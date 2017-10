OPINIÓN PÚBLICA/ Fama de perdedor

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – El gobierno de los vientos del cambio parece viajar ya en el tren de Rafael Moreno Valle rumbo a Los Pinos. Los apoyos y facilidades que se le brindan, cuando pisa tierra cueruda, así lo demuestran.

Si gana el poblano tendrá vigencia la frase repetida: Si le bien a Francisco García Cabeza de Vaca, le va bien a Tamaulipas.

En su gobierno, fue una de las máximas acomodadas a Egidio Torre Cantú, ahora mejor conocido como “el sepulturero del PRI”. Quedará en la historia como el último gobernador tricolor en la primera centuria de su reinado.

Es que el PAN va por la siguiente dosis, otros 83 años en el poder. Lo “soltará” allá por el año dos mil cien.

Decíamos, si le va bien a Cabeza de Vaca tendrá oportunidad de colocar a su gente en los puestos de elección popular y, en un golpe de suerte, ascender al gabinete. Llegar al equipo de colaboradores de un presidente, ha sido el sueño de todo gobernador tamaholipeco. Pocos han accedido; se cuentan con los dedos de una mano.

Cada Gobernador hace su juego político por las senadurías –dentro de su partido-, y no será la excepción la presente temporada.

Si bien hay paridad de género, es evidente que el Gobernador tiene en el número uno de sus propuestas a su amigo y viejo compañero de luchas políticas Gerardo Peña Flores, a quien designó secretario de Bienestar Social. Anda en plena precampaña.

Hay otro colaborador llamado César Augusto Verástegui, no del equipo compacto de aquellos días de Reynosa, pero ha despertado la confianza del ejecutivo por la eficiencia en su operación política.

Es el motivo por el que las voces lo hacen prospecto a encabezar las fórmulas por el Senado.

Los hechos encaminan a que hay Truco para rato. No tiene la bendición de Palacio para tratar de llegar al Congreso de la Unión. Hace más falta en la segunda esquina del poder manejando la política interna y del PAN.

Ahora mismo tiene casi resuelto el gran rompecabezas de postular candidatos de su partido a las alcaldías. La idea es ir por todo, carro completo como se dice en el argot y, si se puede, con “zapato”. Las (ahora) “nueve de nueve” (diputaciones) parafraseando a El Negro Gamundi Rosas.

El de Xico resultó ser un excelente operador. En la General le hace más falta al jefe que en el Senado o la Cámara de Diputados. Ahí lo necesita.

Ha creado la fórmula de ganar todo mediante la concertación, aun con fuerzas contrincantes. Entrelazará candidatos a alcaldes y fórmulas de cabildos, echando mano de panistas, pero también priístas y cuadros de la sociedad civil.

Se sabe que Verástegui tiene el primer borrador de los alcaldes que van a repetir, de lo cual no hay mayor complicación más que apoyarlos y meterles pesos, y quienes van a ser candidatos por primera vez. Busca ganadores.

Llegado el momento presentará la lista al que manda para el palomeo final, y la entregará a “Kiko” Elizondo para los protocolos a que haya lugar.

Después de todo, si el gobierno local va a costear los gastos de campaña, tiene derecho a proponer una de las fórmulas para el Senado. Pero si la manga es más ancha de lo solicitado –Moreno Valle-, podría tomar las dos.

Don Gerardo anda en precampaña levantando el censo de los pobres “y algo más”, accionando los comedores populares y programando las despensas a través de tarjetas. Los fenómenos meteorológicos han favorecido sus propósitos, se adelanta.

Si a Tamaulipas le va bien, y con el apoyo de la Virgencita del Chorrito, para el tres de julio del 18´ tendremos un Gerardo Peña ganador (son dos fórmulas, la otra debe ser mujer).

Es que Don Gerardo tiene hoy un antecedente de perdedor. Lleva dos mordidas de polvo al hilo. Le urge reivindicarse.

En el 2007 compitió por la Presidencia de Reynosa. Se quedó con las ganas pese a los 72 mil clientes que consiguió en las urnas. Le ganó el experimentado Oscar Luebbert Gutiérrez.

Los tricolores le repitieron la dosis en el 2009. Peña quiso acomodarse en el escaño del segundo distrito con cabecera en Reynosa. Le ganó Everardo Villarreal Salinas por un porcentaje abismal.

Es un hombre organizado. En la fallida campaña para legislador, dijo haber formulado 29 proyectos para apoyar el desarrollo económico de Reynosa, 26 para mejorar la seguridad pública y 24 para impulsar la igualdad de oportunidades.

De paso, anunció la creación de su “oficina de gestión” que trabajaría las 24 horas del día, siete días a la semana, para atender las necesidades de sus representados.

Así, el jefe de la SEBIEN ya debe tener listo su proyecto y promesas de campaña. Las del 2009 le pueden servir para el Senado o repetir la dosis por Reynosa.

Si es candidato y no gana, podría ver truncado el plan a largo plazo de pensar en la sucesión de su jefe Cabeza de Vaca, y acumularía la tercera mordida de polvo al hilo.

Hablamos de la fórmula varón ¿Quién de las damas? Lo dejamos para otra colaboración.

Este martes los jefes estatales de Morena dieron a conocer la agenda de San Manuel López Obrador, que llegará el jueves a Tamaulipas para visitar 12 municipios. Permanecerá hasta el domingo.

Este martes presidió mitin en los municipios de Rodeo y Nazas, Durango. Descansará el miércoles. El jueves llegará a lomo de burro a las once y media de la mañana a Mier. Seguirá por Miguel Alemán y Camargo.

Seguro que dormirá en el mejor hotel de Reynosa y, el viernes, se regresará a Díaz Ordaz, Valle Hermoso, y luego San Fernando. Sábado San Carlos, Padilla e Hidalgo, y el domingo Soto la Marina, Aldama y González.

Antes de irnos, la facultad de Medicina Veterinaria de la UAT cumple sus primeros 60 años de trabajo en bien de la juventud. Por tal motivo se realizará un Congreso Internacional y un Encuentro Generacional que reunirá a ex alumnos provenientes de toda la República Mexicana y países como Costa Rica, Panamá, Dominicana, Canadá y Estados Unidos.

Hay muchos egresados que estudiaron aquí provenientes de Centro y Sudamérica que hoy, con sus conocimientos, le dan prestigio a nuestra Universidad, como lo informó el director, Edgar López Acevedo. Los eventos serán entre el 16 y 21 del presente.

