OPINIÓN PÚBLICA/ Fuera discapacitados mentales

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A los verdaderos amigos se les conoce en la desgracia, hospital o cárcel. Es ahí donde se debe dar la solidaridad, si bien no material por lo menos moral, el abrazo y apretón de manos.

Pues bien, surgió el primer valiente, el que no niega a su amigo en el penal. Carlos Morris Torre, diputado priísta, expresó su apoyo a Eugenio Hernández Flores, ahora en Tamatán, y hasta le mandó un saludo a su familia. Está con él en las buenas y en las malas ¿Y dónde están los amigos? ¿Qué hacen los que fueron sus colaboradores?.

Morris es diputado local y, que se sepa, no fue cercano al ex Gobernador. Suena a que es un priísta bien nacido.

En otros asuntos, el IETAM publicó la convocatoria para llamar a los próceres que quieran participar como candidatos independientes para ocupar las chambas de presidente municipal, síndico o regidor.

Los requisitos no son muchos, algo así como 30. Los más difíciles están contenidos en la cláusula sexta de elegibilidad: “Tener un modo honesto de vivir, saber leer y escribir, y no estar en los casos previstos en el artículo 106 del Código Penal del Estado”.

Aquellos que tengan la intención de participar ¿Cómo van a comprobar que tienen un modo honesto de vivir? ¿Mostrando sus manos encallecidas?.

¿Saber leer y escribir? Se me hace que es un acto discriminatorio. Es violentar flagrantemente los derechos humanos de los analfabetas ¿No pueden aspirar a regidores? ¿Acaso los que no son letrados no reciben credencial de elector?.

Continuamos ¿Qué dice el artículo 106 del Código Penal? Le quita sus derechos a los alcohólicos, toxicómanos y personas con “discapacidad intelectural”.

En otras palabras, los borrachos y drogadictos no son bienvenidos como independientes ¿Cómo se pueden descubrir? ¿Les van a realizar exámenes y análisis?.

Los discapacitados intelectuales también deben hacerse a un lado ¿Quién los va a calificar? Porque en el medio político encontramos a cada torpe y baboso que para qué le cuento.

De todas maneras, ellos y ellas que quieran pueden presentar carta de intención de ocupar candidaturas de aquí al 15 de diciembre. Desde ahora, tienen dos meses para decidirse.

Las firmas tendrán que recolectarse entre el ocho de enero y el seis de febrero del 2018. El que no consiga los mínimos, quedará fuera.

Sobre el mismo asunto, es de considerar que son demasiados los topes de gastos para corretear las firmas. Por ejemplo en Tampico, un municipio que se concreta a la ciudad, tiene autorizados 992 mil pesos, en tanto que Madero 664 mil.

No se entiende. Si Palmillas cuenta con un padrón de mil ciudadanos, un independiente podrá utilizar hasta seis mil 628 pesillos en conseguir 20 firmas.

Los tamaulipecos y más que nada los funcionarios del IETAM, esperamos que la inscripcion de independientes no se convierta en “choteo” como lo vemos en la lista por la Presidencia de la República. Hasta este jueves había 32.

La mayor parte lo toman como juego ¿Cuántos podrán reunir 866 mil 865 firmas? A lo mejor Margarita Zavala, “El Bronco” Calderón, gobernador de Nuevo León, y el periodista Pedro Ferriz de Con. Los demás van en busca de fama fácil. No cuentan ni con recursos ni la estructura para convencer y enlistar apoyos ¿O sí?.

Pueden aspirar todavía más, el plazo para exponer su intención vence a la media noche del 24 de octubre.

Si para Presidente se inscribieron –los que van- 32, ya nos imaginamos el desmadre si en Tamaulipas se apunta el mismo número para las 43 alcaldías.

Mejor dejamos el asunto porque nos pueden reclamar los sin partido. Cierto que pueden aspirar los que quieran. Que reunan los requisitos, y ganen, es otra cosa mariposa.

Mientras esto pasa con los libres, en los partidos hay actividad. El Consejo Político Nacional del PRI se reunió el miércoles, no para expedir convocatoria ni para destapar candidatos.

Hubo reasignación de algunas comisiones. La de Justicia Partidaria quedó en manos de Fernando Elías Calles (descendiente del revolucionario Plutarco Elías Calles), y la de Etica es para José Antonio González Fernández.

Solo como dato, debemos recordar que la de Justicia, en un tiempo estuvo a cargo del victorense Homero Díaz Rodríguez, ex secretario General de Gobierno en los tiempos de Tomás Yarrington Ruvacaba.

De paso otro dato: Fue Homero, como presidente de la CJP, el que expulsó del tricolor a Yarrington, en el 2012, cuando la justicia gringa giró órdenes de aprehensión.

Años antes, en el 2004, Tomás traicionó a Homero al no cumplirle la candidatura al gobierno, que le había prometido.

Solo son datos.

Sin abandonar al PRI, este jueves el CDE Tamaulipas difundió por voz de su dirigente Sergio Guajardo Maldonado, que estarán muy atentos al proceso jurídico que enfrenta el ex Gobernador Eugenio Hernández Flores.

Al igual que miles de tamaulipecos, dijo Guajardo, esperan que el asunto se desarrolle en estricto apego a la Ley y respeto a los derechos humanos.

La situación de Hernández seguramente se definirá en los tribunales federales. En la autoridad del fuero común que lo tiene preso, no se ve la intención de deberarlo aun cuando sea inocente.

El alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, inició el cabildeo en la ciudad de México para conseguir más recursos en obras para el 2018.

Se fue a la gran capital con proyectos ejecutivos en mano, donde se entrevistó con el coordinador parlamentario, César Camacho Quiroz y los legisladores cuerudos Edgardo Melhem Salinas, Baltazar Hinojosa Ochoa, Miguel González Salum, Yahleel Abdala Carmona, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, Montserrat Arcos Velázquez y Pedro Luis Coronado.

La lana viene del centro del país y allá hay que buscarla.

El INE tiene quema de credenciales de elector este viernes a la una de la tarde en su domicilio de 17 Democracia y Rosales. Son las que no recogieron a tiempo los interesados.

Cuarto Poder de Tamaulipas/