del lunes, nuestro vecino amenaza con imponer aranceles de un cinco por ciento sobre todos los productos como medida de presión para que México detenga la migración proveniente de Centroamérica.

Cuarto Poder de Tamaulipas/