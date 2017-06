OPINIÓN PÚBLICA/ Gonzalo Alemán, siempre sí

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Comenzaron a venirse en cascada las licitaciones de obra pública por parte del gobierno del Estado. Aunque tardada, en esta administración del cambio habrá mucha inversión. El plan específico será anunciado por el propio Gobernador en los siguientes días, según lo ha comentado.

Para afinar puntos en la realización de dichas obras, la titular del ramo, Cecilia del Alto López, inició una gira por las principales ciudades. Busca comunicación directa con los protagonistas.

Se ha entrevistado con los constructores de Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Mante, Tampico y Victoria para presentarles planes y proyectos. Quiere trabajar coordinadamente y en armonía.

Como muestra de que habrá inversión fuerte, este martes se publicaron licitaciones por cifras millonarias para diversas obras y acciones.

Hay mucha lana para la rehabilitación del sistema eléctrico de la planta de bombeo del acueducto que viene de la presa Vicente Guerrero y surte del vital líquido a ciudad Victoria. Están programadas también las plantas uno y dos que eliminen la posibilidad de fallas en el sistema.

En Reynosa se dará la introducción de drenaje en toda la colonia Vamos Tamaulipas (me recuerda algo, algo). Son mil 118 descargas domiciliarias a lo largo de más de nueve kilómetros de calles.

Significa una derrama económica importantísima en la que podrán participar constructores locales y nacionales. Las adjudicaciones son a la mejor propuesta (se destapan el tres de julio).

Obras Públicas le dio también para adelante a la terminación de la planta de tratamiento de aguas residuales número dos de aquella frontera. Aumentarán la capacidad de 250 a 750 litros por segundo.

Para Tampico se destina una fuerte cantidad a la construcción del colector Ayuntamiento del sistema de drenaje pluvial Martuck, con tubería de 72 pulgadas.

Matamoros sale beneficiado con este paquete. Es la construcción y rehabilitación de decenas de escuelas.

En su recorrido, la funcionaria ha dejado claro que la contratación se hará con constructores “responsables, formales y con capacidad” para concluir las obras en tiempo y forma.

No tendrían pena si se presentan empresas como Ingeniería Tohesa, o la NI&SA que viene siendo lo mismo.

Como sabemos, es la constructora de los Torre. Se adjudicaron los contratos del sexenio inmediato anterior, y desde antes. No tendrían pena si se presentan a concursar.

La Tohesa fue beneficiada por el gobierno de Eugenio Hernández. El Polyforum fue para él; también el Parque Científico y Tecnológico y decenas más. No le fue tan mal con Tomás Yarrington Ruvalcaba.

Ya como Gobernador Electo comenzó la transformación para seguir cobrando sin violentar los contenidos de las Leyes anticorrupción.

Es fácil deducir que no andará por ahí el maestro de largas generaciones de constructores, Antonio Carlos Valdez y familia que manejan una docena de empresas. Le tiran con muchas para que una peque.

Ni que decir de otros ausentes como Construobras de la Garza y Los Rodríguez Berlanga. Por varios sexenios fueron los líderes del cártel del concreto y el asfalto. Solo ellos “bateaban” en obras federales y estatales.

No solo se abre la inversión.

La Secretaria de Salud, Gloria Molina Gamboa, anunció que fortalecerán programas y estrecharán acciones de coordinación para brindar atención de calidad, a una población estimada en 147 mil adultos mayores de 60 años.

En otros temas, que siempre sí se fue Gonzalo Alemán Migliolo, el Secretario de Desarrollo Rural. En cualquier momento se espera el anuncio oficial de su retirada, ya sea por boletín o porque lo comunique personalmente a la prensa.

La percepción es que estaba haciendo bien las cosas. Un buen elemento, productor él mismo, ranchero ganadero ¿Qué fue lo que pasó? Podría no haberse acoplado con el equipo de colaboradores del Gobernador.

Es el tercero que se retira ¿Cuál será su destino? Vienen las elecciones. Ya fue diputado federal por el distrito con cabecera en Madero y ganó bien. Hace años, muy joven, ocupó la presidencia de su pueblo, Aldama.

Respecto a su militancia política, parece que es libre pensador. No está en el padrón del PRI ni del PAN. Por la libre seguro que no le entra.

Seguimos con partidos. Los generales del PRI todavía se acuerdan del malogrado médico Rodolfo Torre Cantú. Convocaron a su militancia al evento luctuoso en el séptimo aniversario de su muerte. Es el miércoles a las seis de la tarde en la explanada del CDE.

Se duda que su hermano mayor, Egidio, deje el exilio regiomontano para venir a la ceremonia. Si acaso el viejo patriarca, el doctor Egidio, que pudiera vivir en la ciudad capital.

Que le fue bien a Margarita Zavala en Alamira. La alcaldesa Alma Laura Amparán le reunió alrededor de mil 500 personas para que escucharon un mensaje sobre la fundación “Yo con México”.

Aunque dice que ha recorrido ya 18 estados, la Doña no acepta que anda en precampaña. Tampoco lo reconoce su contrincante Rafael Moreno Valle, el otro que ya visitó Tamaulipas en ese plan.

Por el campo universitario, la UAT entregó a la sociedad la primea generación de Técnico Superior en las áreas de Hidrocarburos, Operación Logística y Tecnologías de la Información. Se impartieron en la modalidad de educación a distancia.

Los planes y programas van de acuerdo a las necesidades y demanda del mercado de los tiempos. Con el auge de las energías renovables, se necesitan expertos en hidrocarburos.

Este martes el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el Secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, presidieron la botadura del buque patrulla ARM Chichén Itzá-340, que se suma a las unidades con las que ya cuenta la institución en costas Tamaulipas para realizar acciones de vigilancia, búsqueda y salvamento.

Cuarto Poder de Tamaulipas/